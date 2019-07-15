Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру в мультиварке

Простой рецепт икры из кабачков с овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Кабачковая икра в мультиварке
Кабачковая икра в мультиварке
Фото: Depositphotos

Икра из кабачков – популярная овощная закуска, которую можно есть летом или закатать на зиму. В мультиварке она готовится просто и быстро, так как не требует постоянного помешивания.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

Самая вкусная кабачковая икра получается именно сейчас – в сезон свежих овощей. Кабачки для приготовления икры нужно выбирать молодые, без жесткой кожуры и крупных семян.

Кабачковая икра в мультиварке

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

  • 1,5 кг кабачков
  • 2 небольшие моркови 
  • 2 небольшие луковицы 
  • 1 сладкий красный перец 
  • 2-3 ч. л. соли
  • 6-7 ст. л. растительного масла
  • 100 г томатной пасты

Читайте также
Кабачки по-корейски на зиму: как законсервировать

Способ приготовления:

  1. Подготовьте овощи: помойте, почистите и нарежьте небольшими кубиками (1-1,5 см). 
  2. Вылейте 3-5 ст. л. растительного масла на дно чаши мультиварки и включите программу "Жарка" или "Выпечка" на 40 минут.
  3. Обжарьте лук, помешивая, в течение 5 минут. 
  4. Добавьте морковь, перемешайте, готовьте в течение 5 минут.
  5. Затем добавьте сладкий перец, перемешайте, обжарьте в течение 5 минут.
  6. Выложите в чашу все кабачки, посолите (1-2 ч. л. соли), хорошо перемешайте.
  7. Влейте несколько ложек растительного масла и оставьте готовиться с открытой крышкой на 15 минут. Последние 10 минут тушите, помешивая.
  8. Закройте крышку мультиварки и включите программу "Крупа", чтобы выпарить избыток жидкости.
  9. В конце добавьте в чашу 100 г качественной томатной пасты и перемешайте. Готовьте 3-5 минут в режиме "Жарка".
  10. Достаньте чашу из мультиварки, остудите овощи.
  11. Переложите икру из кабачков в чашу блендера и измельчите до желаемой консистенции. Попробуйте, и по желанию добавьте больше специй.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить консервированную кукурузу на зиму: пошаговый рецепт Малиновые квадратики с орехами: рецепт быстрой выпечки к чаю Кролик с овощами и фасолью в мультиварке: рецепт дня Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком
рецепт как приготовить мультиварка кабачки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Поклонники не узнали сильно располневшую Нелли Уварову
Поклонники не узнали сильно располневшую Нелли Уварову
Пятнадцать подсказок человеку свыше
Пятнадцать подсказок человеку свыше
4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей
4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:30Техно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

Вчера, 08:25Техно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 05:04Fun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 июляШоу-бизнес

Свадьба мечты: Регина Тодоренко показала трогательное видео

13 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой

13 июляТехно

Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями

13 июляПсихология

Гороскоп на 13 июля: все знаки зодиака

12 июляFood

Кому нужно есть ежевику: польза и вред ягоды

12 июляFood

Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

12 июляFun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

12 июляШоу-бизнес

Появились жуткие детали избиения Хайден Панеттьери

12 июляEvents

Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать

12 июляFun

12 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Потап наконец честно признался, почему скрывал роман с Каменских
Потап наконец честно признался, почему скрывал роман с Каменских
Тарханова раскрыла секрет, как не сойти с ума, воспитывая 7 детей
Тарханова раскрыла секрет, как не сойти с ума, воспитывая 7 детей
Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко
Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко
Однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
«Скучаю»: Ирина Билык поделилась редким видео с младшим сыном
«Скучаю»: Ирина Билык поделилась редким видео с младшим сыном
День, когда робот впервые убил человека
День, когда робот впервые убил человека
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь