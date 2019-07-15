Как приготовить самую вкусную кабачковую икру в мультиварке

Простой рецепт икры из кабачков с овощами

Кабачковая икра в мультиварке Фото: Depositphotos

Икра из кабачков – популярная овощная закуска, которую можно есть летом или закатать на зиму. В мультиварке она готовится просто и быстро, так как не требует постоянного помешивания.

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Самая вкусная кабачковая икра получается именно сейчас – в сезон свежих овощей. Кабачки для приготовления икры нужно выбирать молодые, без жесткой кожуры и крупных семян.

Кабачковая икра в мультиварке

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

1,5 кг кабачков

2 небольшие моркови

2 небольшие луковицы

1 сладкий красный перец

2-3 ч. л. соли

6-7 ст. л. растительного масла

100 г томатной пасты

Способ приготовления:

Подготовьте овощи: помойте, почистите и нарежьте небольшими кубиками (1-1,5 см). Вылейте 3-5 ст. л. растительного масла на дно чаши мультиварки и включите программу "Жарка" или "Выпечка" на 40 минут. Обжарьте лук, помешивая, в течение 5 минут. Добавьте морковь, перемешайте, готовьте в течение 5 минут. Затем добавьте сладкий перец, перемешайте, обжарьте в течение 5 минут. Выложите в чашу все кабачки, посолите (1-2 ч. л. соли), хорошо перемешайте. Влейте несколько ложек растительного масла и оставьте готовиться с открытой крышкой на 15 минут. Последние 10 минут тушите, помешивая. Закройте крышку мультиварки и включите программу "Крупа", чтобы выпарить избыток жидкости. В конце добавьте в чашу 100 г качественной томатной пасты и перемешайте. Готовьте 3-5 минут в режиме "Жарка". Достаньте чашу из мультиварки, остудите овощи. Переложите икру из кабачков в чашу блендера и измельчите до желаемой консистенции. Попробуйте, и по желанию добавьте больше специй.

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