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Как приготовить салат "Влюбленное сердце" на 14 февраля

Рецепт праздничного салата на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:14
Салат в виде сердца на День святого Валентина
Салат в виде сердца на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить на День святого Валентина? Оригинальный салат с отварным куриным филе, сыром, грецкими орехами и зернами граната – прекрасный вариант для романтического ужина на 14 февраля.

Смотрите видео, как приготовить необычный салат "Мимоза":

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Салат в виде сердца на 14 февраля

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 223 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300-400 г куриного филе
  • 3 шт. картофеля
  • 4 яйца
  • 2 моркови
  • 100 г грецких орехов
  • 150 г твердого сыра
  • Гранат
  • Домашний майонез
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде, затем дайте полностью остыть.
  2. Картофель и морковь отварите в кожуре до готовности, затем выложите на тарелку, дайте остыть и очистите. Яйца отварите вкрутую, остудите под холодной водой и очистите.
  3. Сыр натрите на терке, грецкие орехи измельчите.
  4. Нарежьте кубиками куриное филе, яйца, картофель и морковь.
  5. Соберите салат слоями в виде сердца – слой картофеля, слой филе, слой орехов, слой сыра, слой моркови, слой яиц. Каждый слой смажьте майонезом.
  6. Украсьте зернами граната и уберите в холодильник на один час.

На заметку

Этот вкусный салат готовится просто и быстро, но требуется некоторое время, чтобы он настоялся. Для заправки лучше всего использовать домашний майонез, а приготовить салат вы можете как в отдельных порционных формах, так и в одной общей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку на День святого Валентина. "Сегодня" также делились рецептом романтического завтрака от Даши Малаховой.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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