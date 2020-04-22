Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить самые вкусные оладьи на кефире

Рецепт идеальных оладий на завтрак

Ирина Павлина
Сегодня, 08:48

Оладьи на кефире – это прекрасный вариант для завтрака, а также для посиделок за чашкой чая. Чтобы их приготовить, нужны самые простые и доступные ингредиенты: мука, кефир, яйца, сода или разрыхлитель, щепотка соли и сахар.

Оладьи вкусно есть не только со сметаной, но с вареньем, сгущенкой, медом или кленовым сиропом.

Рецепт: пышные оладьи на кефире

Оладьи на кефире
Оладьи на кефире
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 мл кефира
  • 350 г пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. соды или 1 ч.л. разрыхлителя
  • 100-150 г растительного масла для жарки

Читайте также:
Как сделать японские хлопковые оладьи

Способ приготовления:

  1. В большую миску влейте кефир. Добавьте сахар, соль и яйцо, хорошо перемешайте венчиком.
  2. Всыпьте муку, смешанную с содой или разрыхлителем.
  3. Размешайте тесто до однородности с помощью венчика. Оставьте получившееся густое тесто на 20 минут. За это время набухнет клейковина, в тесте образуются пузырьки и оно немного поднимется.
  4. Разогрейте сковородку с толстым дном, налейте масло на 1 см, разогревайте еще минуту. Большой ложкой выложите тесто в масло, по три-четыре штуки за раз.
  5. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки. Перед каждой новой выкладкой добавляйте немного масла.

На заметку

Соду или пекарский порошок необходимо добавлять вместе с мукой, иначе реакция произойдет раньше положенного времени и тесто не поднимется.

Смотрите видео, как сделать оладьи из индейки:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить голландские оладьи поффертьес. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом панкейков на кефире.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как замесить тесто для пиццы без дрожжей Рецепт вкусного салата из курицы с сухариками Как сварить зеленый борщ без мяса Как приготовить самую вкусную лазанью с мясным фаршем
завтрак рецепт оладьи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных
Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек

Популярные статьи

Сегодня, 08:04Шоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

Вчера, 16:20Wellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

Вчера, 15:54Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 11:45Fun

Попавшая в прогноз погоды кошка в 10 раз увеличила рейтинги телеканала: видео

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

Вчера, 10:31Афиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

Вчера, 09:30Шоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

Вчера, 08:35Стиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Вчера, 08:08Fun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

20 апреляШоу-бизнес

Снова вместе? Слава Каминская отметила Пасху с бывшим мужем

20 апреляТехно

Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

20 апреляFun

Поливальный понедельник-2020: приметы, обычаи и что нельзя делать

20 апреляFun

20 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 апреляFood

Как использовать крашенки: рецепт яичного салата с горчичной заправкой

20 апреляFood

Что приготовить из черствой паски: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Новости партнеров

Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
Лазанья с фаршем куриным и лавашом рецепт с фото пошагово
Лазанья с фаршем куриным и лавашом рецепт с фото пошагово
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Які професії зникнуть у найближчі 10 років
Які професії зникнуть у найближчі 10 років
Как выглядят мамы российских знаменитостей
Как выглядят мамы российских знаменитостей
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка