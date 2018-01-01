Как приготовить самые вкусные блинчики с мясом

Рецепт блинов с говяжьим фаршем и чесноком

Блины с мясной начинкой Фото: depositphotos.com

Мы уже готовили блинный пирог, пришло время блинчиков с мясом, но мы приготовили не просто блинчики, а самые вкусные блинчики с мясом с гречневой мукой и со сметаной в начинке.

Блины с мясной начинкой

Для блинов:

Мука пшеничная – 200 г

Мука гречневая – 200 г

Яйца – 5 шт.

Молоко – 1,2 л

Сахар – 60 г

Масло подсолнечное – 100 мл

Соль – по вкусу

Для начинки:

Лук репчатый – 250 г

Говяжий фарш – 500 г

Чеснок – 20 г

Сметана – 300 г

Мука – 25 г

Петрушка – 30 г

Соль, черный перец

Растительное масло – для жарки

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Рецепт приготовления:

Замешиваем всю муку, яйца и небольшое количество молока в тесто, напоминающее оладьи – именно такое тесто можно вымесить, чтобы не было комочков. После вымешивания, добавляем оставшееся молоко, и в конце солим, кладем сахар и вливаем растительное масло. Жарим блины на антипригарной сковороде. Перед первым блином смазываем сковороду маслом – потом масло можно уже не добавлять. Жар под сковородой должен быть сильным, чтобы блины стали ажурными. Готовим начинку. Лук, чеснок и зелень режем в крошку и складываем по отдельности. На растительном масле обжариваем лук на среднем огне до золотистого цвета, добавляем чеснок, а уже через полминуты отправляем на сковородку говяжий фарш. Фарш жарим, постоянно помешивая, пока он полностью не прожарится и не поменяет цвет. В конце кладем муку, распределяем ее равномерно по мясу, заливаем сметану, солим, перчим и посыпаем зеленью. Доводим до легкого кипения, пока сметана не загустеет. Заворачиваем начинку в блины, хотя можно и класть поверх них.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных блинов на кефире.

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