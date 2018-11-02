Как приготовить самый вкусный и мягкий яблочный пирог

Если у вас дома есть лишние яблоки, приготовьте этот ароматный осенний пирог

Дрожжевой пирог с яблоками Фото: depositphotos.com

Этот яблочный пирог очень нежный, очень мягкий и очень вкусный. Его можно подавать с шариком мороженого или со взбитыми сливками, а можно и просто так к чаю.

Яблочный пирог с ванилью и корицей

Ингредиенты:

300 г муки

300 г сливочного масла

250 г сахара

4 больших яблока

4 яичных желтка

5 яичных белка

1 г сухих дрожжей

ванилин

корица

тертая цедра одного лимона

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Рецепт приготовления:

Взбить сливочное масло с сахаром в пышную светлую массу. Добавить желтки, ванилин, корицу, дрожжи и цедру лимона. Взбить все вместе еще около двух минут. Продолжая размешивать, добавить просеянную муку. Белки взбить до крепких пиков. Постепенно добавить их в тесто, аккуратно перемешивая. Яблоки очистить от кожуры, мякоть нарезать на тонкие кусочки. Выложить половину теста в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Сверху выложить половину яблок, снова слой теста и еще один слой яблок. Смазать верхний слой сливочным маслом, посыпать сахаром и отправить в духовку при 170 градусах на 1 час. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт. Также мы рассказывали, как испечь мраморный пирог с яблоками и творогом.

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