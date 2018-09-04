Как приготовить самые вкусные вареники: рецепты теста и несладких начинок
Готовим украинские вареники со сметаной
Вареники – одно из главных блюд украинской кухни. Их делают с совершенно разными начинками. Среди самых популярных и, следовательно, самых вкусных, следует упомянуть картофельное пюре, грибы, капусту, вареный фарш или сладкие с вишнями.
Готовить вареники просто, но их обязательно нужно делать дружной компанией – так веселее, да и руки не так быстро устанут лепить. Предлагаем вам три вида вареников: с мясом, с картошкой и несладким творогом.
Вареники со сметаной
Ингредиенты на 6-8 порций:
Для теста:
- Мука – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 200–230 мл
- Соль
Для мясной начинки:
- Говядина – 400 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло сливочное – 100–150 г
- Петрушка
- Соль, черный перец
Для картофельной начинки:
- Картофель – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло подсолнечное нерафинированное – 30 мл
- Укроп
- Соль, черный перец
Для творожной начинки:
- Творог – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Укроп, петрушка
- Соль, черный перец
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Рецепт приготовления:
- Готовим тесто. Соединяем муку с яйцами, молоком и щепоткой соли и хорошо вымешиваем в течение десяти минут.
- Отправляем тесто в пакет или в миску, накрытую пищевой плёнкой, на 10 минут, чтобы оно отдохнуло.
- Картофель моем, чистим, нарезаем на 3-4 части и отвариваем до готовности. Воду сливаем.
- Говядину очищаем от пленок и лишнего жира, нарезаем на куски величиной с кулак, опускаем в кипяток и отвариваем при слабом кипении в течение получаса. Готовые куски мяса мы измельчаем в фарш любым удобным способом.
- Лук чистим, моем, режем в крошку, пассеруем на слабом огне на подсолнечном масле до золотистой корочки.
- Зелень моем, рубим в крошку и раскладываем по отдельности.
- Фарш из вареной говядины смешиваем с половиной пассированного лука, сливочным маслом, солью, перцем и петрушкой.
- Картофель разминаем вилкой, добавляем оставшийся лук, соль, перец, укроп и ароматное подсолнечное масло.
- Творог можно делать как сладким, так и соленым. В обоих случаях добавляем яйцо, чтобы творог при варке скрепился. Для соленого варианта кладем травы, измельченный чеснок, соль и перец.
- Разделяем тесто на 2–3 части – то тесто, что не используется в данный момент, остается под пленкой.
- Раскатываем комок теста в тонкий лист при помощи скалки. Чтобы тесто не липло, слегка припыляем его мукой. При помощи стакана нарезаем круги, которые убираем в сторону и прикрываем влажным полотенцем, чтобы не заветривались.
- На середину круга кладем чайную ложку начинки, края защипываем. Готовые вареники лучше раскладывать по видам на разные тарелки. Также полезно привлечь к труду всех друзей или домочадцев, ибо лепить впятером заметно приятнее и быстрее, нежели одному (на всех).
- Вареники варим в подсоленном кипятке в течение 5–7 минут. Очень важно, чтобы воды было намного больше, чем вареников. Не менее важно в самом начале при помощи вращения кастрюли убедиться, что никто не прилип ко дну.
- Едим готовые вареники со сметаной, сливочным маслом или жареным луком.
Напомни, ранее мы писали, как приготовить вареники с клубникой.
Смотрите видео, как отличить качественные замороженные вареники по звуку:
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Источник: edim.tv