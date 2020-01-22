Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить самое вкусное песочное печенье

Готовим нежное печенье из песочного теста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Песочное печенье классическое
Песочное печенье классическое
Фото: freepik.com

Большое количество масла и сахара делает песочное тесто рассыпчатым, в связи с чем оно и получило свое название. Иногда употребляют французское слово "сабле", которое тоже происходит от слова "песок".

Смотрите видео, как приготовить сырное печенье:

Мы предлагаем испечь легкое и простое в приготовлении песочное печенье, которое так приятно съесть вместе с чаем.

Читайте также:
Как испечь яблочный пирог с решеткой из песочного теста

Песочное печенье

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 502 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана сахара
  • 1 яйцо
  • 150 г размягченного маргарина или масла
  • Щепотка соли
  • 1/3 ч. л. соды
  • 2,5 стакана муки

Способ приготовления:

  1. Сахар растереть с яйцом, добавить маргарин, соль и соду, перемешать.
  2. Всыпать просеянную муку и замесить тесто.
  3. Готовое тесто раскатать в пласт толщиной около 1 см и вырезать печенье при помощи рюмки, стакана или формочек.
  4. Выпекать в духовке, разогретой до 180°С, до золотистого цвета, остудить и посыпать сахарной пудрой.

Секреты приготовления песочного теста

  • Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.
  • Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.
  • Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.
  • В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог с абрикосами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с творогом и черникой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать быструю пиццу на кефире Как приготовить согревающий сбитень с медом Как сделать кекс без яиц на кефире Как запечь яблоки в духовке: три оригинальных рецепта
печенье выпечка тесто рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
"Руки видають": Алла Пугачова вразила мережу зовнішнім виглядом
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:25Шоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

Сегодня, 12:17Events

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

Сегодня, 08:46Fun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 16:21Fun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:40Fun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:06Fun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

Вчера, 07:18Travel

Украинский spa-курорт признан одним из лучших в Восточной Европе

20 январяШоу-бизнес

В парике: Алла Мазур показала последствия химиотерапии

20 январяСтиль

Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен

20 январяШоу-бизнес

"Буду скучать до конца моих дней": подруга Ольги Фреймут трагично погибла в ДТП

20 январяFun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

20 январяFun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

20 январяTravel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

20 январяFun

Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

20 январяТехно

Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

20 январяFun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Как приготовить блюда из творога разными способами
Как приготовить блюда из творога разными способами
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Волочкова у бікіні показала передноворічне купання (фото, відео)
Волочкова у бікіні показала передноворічне купання (фото, відео)
Ольга Сумская готовится к пополнению в семье
Ольга Сумская готовится к пополнению в семье
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)