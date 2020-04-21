Как приготовить самую вкусную лазанью с мясным фаршем
Рецепт классической итальянской лазаньи
Аппетитная лазанья по-домашнему, с мясом и белым соусом, – прекрасная идея для сытного семейного ужина. Блюдо будет гораздо вкуснее, если вы приготовите мясной фарш самостоятельно.
Перед подачей лазанью можно украсить листиками зеленого базилика.
Лазанья с мясным фаршем
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 315 ккал на 100 г
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Ингредиенты:
Для основы:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 900 г говяжьего фарша
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л. муки
- 150 мл говяжьего бульона
- 3 ст.л. томатного пюре
- 1 ч.л. тимьяна
- 400 г консервированных томатов кусочками
Для соуса бешамель:
- 50 г сливочного масла
- 50 г муки
- 750 мл горячего молока
- 2 ч.л. дижонской горчицы
- 50 г пармезана
- Соль и перец
Для лазаньи:
- 12 листов лазаньи
- 75 г твердого сыра
Смотрите видео, как сделать постную лазанью от Владимира Остапчука:
Способ приготовления:
- В большой сковороде разогрейте масло и обжарьте фарш, разбивая комочки лопаткой. Тогда добавьте порезанные лук и чеснок.
- Когда смесь обжарится, добавьте две столовые ложки муки, томатное пюре и тимьян, а также консервированные помидоры. Как следует протушите.
- Приготовьте соус бешамель. Для этого растопите масло в кастрюле, добавьте муку и, помешивая, готовьте в течение одной минуты. Так же помешивая, постепенно влейте туда теплое молоко и держите на маленьком огне до загустения. Добавьте дижонскую горчицу, тертый пармезан и хорошо приправьте солью и перцем.
- Выложите треть мясного соуса ровным слоем в большую, но неглубокую форму для запекания. Сверху полейте его третью соуса бешамель и накройте слоем из листов теста лазаньи. Сверху выложите треть мясного соуса и залейте третью бешамеля.
- Выложите еще один слой листов теста. Снова положите сверху мясной соус и бешамель. А сверху присыпьте сыром.
- Поставьте лазанью на шесть часов в холодильник, чтобы тесто стало мягким.
- Запекайте около 45 минут при температуре 200 ºС. Подавайте лазанью на стол горячей.
На заметку
Если вы не хотите ставить лазанью пропитываться в холодильник, отварите листы теста.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.
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