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Как приготовить салат с тунцом: три полезных варианта без майонеза

Рецепты вкусных диетических салатов с тунцом

Ирина Павлина
Сегодня, 18:18

Салат с консервированным тунцом – это сытное, вкусное и полезное блюдо, богатое белком. Он вполне может стать полноценным обедом или ужином.

Лучший вариант для салата – тунец, консервированный кусочками. У измельченного тунца вкус хуже. В масле или в рассоле – ориентируйтесь на свои предпочтения.

Салат с тунцом и авокадо

Салат с тунцом и авокадо
Салат с тунцом и авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 80 г консервированного тунца
  • 1 авокадо
  • 7-9 оливок без косточки
  • 50 г шпината или рукколы
  • 1 помидор
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Сок лимона
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Зелень промыть и дать просохнуть. По желанию порвать руками на более мелкие кусочки.
  2. Сложить в удобный салатник. Туда же отправить кусочки тунца и помидора, затем кружочки оливок.
  3. В последнюю очередь приступить к авокадо, так как оно темнеет при контакте с воздухом. Очистить кожуру, а мякоть нарезать кубиком, сбрызнуть лимонным соком и выложить к остальным компонентам.
  4. Заправить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.

Смотрите видео, как сделать конвертики из лаваша с тунцом:

Салат с тунцом и огурцом

Салат из тунца и фасоли с овощами
Салат из тунца и фасоли с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 100 г консервированного тунца
  • 1-2 свежих огурца
  • 1 красный лук
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. винного уксуса
  • 1/2 шт. лимона
  • Несколько веточек петрушки
  • 75 мл воды

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и воду. Жидкости должно быть достаточно, чтобы кусочки располагались свободно. Перемешать. Оставить на 15-20 минут. Затем откинуть на сито и слить маринад.
  2. Выложить в миску, добавить крупные кусочки огурца. Тунец растереть вилкой или поломать руками. Лимон с кожицей и зелень мелко нарубить.
  3. Заправить оливковым маслом, перемешать. В салат можно по желанию добавить нарезанный помидор и консервированную белую фасоль.

Салат из тунца с пекинской капустой

Салат с тунцом и кукурузой
Салат с тунцом и кукурузой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 100 г консервированного тунца
  • 150 г пекинской капусты или латука
  • 140 г консервированной кукурузы
  • 1/2 шт. красного лука
  • Лук зеленый
  • 10-12 оливок
  • 1 помидор
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Кукурузу откинуть на сито и хорошо стряхнуть жидкость. Выложить в салатник.
  2. Туда же отправить нашинкованную некрупно пекинскую капусту, полукольца лука, нарезанный дольками помидор, кусочки тунца из консервной банки, оливки и нарубленный зеленый лук.
  3. Выложить зерновую горчицу, заправить оливковым маслом, посолить.

Напомним, ранее мы делились рецептом французского салата с тунцом, а также писали, как сделать быстрый салат с тунцом и горошком.

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Источник: Сегодня
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