Как приготовить самые вкусные блины на Масленицу: полезные советы
Тонкости приготовления блинов
Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. В течение всей недели принято налегать на различные блины – с творогом, рыбой, медом, икрой и другими вкусными начинками.
Конечно, у всех есть свои фирменные рецепты и секреты приготовления вкусных блинов. Но эти советы помогут сделать блюдо еще лучше.
- Тесто лучше перемешивать венчиком, а не миксером, тогда блины получаются более легкие и тонкие.
- Не забывайте класть в тесто как соль, так и сахар. Если будет соленая начинка, соли кладется больше и наоборот.
- Тонкие блины на молоке лучше пекутся, если сковороду промазать кусочком несоленого сала.
- Тесто нужно зачерпывать небольшим половником, наливать его в середину сковороды и немного покрутить ее, чтобы тесто равномерно разлилось по всей поверхности.
- "Кружевные" блинчики получаются так: 100 г кефира смешать со 100 г муки и содой на кончике чайной ложки, влить в него столько кипятка, чтобы оно стало консистенции кефира.
- Если нет возможности жарить на специальной блинной, то не забывайте обычную предварительно прокалить и дать остыть. Тогда блины не будут прилипать.
- Чтобы избежать комочков в тесте, просеивайте муку перед замешиванием.
Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 232 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 л молока
- 10 яиц
- 330-350 г муки
- 2-3 ст.л. сахара
- Соль
- 100-150 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Перемешайте яйца с сахаром и солью.
- Частями добавьте просеянную муку и молоко и размешайте, чтобы не было комочков.
- В конце влейте растительное масло.
- Жарьте блины на горячей сковороде с маслом с двух сторон. Когда края подрумянятся, блин можно переворачивать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать муку для блинов. "Сегодня" также делились рецептами блинов от Юлии Высоцкой.
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Источник: Сегодня