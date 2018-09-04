Как приготовить самые вкусные вареники: рецепты теста и несладких начинок

Готовим украинские вареники со сметаной

Вареники традиционно подают со сметаной Фото: depositphotos.com

Вареники – одно из главных блюд украинской кухни. Их делают с совершенно разными начинками. Среди самых популярных и, следовательно, самых вкусных, следует упомянуть картофельное пюре, грибы, капусту, вареный фарш или сладкие с вишнями.

Готовить вареники просто, но их обязательно нужно делать дружной компанией – так веселее, да и руки не так быстро устанут лепить. Предлагаем вам три вида вареников: с мясом, с картошкой и несладким творогом.

Вареники со сметаной

Ингредиенты на 6-8 порций:

Для теста:

Мука – 500 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 200–230 мл

Соль

Для мясной начинки:

Говядина – 400 г

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 100–150 г

Петрушка

Соль, черный перец

Для картофельной начинки:

Картофель – 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное нерафинированное – 30 мл

Укроп

Соль, черный перец

Для творожной начинки:

Творог – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика

Укроп, петрушка

Соль, черный перец

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Рецепт приготовления:

Готовим тесто. Соединяем муку с яйцами, молоком и щепоткой соли и хорошо вымешиваем в течение десяти минут. Отправляем тесто в пакет или в миску, накрытую пищевой плёнкой, на 10 минут, чтобы оно отдохнуло. Картофель моем, чистим, нарезаем на 3-4 части и отвариваем до готовности. Воду сливаем. Говядину очищаем от пленок и лишнего жира, нарезаем на куски величиной с кулак, опускаем в кипяток и отвариваем при слабом кипении в течение получаса. Готовые куски мяса мы измельчаем в фарш любым удобным способом. Лук чистим, моем, режем в крошку, пассеруем на слабом огне на подсолнечном масле до золотистой корочки. Зелень моем, рубим в крошку и раскладываем по отдельности. Фарш из вареной говядины смешиваем с половиной пассированного лука, сливочным маслом, солью, перцем и петрушкой. Картофель разминаем вилкой, добавляем оставшийся лук, соль, перец, укроп и ароматное подсолнечное масло. Творог можно делать как сладким, так и соленым. В обоих случаях добавляем яйцо, чтобы творог при варке скрепился. Для соленого варианта кладем травы, измельченный чеснок, соль и перец. Разделяем тесто на 2–3 части – то тесто, что не используется в данный момент, остается под пленкой. Раскатываем комок теста в тонкий лист при помощи скалки. Чтобы тесто не липло, слегка припыляем его мукой. При помощи стакана нарезаем круги, которые убираем в сторону и прикрываем влажным полотенцем, чтобы не заветривались. На середину круга кладем чайную ложку начинки, края защипываем. Готовые вареники лучше раскладывать по видам на разные тарелки. Также полезно привлечь к труду всех друзей или домочадцев, ибо лепить впятером заметно приятнее и быстрее, нежели одному (на всех). Вареники варим в подсоленном кипятке в течение 5–7 минут. Очень важно, чтобы воды было намного больше, чем вареников. Не менее важно в самом начале при помощи вращения кастрюли убедиться, что никто не прилип ко дну. Едим готовые вареники со сметаной, сливочным маслом или жареным луком.

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