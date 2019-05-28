Как приготовить самую вкусную кабачковую икру
Классический рецепт икры из кабачков
Классическая кабачковая икра состоит из молодых кабачков, моркови, лука и томатной пасты. Овощи нарезаются небольшими кубиками и тушатся на сковороде. Кабачковую икру можно оставить кусочками или измельчить с помощью блендера.
Смотрите видео, как приготовить икру своими руками:
Если вы планируете приготовить икру из кабачков на зиму, ее следует горячей отправить в стерилизованные банки и закупорить. А если хотите подавать сразу, то хорошо остудите. Остатки кабачковой икры сложите в банку с крышкой и храните в холодильнике.
Простой рецепт икры из кабачков
Ингредиенты:
- 1 кг молодых кабачков
- 80 г томатной пасты
- 60 г моркови
- 50 мл растительного масла
- 40 г лука
- 1,5 ч. ложки крупной соли
- 1 ч. ложка сахара
- 10 горошин черного перца и 3-4 душистого
Рецепт приготовления:
- Помойте и крупно нарежьте кабачки. Обжарьте их на среднем огне на половине растительного масла, пока они не подрумянятся. Переложите в миску.
- На второй половине масла обжарьте до мягкости нарезанные лук и морковь.
- Соедините кабачки с остальными овощами, добавив масло, в котором они готовились. Тщательно измельчите смесь блендером.
- Переложите пюре в кастрюльку с толстым дном и тушите 15-20 минут. В конце добавьте томатную пасту и готовьте еще 5 минут.
- Измельчите в ступке или кофемолке оба вида перца.
- Добавьте все приправы в икру, хорошенько перемешайте и снимите с огня.
- Если готовите кабачковую икру на зиму, в горячем виде разложите ее по стерилизованным банкам, накройте стерильными металлическими крышками и закатайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.
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Источник: Сегодня