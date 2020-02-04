Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить салат "Сердце" на День святого Валентина

Вкусный салат на 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:20
Салат в виде сердца
Салат в виде сердца
Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить на 14 февраля? Мы советуем сделать вкусный и простой салат в виде сердца, украсив его в духе Дня святого Валентина. Это поможет создать праздничное настроение без лишних хлопот.

Смотрите видео, что подарить на День влюбленных:

Читайте также:
День святого Валентина 2020: история и традиции праздника

Салат на День святого Валентина

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 224 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г вареного куриного филе
  • 1 яблоко
  • 150 г твердого сыра
  • Красная икра – для украшения
  • 150 г майонеза
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовить все ингредиенты: куриную грудку, сыр и яблоко.
  2. Выложить продукты в виде сердца: первый слой – отварная куриная грудка с майонезом.
  3. Второй слой – зеленое яблоко без кожуры, порезанное кубиками или натертое и заправленное майонезом.
  4. Третий слой – мелко натертый сыр, смазанный майонезом.
  5. Украсить салат икрой, бока по желанию обсыпать зеленью.

Как приготовить икру в домашних условиях

Вкусную "икру" можно сделать из имбирно-морковного фреша с добавлением агара. Для этого выдавите сок из 400 г моркови и процедите. На литр жидкости добавьте 10 г агар-агара.

Подогрейте смесь, постоянно помешивая. Добавьте соль и сахар по вкусу. Когда масса начнет загустевать, снимите с плиты. Возьмите диспенсер или шприц и, набирая смесь, капайте в холодное растительное масло. Размешайте "икру" и процедите через сито, чтобы отделить от масла.

Такое блюдо натуральное и полезное, правда, к рыбному деликатесу оно не имеет никакого отношения. Но для декора салата – в самый раз.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку на День святого Валентина. "Сегодня" также делились рецептом романтического завтрака от Даши Малаховой.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Коктейль на День святого Валентина: гранатовая "Мимоза" Рецепт самого вкусного салата из печени трески Рецепт вкусного салата из куриного филе, ананасов и сладкого перца Как приготовить быстрый плов с курицей и сухофруктами
14 февраля День святого Валентина салат рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:52Шоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Сегодня, 13:33Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:52Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:08Fun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

Вчера, 08:35Техно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Вчера, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

2 февраляПсихология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

2 февраляПсихология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

2 февраляАфиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

2 февраляТехно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

2 февраляFun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

2 февраляEvents

День сурка: смешные картинки и поздравления

2 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Медики объяснили, почему мужчинам вредно носить золотые кольца
Медики объяснили, почему мужчинам вредно носить золотые кольца
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
4 фразы, которые не стоит произносить даже в пылу ссоры
4 фразы, которые не стоит произносить даже в пылу ссоры