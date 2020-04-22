Как приготовить самые вкусные оладьи на кефире

Рецепт идеальных оладий на завтрак

Оладьи на кефире – это прекрасный вариант для завтрака, а также для посиделок за чашкой чая. Чтобы их приготовить, нужны самые простые и доступные ингредиенты: мука, кефир, яйца, сода или разрыхлитель, щепотка соли и сахар.

Оладьи вкусно есть не только со сметаной, но с вареньем, сгущенкой, медом или кленовым сиропом.

Рецепт: пышные оладьи на кефире

Оладьи на кефире Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 мл кефира

350 г пшеничной муки

1 яйцо

1-2 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. соды или 1 ч.л. разрыхлителя

100-150 г растительного масла для жарки

Читайте также: Как сделать японские хлопковые оладьи

Способ приготовления:

В большую миску влейте кефир. Добавьте сахар, соль и яйцо, хорошо перемешайте венчиком. Всыпьте муку, смешанную с содой или разрыхлителем. Размешайте тесто до однородности с помощью венчика. Оставьте получившееся густое тесто на 20 минут. За это время набухнет клейковина, в тесте образуются пузырьки и оно немного поднимется. Разогрейте сковородку с толстым дном, налейте масло на 1 см, разогревайте еще минуту. Большой ложкой выложите тесто в масло, по три-четыре штуки за раз. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки. Перед каждой новой выкладкой добавляйте немного масла.

На заметку

Соду или пекарский порошок необходимо добавлять вместе с мукой, иначе реакция произойдет раньше положенного времени и тесто не поднимется.

Смотрите видео, как сделать оладьи из индейки:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить голландские оладьи поффертьес. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом панкейков на кефире.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться