Как приготовить самые вкусные оладьи на кефире
Рецепт идеальных оладий на завтрак
Оладьи на кефире – это прекрасный вариант для завтрака, а также для посиделок за чашкой чая. Чтобы их приготовить, нужны самые простые и доступные ингредиенты: мука, кефир, яйца, сода или разрыхлитель, щепотка соли и сахар.
Оладьи вкусно есть не только со сметаной, но с вареньем, сгущенкой, медом или кленовым сиропом.
Рецепт: пышные оладьи на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 170 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 мл кефира
- 350 г пшеничной муки
- 1 яйцо
- 1-2 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. соды или 1 ч.л. разрыхлителя
- 100-150 г растительного масла для жарки
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Способ приготовления:
- В большую миску влейте кефир. Добавьте сахар, соль и яйцо, хорошо перемешайте венчиком.
- Всыпьте муку, смешанную с содой или разрыхлителем.
- Размешайте тесто до однородности с помощью венчика. Оставьте получившееся густое тесто на 20 минут. За это время набухнет клейковина, в тесте образуются пузырьки и оно немного поднимется.
- Разогрейте сковородку с толстым дном, налейте масло на 1 см, разогревайте еще минуту. Большой ложкой выложите тесто в масло, по три-четыре штуки за раз.
- Жарьте с двух сторон до золотистой корочки. Перед каждой новой выкладкой добавляйте немного масла.
На заметку
Соду или пекарский порошок необходимо добавлять вместе с мукой, иначе реакция произойдет раньше положенного времени и тесто не поднимется.
Смотрите видео, как сделать оладьи из индейки:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить голландские оладьи поффертьес. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом панкейков на кефире.
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