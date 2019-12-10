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Как приготовить самый вкусный апельсиновый джем

Домашний джем из апельсинов станет отличным подарком на Новый год и Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Апельсиновый джем
Апельсиновый джем
Фото: Depositphotos

Этот рецепт апельсинового джема достаточно простой, но когда вы его приготовите, то больше никогда не захотите покупать варенье в магазине.

Смотрите видео, как сварить мандариновый компот:

Перед варкой вам нужно будет разделать апельсины на дольки без белых пленок и семян

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Домашний апельсиновый джем

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг долек апельсина
  • От 750 г до 1 кг (4-5 чашек) сахара
  • Сок одного апельсина
  • Сок одного лимона
  • 1 стакан тертой апельсиновой корки (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Если вы хотите добавить апельсиновые корки в джем, снимите только оранжевый слой цедры, иначе варенье будет горчить. Удалите и выбросите белую часть кожуры.
  2. Разрежьте апельсины на кусочки по 1 см, добавьте сахар и дайте постоять несколько часов, чтобы выделился сок. Удалите семечки (они будут плавать на поверхности).
  3. В кастрюлю добавьте кусочки апельсинов, сахар, лимонный и апельсиновый соки. Доведите до кипения на небольшом огне, время от времени помешивая.
  4. Когда смесь закипит, уменьшите нагрев до минимума и перемешивайте каждые несколько минут, чтобы убедиться, что она не прилипает ко дну кастрюли.
  5. Варите на небольшом огне, пока джем не выпарится на две трети (это займет от одного до полутора часов).
  6. Если вы планируете добавить апельсиновую цедру, сделайте это, когда смесь уварится наполовину (через 40-50 минут после начала приготовления).
  7. Дать джему полностью остыть вдали от любых источников влаги. Желательно накрыть кастрюлю чистым полотенцем, но не крышкой, потому что на ней будут собираться капли конденсата.

Как хранить джем

Как только смесь охладится, перелейте ее в стерилизованные банки. Храните джем в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать кислые апельсины и грейпфруты сладкими. "Сегодня" также писали, как использовать лимонную цедру в кулинарии.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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