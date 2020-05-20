Как приготовить салат с тунцом: три полезных варианта без майонеза
Рецепты вкусных диетических салатов с тунцом
Салат с консервированным тунцом – это сытное, вкусное и полезное блюдо, богатое белком. Он вполне может стать полноценным обедом или ужином.
Лучший вариант для салата – тунец, консервированный кусочками. У измельченного тунца вкус хуже. В масле или в рассоле – ориентируйтесь на свои предпочтения.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 80 г консервированного тунца
- 1 авокадо
- 7-9 оливок без косточки
- 50 г шпината или рукколы
- 1 помидор
- 1 ст.л. оливкового масла
- Сок лимона
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Зелень промыть и дать просохнуть. По желанию порвать руками на более мелкие кусочки.
- Сложить в удобный салатник. Туда же отправить кусочки тунца и помидора, затем кружочки оливок.
- В последнюю очередь приступить к авокадо, так как оно темнеет при контакте с воздухом. Очистить кожуру, а мякоть нарезать кубиком, сбрызнуть лимонным соком и выложить к остальным компонентам.
- Заправить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.
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Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 100 г консервированного тунца
- 1-2 свежих огурца
- 1 красный лук
- 1/4 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. сахара
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. винного уксуса
- 1/2 шт. лимона
- Несколько веточек петрушки
- 75 мл воды
Способ приготовления:
- Нарезать лук полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и воду. Жидкости должно быть достаточно, чтобы кусочки располагались свободно. Перемешать. Оставить на 15-20 минут. Затем откинуть на сито и слить маринад.
- Выложить в миску, добавить крупные кусочки огурца. Тунец растереть вилкой или поломать руками. Лимон с кожицей и зелень мелко нарубить.
- Заправить оливковым маслом, перемешать. В салат можно по желанию добавить нарезанный помидор и консервированную белую фасоль.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 100 г консервированного тунца
- 150 г пекинской капусты или латука
- 140 г консервированной кукурузы
- 1/2 шт. красного лука
- Лук зеленый
- 10-12 оливок
- 1 помидор
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. французской горчицы
- Соль
Способ приготовления:
- Кукурузу откинуть на сито и хорошо стряхнуть жидкость. Выложить в салатник.
- Туда же отправить нашинкованную некрупно пекинскую капусту, полукольца лука, нарезанный дольками помидор, кусочки тунца из консервной банки, оливки и нарубленный зеленый лук.
- Выложить зерновую горчицу, заправить оливковым маслом, посолить.
Напомним, ранее мы делились рецептом французского салата с тунцом, а также писали, как сделать быстрый салат с тунцом и горошком.
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Источник: Сегодня