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Как приготовить самую вкусную лазанью с мясным фаршем

Рецепт классической итальянской лазаньи

Ирина Павлина
Сегодня, 10:13

Аппетитная лазанья по-домашнему, с мясом и белым соусом, – прекрасная идея для сытного семейного ужина. Блюдо будет гораздо вкуснее, если вы приготовите мясной фарш самостоятельно.

Перед подачей лазанью можно украсить листиками зеленого базилика.

Лазанья с мясным фаршем

Лазанья болоньезе
Лазанья болоньезе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 315 ккал на 100 г

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Ингредиенты:

Для основы:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 900 г говяжьего фарша
  • 2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. муки
  • 150 мл говяжьего бульона
  • 3 ст.л. томатного пюре
  • 1 ч.л. тимьяна
  • 400 г консервированных томатов кусочками

Для соуса бешамель:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г муки
  • 750 мл горячего молока
  • 2 ч.л. дижонской горчицы
  • 50 г пармезана
  • Соль и перец

Для лазаньи:

  • 12 листов лазаньи
  • 75 г твердого сыра

Смотрите видео, как сделать постную лазанью от Владимира Остапчука:

Способ приготовления:

  1. В большой сковороде разогрейте масло и обжарьте фарш, разбивая комочки лопаткой. Тогда добавьте порезанные лук и чеснок.
  2. Когда смесь обжарится, добавьте две столовые ложки муки, томатное пюре и тимьян, а также консервированные помидоры. Как следует протушите.
  3. Приготовьте соус бешамель. Для этого растопите масло в кастрюле, добавьте муку и, помешивая, готовьте в течение одной минуты. Так же помешивая, постепенно влейте туда теплое молоко и держите на маленьком огне до загустения. Добавьте дижонскую горчицу, тертый пармезан и хорошо приправьте солью и перцем.
  4. Выложите треть мясного соуса ровным слоем в большую, но неглубокую форму для запекания. Сверху полейте его третью соуса бешамель и накройте слоем из листов теста лазаньи. Сверху выложите треть мясного соуса и залейте третью бешамеля.
  5. Выложите еще один слой листов теста. Снова положите сверху мясной соус и бешамель. А сверху присыпьте сыром.
  6. Поставьте лазанью на шесть часов в холодильник, чтобы тесто стало мягким.
  7. Запекайте около 45 минут при температуре 200 ºС. Подавайте лазанью на стол горячей.

На заметку

Если вы не хотите ставить лазанью пропитываться в холодильник, отварите листы теста.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.

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Источник: Сегодня
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