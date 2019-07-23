Как приготовить салат с копченой курицей: пошаговый рецепт

Вкусный и сытный салат из копченого куриного филе

Салат из копченой курицы Фото: Depositphotos

Салат из копченой курицы хорош тем, что готовится буквально за считанные минуты. Копченая грудка прекрасно сочетается со свежими помидорами, вареными яйцами и плавленым сыром.

Смотрите видео, как приготовить салат с плавленым сыром и редисом:

Выбирая курицу для салата, помните, что сильно выраженный и немного приторный запах дыма может означать, что мясо было обработано "жидким дымом", который вреден для здоровья. К тому же, качественное мясо никогда не будет выглядеть ярким внутри.

Салат из копченой куриной грудки

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

1 копченая куриная грудка

3 свежих помидора

4 куриных яйца

3 плавленых сырка

3 зубчика чеснока

Майонез – по вкусу

Зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую и остудить. Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками. Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком. Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью. Подавать салат из копченой курицы холодным.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из курицы с персиками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат Вальдорф с курицей.

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