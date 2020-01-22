Как приготовить самое вкусное песочное печенье

Готовим нежное печенье из песочного теста

Песочное печенье классическое Фото: freepik.com

Большое количество масла и сахара делает песочное тесто рассыпчатым, в связи с чем оно и получило свое название. Иногда употребляют французское слово "сабле", которое тоже происходит от слова "песок".

Смотрите видео, как приготовить сырное печенье:

Мы предлагаем испечь легкое и простое в приготовлении песочное печенье, которое так приятно съесть вместе с чаем.

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Песочное печенье

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

502 ккал на 100 г

Ингредиенты:

0,5 стакана сахара

1 яйцо

150 г размягченного маргарина или масла

Щепотка соли

1/3 ч. л. соды

2,5 стакана муки

Способ приготовления:

Сахар растереть с яйцом, добавить маргарин, соль и соду, перемешать. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Готовое тесто раскатать в пласт толщиной около 1 см и вырезать печенье при помощи рюмки, стакана или формочек. Выпекать в духовке, разогретой до 180°С, до золотистого цвета, остудить и посыпать сахарной пудрой.

Секреты приготовления песочного теста

Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.

Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.

Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.

В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог с абрикосами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с творогом и черникой.

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