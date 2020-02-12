Как приготовить салат "Влюбленное сердце" на 14 февраля

Рецепт праздничного салата на День святого Валентина

Салат в виде сердца на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить на День святого Валентина? Оригинальный салат с отварным куриным филе, сыром, грецкими орехами и зернами граната – прекрасный вариант для романтического ужина на 14 февраля.

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Салат в виде сердца на 14 февраля

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

223 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300-400 г куриного филе

3 шт. картофеля

4 яйца

2 моркови

100 г грецких орехов

150 г твердого сыра

Гранат

Домашний майонез

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе отварите в подсоленной воде, затем дайте полностью остыть. Картофель и морковь отварите в кожуре до готовности, затем выложите на тарелку, дайте остыть и очистите. Яйца отварите вкрутую, остудите под холодной водой и очистите. Сыр натрите на терке, грецкие орехи измельчите. Нарежьте кубиками куриное филе, яйца, картофель и морковь. Соберите салат слоями в виде сердца – слой картофеля, слой филе, слой орехов, слой сыра, слой моркови, слой яиц. Каждый слой смажьте майонезом. Украсьте зернами граната и уберите в холодильник на один час.

На заметку

Этот вкусный салат готовится просто и быстро, но требуется некоторое время, чтобы он настоялся. Для заправки лучше всего использовать домашний майонез, а приготовить салат вы можете как в отдельных порционных формах, так и в одной общей.

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Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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