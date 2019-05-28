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Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Классический рецепт икры из кабачков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Кабачковая икра на зиму
Кабачковая икра на зиму
Фото: Depositphotos

Классическая кабачковая икра состоит из молодых кабачков, моркови, лука и томатной пасты. Овощи нарезаются небольшими кубиками и тушатся на сковороде. Кабачковую икру можно оставить кусочками или измельчить с помощью блендера.

Смотрите видео, как приготовить икру своими руками:

Если вы планируете приготовить икру из кабачков на зиму, ее следует горячей отправить в стерилизованные банки и закупорить. А если хотите подавать сразу, то хорошо остудите. Остатки кабачковой икры сложите в банку с крышкой и храните в холодильнике.

Простой рецепт икры из кабачков

Ингредиенты:

  • 1 кг молодых кабачков 
  • 80 г томатной пасты
  • 60 г моркови
  • 50 мл растительного масла
  • 40 г лука
  • 1,5 ч. ложки крупной соли
  • 1 ч. ложка сахара
  • 10 горошин черного перца и 3-4 душистого

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Рецепт приготовления:

  1. Помойте и крупно нарежьте кабачки. Обжарьте их на среднем огне на половине растительного масла, пока они не подрумянятся. Переложите в миску. 
  2. На второй половине масла обжарьте до мягкости нарезанные лук и морковь.
  3. Соедините кабачки с остальными овощами, добавив масло, в котором они готовились. Тщательно измельчите смесь блендером.
  4. Переложите пюре в кастрюльку с толстым дном и тушите 15-20 минут. В конце добавьте томатную пасту и готовьте еще 5 минут.
  5. Измельчите в ступке или кофемолке оба вида перца.
  6. Добавьте все приправы в икру, хорошенько перемешайте и снимите с огня. 
  7. Если готовите кабачковую икру на зиму, в горячем виде разложите ее по стерилизованным банкам, накройте стерильными металлическими крышками и закатайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

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Источник: Сегодня
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