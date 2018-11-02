Как приготовить самый вкусный и мягкий яблочный пирог
Если у вас дома есть лишние яблоки, приготовьте этот ароматный осенний пирог
Этот яблочный пирог очень нежный, очень мягкий и очень вкусный. Его можно подавать с шариком мороженого или со взбитыми сливками, а можно и просто так к чаю.
Яблочный пирог с ванилью и корицей
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 300 г сливочного масла
- 250 г сахара
- 4 больших яблока
- 4 яичных желтка
- 5 яичных белка
- 1 г сухих дрожжей
- ванилин
- корица
- тертая цедра одного лимона
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШоколадный пирог с тыквой, яблоками и изюмом
Рецепт приготовления:
- Взбить сливочное масло с сахаром в пышную светлую массу. Добавить желтки, ванилин, корицу, дрожжи и цедру лимона. Взбить все вместе еще около двух минут. Продолжая размешивать, добавить просеянную муку.
- Белки взбить до крепких пиков. Постепенно добавить их в тесто, аккуратно перемешивая.
- Яблоки очистить от кожуры, мякоть нарезать на тонкие кусочки.
- Выложить половину теста в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Сверху выложить половину яблок, снова слой теста и еще один слой яблок. Смазать верхний слой сливочным маслом, посыпать сахаром и отправить в духовку при 170 градусах на 1 час.
- Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт. Также мы рассказывали, как испечь мраморный пирог с яблоками и творогом.
Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками по рецепту Алексея Суханова:
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить яблочный пирог с коричной крошкой Быстрый пирог с яблоками на кефире: рецепт Юлии Высоцкой Как приготовить шведский яблочный пирог с орехами Как приготовить тертый яблочный пирог с корицей
Источник: receptam.net