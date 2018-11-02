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Как приготовить самый вкусный и мягкий яблочный пирог

Если у вас дома есть лишние яблоки, приготовьте этот ароматный осенний пирог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Дрожжевой пирог с яблоками Фото: depositphotos.com
Дрожжевой пирог с яблоками Фото: depositphotos.com

Этот яблочный пирог очень нежный, очень мягкий и очень вкусный. Его можно подавать с шариком мороженого или со взбитыми сливками, а можно и просто так к чаю.

Яблочный пирог с ванилью и корицей

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 300 г сливочного масла
  • 250 г сахара
  • 4 больших яблока
  • 4 яичных желтка
  • 5 яичных белка
  • 1 г сухих дрожжей
  • ванилин
  • корица
  • тертая цедра одного лимона
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Рецепт приготовления:

  1. Взбить сливочное масло с сахаром в пышную светлую массу. Добавить желтки, ванилин, корицу, дрожжи и цедру лимона. Взбить все вместе еще около двух минут. Продолжая размешивать, добавить просеянную муку.
  2. Белки взбить до крепких пиков. Постепенно добавить их в тесто, аккуратно перемешивая.
  3. Яблоки очистить от кожуры, мякоть нарезать на тонкие кусочки.
  4. Выложить половину теста в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Сверху выложить половину яблок, снова слой теста и еще один слой яблок. Смазать верхний слой сливочным маслом, посыпать сахаром и отправить в духовку при 170 градусах на 1 час.
  5. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт. Также мы рассказывали, как испечь мраморный пирог с яблоками и творогом.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: receptam.net
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