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Как приготовить самые вкусные блины на Масленицу: полезные советы

Тонкости приготовления блинов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:22

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. В течение всей недели принято налегать на различные блины – с творогом, рыбой, медом, икрой и другими вкусными начинками.

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Конечно, у всех есть свои фирменные рецепты и секреты приготовления вкусных блинов. Но эти советы помогут сделать блюдо еще лучше.

Как сделать блины нежными и вкусными

  • Тесто лучше перемешивать венчиком, а не миксером, тогда блины получаются более легкие и тонкие.
  • Не забывайте класть в тесто как соль, так и сахар. Если будет соленая начинка, соли кладется больше и наоборот.
  • Тонкие блины на молоке лучше пекутся, если сковороду промазать кусочком несоленого сала.
  • Тесто нужно зачерпывать небольшим половником, наливать его в середину сковороды и немного покрутить ее, чтобы тесто равномерно разлилось по всей поверхности.
  • "Кружевные" блинчики получаются так: 100 г кефира смешать со 100 г муки и содой на кончике чайной ложки, влить в него столько кипятка, чтобы оно стало консистенции кефира.
  • Если нет возможности жарить на специальной блинной, то не забывайте обычную предварительно прокалить и дать остыть. Тогда блины не будут прилипать.
  • Чтобы избежать комочков в тесте, просеивайте муку перед замешиванием.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Рецепт самых вкусных блинов на Масленицу

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 л молока
  • 10 яиц
  • 330-350 г муки
  • 2-3 ст.л. сахара
  • Соль
  • 100-150 мл растительного масла

Способ приготовления:

  1. Перемешайте яйца с сахаром и солью.
  2. Частями добавьте просеянную муку и молоко и размешайте, чтобы не было комочков.
  3. В конце влейте растительное масло.
  4. Жарьте блины на горячей сковороде с маслом с двух сторон. Когда края подрумянятся, блин можно переворачивать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать муку для блинов. "Сегодня" также делились рецептами блинов от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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