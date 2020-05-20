Как приготовить салат с тунцом: три полезных варианта без майонеза

Рецепты вкусных диетических салатов с тунцом

Салат с консервированным тунцом – это сытное, вкусное и полезное блюдо, богатое белком. Он вполне может стать полноценным обедом или ужином.

Лучший вариант для салата – тунец, консервированный кусочками. У измельченного тунца вкус хуже. В масле или в рассоле – ориентируйтесь на свои предпочтения.

Салат с тунцом и авокадо

Салат с тунцом и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

80 г консервированного тунца

1 авокадо

7-9 оливок без косточки

50 г шпината или рукколы

1 помидор

1 ст.л. оливкового масла

Сок лимона

Соль, перец

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Способ приготовления:

Зелень промыть и дать просохнуть. По желанию порвать руками на более мелкие кусочки. Сложить в удобный салатник. Туда же отправить кусочки тунца и помидора, затем кружочки оливок. В последнюю очередь приступить к авокадо, так как оно темнеет при контакте с воздухом. Очистить кожуру, а мякоть нарезать кубиком, сбрызнуть лимонным соком и выложить к остальным компонентам. Заправить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.

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Салат с тунцом и огурцом

Салат из тунца и фасоли с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г консервированного тунца

1-2 свежих огурца

1 красный лук

1/4 ч.л. соли

1/2 ч.л. сахара

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. винного уксуса

1/2 шт. лимона

Несколько веточек петрушки

75 мл воды

Способ приготовления:

Нарезать лук полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и воду. Жидкости должно быть достаточно, чтобы кусочки располагались свободно. Перемешать. Оставить на 15-20 минут. Затем откинуть на сито и слить маринад. Выложить в миску, добавить крупные кусочки огурца. Тунец растереть вилкой или поломать руками. Лимон с кожицей и зелень мелко нарубить. Заправить оливковым маслом, перемешать. В салат можно по желанию добавить нарезанный помидор и консервированную белую фасоль.

Салат из тунца с пекинской капустой

Салат с тунцом и кукурузой Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

100 г консервированного тунца

150 г пекинской капусты или латука

140 г консервированной кукурузы

1/2 шт. красного лука

Лук зеленый

10-12 оливок

1 помидор

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. французской горчицы

Соль

Способ приготовления:

Кукурузу откинуть на сито и хорошо стряхнуть жидкость. Выложить в салатник. Туда же отправить нашинкованную некрупно пекинскую капусту, полукольца лука, нарезанный дольками помидор, кусочки тунца из консервной банки, оливки и нарубленный зеленый лук. Выложить зерновую горчицу, заправить оливковым маслом, посолить.

Напомним, ранее мы делились рецептом французского салата с тунцом, а также писали, как сделать быстрый салат с тунцом и горошком.

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