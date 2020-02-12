Как приготовить салат "Влюбленное сердце" на 14 февраля
Рецепт праздничного салата на День святого Валентина
Не знаете, что приготовить на День святого Валентина? Оригинальный салат с отварным куриным филе, сыром, грецкими орехами и зернами граната – прекрасный вариант для романтического ужина на 14 февраля.
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Салат в виде сердца на 14 февраля
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 223 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300-400 г куриного филе
- 3 шт. картофеля
- 4 яйца
- 2 моркови
- 100 г грецких орехов
- 150 г твердого сыра
- Гранат
- Домашний майонез
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе отварите в подсоленной воде, затем дайте полностью остыть.
- Картофель и морковь отварите в кожуре до готовности, затем выложите на тарелку, дайте остыть и очистите. Яйца отварите вкрутую, остудите под холодной водой и очистите.
- Сыр натрите на терке, грецкие орехи измельчите.
- Нарежьте кубиками куриное филе, яйца, картофель и морковь.
- Соберите салат слоями в виде сердца – слой картофеля, слой филе, слой орехов, слой сыра, слой моркови, слой яиц. Каждый слой смажьте майонезом.
- Украсьте зернами граната и уберите в холодильник на один час.
На заметку
Этот вкусный салат готовится просто и быстро, но требуется некоторое время, чтобы он настоялся. Для заправки лучше всего использовать домашний майонез, а приготовить салат вы можете как в отдельных порционных формах, так и в одной общей.
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Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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