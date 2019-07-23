Как приготовить салат с копченой курицей: пошаговый рецепт
Вкусный и сытный салат из копченого куриного филе
Салат из копченой курицы хорош тем, что готовится буквально за считанные минуты. Копченая грудка прекрасно сочетается со свежими помидорами, вареными яйцами и плавленым сыром.
Смотрите видео, как приготовить салат с плавленым сыром и редисом:
Выбирая курицу для салата, помните, что сильно выраженный и немного приторный запах дыма может означать, что мясо было обработано "жидким дымом", который вреден для здоровья. К тому же, качественное мясо никогда не будет выглядеть ярким внутри.
Салат из копченой куриной грудки
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 1 копченая куриная грудка
- 3 свежих помидора
- 4 куриных яйца
- 3 плавленых сырка
- 3 зубчика чеснока
- Майонез – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить вкрутую и остудить.
- Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками.
- Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком.
- Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью.
- Подавать салат из копченой курицы холодным.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из курицы с персиками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат Вальдорф с курицей.
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