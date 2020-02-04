Как приготовить салат "Сердце" на День святого Валентина

Вкусный салат на 14 февраля

Салат в виде сердца Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить на 14 февраля? Мы советуем сделать вкусный и простой салат в виде сердца, украсив его в духе Дня святого Валентина. Это поможет создать праздничное настроение без лишних хлопот.

Смотрите видео, что подарить на День влюбленных:

Салат на День святого Валентина

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

224 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г вареного куриного филе

1 яблоко

150 г твердого сыра

Красная икра – для украшения

150 г майонеза

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовить все ингредиенты: куриную грудку, сыр и яблоко. Выложить продукты в виде сердца: первый слой – отварная куриная грудка с майонезом. Второй слой – зеленое яблоко без кожуры, порезанное кубиками или натертое и заправленное майонезом. Третий слой – мелко натертый сыр, смазанный майонезом. Украсить салат икрой, бока по желанию обсыпать зеленью.

Как приготовить икру в домашних условиях

Вкусную "икру" можно сделать из имбирно-морковного фреша с добавлением агара. Для этого выдавите сок из 400 г моркови и процедите. На литр жидкости добавьте 10 г агар-агара.

Подогрейте смесь, постоянно помешивая. Добавьте соль и сахар по вкусу. Когда масса начнет загустевать, снимите с плиты. Возьмите диспенсер или шприц и, набирая смесь, капайте в холодное растительное масло. Размешайте "икру" и процедите через сито, чтобы отделить от масла.

Такое блюдо натуральное и полезное, правда, к рыбному деликатесу оно не имеет никакого отношения. Но для декора салата – в самый раз.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку на День святого Валентина. "Сегодня" также делились рецептом романтического завтрака от Даши Малаховой.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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