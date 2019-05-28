Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Классический рецепт икры из кабачков

Кабачковая икра на зиму Фото: Depositphotos

Классическая кабачковая икра состоит из молодых кабачков, моркови, лука и томатной пасты. Овощи нарезаются небольшими кубиками и тушатся на сковороде. Кабачковую икру можно оставить кусочками или измельчить с помощью блендера.

Смотрите видео, как приготовить икру своими руками:

Если вы планируете приготовить икру из кабачков на зиму, ее следует горячей отправить в стерилизованные банки и закупорить. А если хотите подавать сразу, то хорошо остудите. Остатки кабачковой икры сложите в банку с крышкой и храните в холодильнике.

Простой рецепт икры из кабачков

Ингредиенты:

1 кг молодых кабачков

80 г томатной пасты

60 г моркови

50 мл растительного масла

40 г лука

1,5 ч. ложки крупной соли

1 ч. ложка сахара

10 горошин черного перца и 3-4 душистого

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Рецепт приготовления:

Помойте и крупно нарежьте кабачки. Обжарьте их на среднем огне на половине растительного масла, пока они не подрумянятся. Переложите в миску. На второй половине масла обжарьте до мягкости нарезанные лук и морковь. Соедините кабачки с остальными овощами, добавив масло, в котором они готовились. Тщательно измельчите смесь блендером. Переложите пюре в кастрюльку с толстым дном и тушите 15-20 минут. В конце добавьте томатную пасту и готовьте еще 5 минут. Измельчите в ступке или кофемолке оба вида перца. Добавьте все приправы в икру, хорошенько перемешайте и снимите с огня. Если готовите кабачковую икру на зиму, в горячем виде разложите ее по стерилизованным банкам, накройте стерильными металлическими крышками и закатайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

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