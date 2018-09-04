Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Как приготовить самые вкусные вареники: рецепты теста и несладких начинок

Готовим украинские вареники со сметаной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Вареники традиционно подают со сметаной Фото: depositphotos.com
Вареники традиционно подают со сметаной Фото: depositphotos.com

Вареники – одно из главных блюд украинской кухни. Их делают с совершенно разными начинками. Среди самых популярных и, следовательно, самых вкусных, следует упомянуть картофельное пюре, грибы, капусту, вареный фарш или сладкие с вишнями.

Готовить вареники просто, но их обязательно нужно делать дружной компанией – так веселее, да и руки не так быстро устанут лепить. Предлагаем вам три вида вареников: с мясом, с картошкой и несладким творогом.

Вареники со сметаной

Ингредиенты на 6-8 порций:

Для теста:

  • Мука – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 200–230 мл
  • Соль

Для мясной начинки:

  • Говядина – 400 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло сливочное – 100–150 г
  • Петрушка
  • Соль, черный перец

Для картофельной начинки:

  • Картофель – 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло подсолнечное нерафинированное – 30 мл
  • Укроп
  • Соль, черный перец

Для творожной начинки:

  • Творог – 300 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Укроп, петрушка
  • Соль, черный перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как в детском саду: готовим ленивые вареники

Рецепт приготовления:

  1. Готовим тесто. Соединяем муку с яйцами, молоком и щепоткой соли и хорошо вымешиваем в течение десяти минут.
  2. Отправляем тесто в пакет или в миску, накрытую пищевой плёнкой, на 10 минут, чтобы оно отдохнуло.
  3. Картофель моем, чистим, нарезаем на 3-4 части и отвариваем до готовности. Воду сливаем.
  4. Говядину очищаем от пленок и лишнего жира, нарезаем на куски величиной с кулак, опускаем в кипяток и отвариваем при слабом кипении в течение получаса. Готовые куски мяса мы измельчаем в фарш любым удобным способом.
  5. Лук чистим, моем, режем в крошку, пассеруем на слабом огне на подсолнечном масле до золотистой корочки.
  6. Зелень моем, рубим в крошку и раскладываем по отдельности.
  7. Фарш из вареной говядины смешиваем с половиной пассированного лука, сливочным маслом, солью, перцем и петрушкой.
  8. Картофель разминаем вилкой, добавляем оставшийся лук, соль, перец, укроп и ароматное подсолнечное масло.
  9. Творог можно делать как сладким, так и соленым. В обоих случаях добавляем яйцо, чтобы творог при варке скрепился. Для соленого варианта кладем травы, измельченный чеснок, соль и перец.
  10. Разделяем тесто на 2–3 части – то тесто, что не используется в данный момент, остается под пленкой.
  11. Раскатываем комок теста в тонкий лист при помощи скалки. Чтобы тесто не липло, слегка припыляем его мукой. При помощи стакана нарезаем круги, которые убираем в сторону и прикрываем влажным полотенцем, чтобы не заветривались.
  12. На середину круга кладем чайную ложку начинки, края защипываем. Готовые вареники лучше раскладывать по видам на разные тарелки. Также полезно привлечь к труду всех друзей или домочадцев, ибо лепить впятером заметно приятнее и быстрее, нежели одному (на всех).
  13. Вареники варим в подсоленном кипятке в течение 5–7 минут. Очень важно, чтобы воды было намного больше, чем вареников. Не менее важно в самом начале при помощи вращения кастрюли убедиться, что никто не прилип ко дну.
  14. Едим готовые вареники со сметаной, сливочным маслом или жареным луком.

Напомни, ранее мы писали, как приготовить вареники с клубникой.

Смотрите видео, как отличить качественные замороженные вареники по звуку:

Еще несколько материалов по теме:
Вкусно и полезно: как приготовить творог дома Как приготовить сметанный соус: три рецепта для салата Как приготовить тесто для вафель: ТОП-5 рецептов В поисках вкусов: как приготовить настоящие грузинские хинкали
рецепты картофель вареники творог как приготовить фарш украинская кухня
Источник: edim.tv
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров