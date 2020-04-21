Как приготовить самую вкусную лазанью с мясным фаршем

Рецепт классической итальянской лазаньи

Аппетитная лазанья по-домашнему, с мясом и белым соусом, – прекрасная идея для сытного семейного ужина. Блюдо будет гораздо вкуснее, если вы приготовите мясной фарш самостоятельно.

Перед подачей лазанью можно украсить листиками зеленого базилика.

Лазанья с мясным фаршем

Лазанья болоньезе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

315 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

2 ст.л. оливкового масла

900 г говяжьего фарша

2 луковицы

2 зубчика чеснока

2 ст.л. муки

150 мл говяжьего бульона

3 ст.л. томатного пюре

1 ч.л. тимьяна

400 г консервированных томатов кусочками

Для соуса бешамель:

50 г сливочного масла

50 г муки

750 мл горячего молока

2 ч.л. дижонской горчицы

50 г пармезана

Соль и перец

Для лазаньи:

12 листов лазаньи

75 г твердого сыра

Смотрите видео, как сделать постную лазанью от Владимира Остапчука:

Способ приготовления:

В большой сковороде разогрейте масло и обжарьте фарш, разбивая комочки лопаткой. Тогда добавьте порезанные лук и чеснок. Когда смесь обжарится, добавьте две столовые ложки муки, томатное пюре и тимьян, а также консервированные помидоры. Как следует протушите. Приготовьте соус бешамель. Для этого растопите масло в кастрюле, добавьте муку и, помешивая, готовьте в течение одной минуты. Так же помешивая, постепенно влейте туда теплое молоко и держите на маленьком огне до загустения. Добавьте дижонскую горчицу, тертый пармезан и хорошо приправьте солью и перцем. Выложите треть мясного соуса ровным слоем в большую, но неглубокую форму для запекания. Сверху полейте его третью соуса бешамель и накройте слоем из листов теста лазаньи. Сверху выложите треть мясного соуса и залейте третью бешамеля. Выложите еще один слой листов теста. Снова положите сверху мясной соус и бешамель. А сверху присыпьте сыром. Поставьте лазанью на шесть часов в холодильник, чтобы тесто стало мягким. Запекайте около 45 минут при температуре 200 ºС. Подавайте лазанью на стол горячей.

На заметку

Если вы не хотите ставить лазанью пропитываться в холодильник, отварите листы теста.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.

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