Как приготовить салат "Подсолнух": ТОП-5 рецептов на Новый год

Рецепты популярного праздничного салата с фото

Салат "Подсолнух" Фото: Depositphotos

Салат "Подсолнух" – один из самых популярных праздничных салатов. Красивый, вкусный и оригинальный, он займет достойное место на вашем новогоднем столе 2020.

Смотрите видео, как украсить традиционные салаты на Новый год:

Как основу вы можете приготовить практически любой салат с майонезом. Его нужно будет выложить в круглую салатницу и украсить нарезанными маслинами и овальными чипсами. Маслины будут изображать семечки подсолнуха, а чипсы – его лепестки.

Салат "Подсолнух" с картошкой: пошаговый рецепт

Салат "Подсолнух" классический Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Грудка куриная – 200 г

Картофель – 2 штуки

Морковь – 1 штука

Корнишоны – 5 штук

Яйца – 3 штуки

Маслины – 8-10 штук

Чипсы круглые – 10 г

Майонез – 100 г

Способ приготовления:

Отдельно отварить в соленой воде куриную грудку, морковь, картофель и яйца. Остудить и почистить овощи и яйца. Взять миску с бортиками. Первым слоем выложить натертый картофель, смазать майонезом. На картофель – нарезанные корнишоны. Далее следует измельченная курятина. Морковку натереть и выложить сверху. Потом – тертые белки и слой майонеза. Верх присыпать натертыми желтками. Маслины без косточек разделить на четыре дольки. Выложить "семечки" и украсить края салата чипсами.

Салат "Подсолнух" с черносливом

Салат "Подсолнух" с черносливом Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

400 г куриного филе

400 г шампиньонов

2 луковицы

200 г подготовленного чернослива

3 огурца

3 яйца

1 банка маслин

100 г чипсов

Способ приготовления:

Первый слой салата – отварная курица, нарезанная и смазанная майонезом. Второй слой – жареные шампиньоны с луком. Третий слой – чернослив нарезанный, смазанный майонезом. Четвертый слой – измельченные оугрцы с майонезом. Пятый слой – тертые вареные яйца на терке. В конце салат нужно украсить половинками маслин, а по краям разложить чипсы в форме лепестков подсолнуха.

Салат "Подсолнух" с огурцами и грибами

Салат "Подсолнух" с грибами Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

250 г куриного филе

200 г замороженных шампиньонов

3 яйца

100 г сыра

100 г лука

80 г маринованных огурцов

1 банка маслин

1 пачка чипсов

Майонез

Соль

Растительное масло

Способ приготовления:

Куриное филе отварить до готовности. Яйца отварить вкрутую. Лук нарезать мелко. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить предварительно размороженные шампиньоны, перемешать и жарить до полного испарения жидкости, немного посолить. Готовое куриное филе нарезать кусочками. Вареные яйца охладить, почистить, отделить белки от желтков. Белки натереть на средней терке. Желтки также натереть на средней терке, огурцы нарезать мелко, сыр натереть на средней терке. На блюдо выложить куриное филе, посолить и смазать тонким слоем майонеза. Вторым слоем выложить грибы, смазать майонезом, затем добавить огурцы. Выложить слой сыра и смазать майонезом. Выложить белки так, чтобы они полностью покрыли салат, смазать майонезом. Выложить желтки, украсить половинками маслин и чипсами, чтобы получился подсолнух.

Салат "Подсолнух" с крабовыми палочками

Салат "Подсолнух" с крабовыми палочками Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Яблоко – 1 шт.

Маслины – 1 банка

Соль – 0,5 ч. л.

Чипсы – 1 пачка

Майонез – по вкусу

Сахар – 0,5 ч.л.

Уксус – 0,5-1 ч. л.

Способ приготовления:

Помыть и отварить картофель и морковь в мундире до готовности (20-25 минут). Остудить и очистить овощи. Натереть картофель на крупной терке. Очистить и натереть на средней терке морковь. Лук очистить, помыть и нарезать полукольцами. Посыпать сахаром и полить уксусом. Перемешать и слегка передавить руками. Оставить на 10 минут. Крабовые палочки нарезать на кусочки. Маслины нарезать на дольки. Помыть и почистить яблоко. Натереть на крупной терке. На блюдо выложить первый слой – картофель. Немного присолить и смазать майонезом. Вторым слоем выложить маринованный лук. Третий слой – яблоко. Смазать майонезом. Четвертый слой – морковь, немного посолить и смазать майонезом. Пятый слой – крабовые палочки, смазать майонезом. Сверху выложить маслины в виде семечек. Последний штрих – лепестки подсолнуха из картофельных чипсов. Салат "Подсолнух" с крабовыми палочками готов. Дать пропитаться 1,5-2 часа в холодильнике.

Салат "Подсолнух" с морковью

Салат "Подсолнух" с морковью Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г куриного филе

400 г консервированной кукурузы

3 яйца

200 г маринованных шампиньонов

200 г моркови

Лук порей или репчатый

Маслины (по желанию)

Чипсы (овальной формы)

Соль

Майонез

Растительное масло

Способ приготовления:

Морковь отварить до готовности. Остудить, почистить. Куриное филе мелко нарезать. На растительном масле пожарить филе до готовности (около 10 минут). Посолить. Морковь и вареные яйца натереть на мелкой терке. Грибы мелко нарезать, лук нарезать полукольцами. Если вы используете репчатый лук, его необходимо мелко нарезать, залить кипятком на 10 минут, затем воду слить. На дно тарелки выложить филе. Смазать майонезом. На филе выложить морковь. Смазать майонезом. На морковь выложить грибы. Смазать майонезом. На грибы выложить лук, сверху – яйца, смазать майонезом. На яйца выложить кукурузу. По кругу воткнуть чипсы. Салат можно украсить половинками маслин.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Мимоза" на Новый год. "Сегодня" также писали, как приготовить салат "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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