Как приготовить самые вкусные блины на Масленицу: полезные советы

Тонкости приготовления блинов

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. В течение всей недели принято налегать на различные блины – с творогом, рыбой, медом, икрой и другими вкусными начинками.

Конечно, у всех есть свои фирменные рецепты и секреты приготовления вкусных блинов. Но эти советы помогут сделать блюдо еще лучше.

Как сделать блины нежными и вкусными

Тесто лучше перемешивать венчиком, а не миксером, тогда блины получаются более легкие и тонкие.

Не забывайте класть в тесто как соль, так и сахар. Если будет соленая начинка, соли кладется больше и наоборот.

Тонкие блины на молоке лучше пекутся, если сковороду промазать кусочком несоленого сала.

Тесто нужно зачерпывать небольшим половником, наливать его в середину сковороды и немного покрутить ее, чтобы тесто равномерно разлилось по всей поверхности.

"Кружевные" блинчики получаются так: 100 г кефира смешать со 100 г муки и содой на кончике чайной ложки, влить в него столько кипятка, чтобы оно стало консистенции кефира.

Если нет возможности жарить на специальной блинной, то не забывайте обычную предварительно прокалить и дать остыть. Тогда блины не будут прилипать.

Чтобы избежать комочков в тесте, просеивайте муку перед замешиванием.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Рецепт самых вкусных блинов на Масленицу

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 л молока

10 яиц

330-350 г муки

2-3 ст.л. сахара

Соль

100-150 мл растительного масла

Способ приготовления:

Перемешайте яйца с сахаром и солью. Частями добавьте просеянную муку и молоко и размешайте, чтобы не было комочков. В конце влейте растительное масло. Жарьте блины на горячей сковороде с маслом с двух сторон. Когда края подрумянятся, блин можно переворачивать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать муку для блинов. "Сегодня" также делились рецептами блинов от Юлии Высоцкой.

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