Как приготовить салат "Сердце" на День святого Валентина
Вкусный салат на 14 февраля
Не знаете, что приготовить на 14 февраля? Мы советуем сделать вкусный и простой салат в виде сердца, украсив его в духе Дня святого Валентина. Это поможет создать праздничное настроение без лишних хлопот.
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Салат на День святого Валентина
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 224 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г вареного куриного филе
- 1 яблоко
- 150 г твердого сыра
- Красная икра – для украшения
- 150 г майонеза
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовить все ингредиенты: куриную грудку, сыр и яблоко.
- Выложить продукты в виде сердца: первый слой – отварная куриная грудка с майонезом.
- Второй слой – зеленое яблоко без кожуры, порезанное кубиками или натертое и заправленное майонезом.
- Третий слой – мелко натертый сыр, смазанный майонезом.
- Украсить салат икрой, бока по желанию обсыпать зеленью.
Как приготовить икру в домашних условиях
Вкусную "икру" можно сделать из имбирно-морковного фреша с добавлением агара. Для этого выдавите сок из 400 г моркови и процедите. На литр жидкости добавьте 10 г агар-агара.
Подогрейте смесь, постоянно помешивая. Добавьте соль и сахар по вкусу. Когда масса начнет загустевать, снимите с плиты. Возьмите диспенсер или шприц и, набирая смесь, капайте в холодное растительное масло. Размешайте "икру" и процедите через сито, чтобы отделить от масла.
Такое блюдо натуральное и полезное, правда, к рыбному деликатесу оно не имеет никакого отношения. Но для декора салата – в самый раз.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку на День святого Валентина. "Сегодня" также делились рецептом романтического завтрака от Даши Малаховой.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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