Как приготовить самое вкусное песочное печенье
Готовим нежное печенье из песочного теста
Большое количество масла и сахара делает песочное тесто рассыпчатым, в связи с чем оно и получило свое название. Иногда употребляют французское слово "сабле", которое тоже происходит от слова "песок".
Смотрите видео, как приготовить сырное печенье:
Мы предлагаем испечь легкое и простое в приготовлении песочное печенье, которое так приятно съесть вместе с чаем.
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Песочное печенье
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 502 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 0,5 стакана сахара
- 1 яйцо
- 150 г размягченного маргарина или масла
- Щепотка соли
- 1/3 ч. л. соды
- 2,5 стакана муки
Способ приготовления:
- Сахар растереть с яйцом, добавить маргарин, соль и соду, перемешать.
- Всыпать просеянную муку и замесить тесто.
- Готовое тесто раскатать в пласт толщиной около 1 см и вырезать печенье при помощи рюмки, стакана или формочек.
- Выпекать в духовке, разогретой до 180°С, до золотистого цвета, остудить и посыпать сахарной пудрой.
Секреты приготовления песочного теста
- Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.
- Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.
- Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.
- В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог с абрикосами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с творогом и черникой.
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Источник: Сегодня