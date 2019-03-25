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Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Кулинарный эксперт рассказала, как сделать праздничную выпечку пышной и вкусной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Татьяна Литвинова Фото: facebook.com/litvinovachef
Татьяна Литвинова
Фото: facebook.com/litvinovachef

Пасха наступит уже через месяц – католики будут отмечать ее 21 апреля, а православные – 28-го. Татьяна Литвинова, судья кулинарного шоу "МастерШеф", поделилась рецептом фирменных пасхальных куличей. 

"Вы же уже тоже думаете, где купить самые лучшие ингредиенты для своей самой вкусной пасхи в мире? Я делаю только так, и она воздушная, сладкая и божественная! Рецепт рассчитан на огромную семью, поэтому можно смело замешивать тесто, уменьшая ингредиенты вдвое, а то и втрое", – написала Татьяна в своем Facebook.

Пасхальные куличи от Татьяны Литвиновой

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Пасхальные куличи
Фото: smachno.ua

Ингредиенты

  • 30 яиц (30 желтков + 20 белков, 10 белков оставить для глазури)
  • 1 кг сливочного масла
  • 2 кг сахара
  • 500 мл сметаны или домашних сливок
  • 1 л молока
  • 1 кг изюма
  • 700 г цукатов
  • сок 1 лимона
  • цедра 1 лимона и 1 апельсина
  • 5-6 пакетиков ванильного сахара
  • 10 пакетиков сухих дрожжей или 1 пачка свежих
  • 4-5 кг муки высшего сорта (сколько возьмет тесто)
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Рецепт приготовления:

  1. Вскипятить молоко и вмешать немного муки, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Дать остыть (руке должно быть тепло), добавить дрожжи, оставить тесто подниматься.
  2. Взбить желтки вместе с половиной сахара. Отдельно взбить яичные белки с оставшимся сахаром. Все аккуратно вмешать в поднявшуюся опару, добавить муку до консистенции густой сметаны, оставить подниматься.
  3. Растопить масло, смешать его со сметаной, ванилью, соком и цедрой лимона. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, пушистое, немного липнущее к рукам тесто. Не нужно забивать его мукой. Вымешивать придется долго, так как тесто очень сдобное, самый минимум – это полчаса.
  4. Вмешать промытый изюм, присыпанный мукой, и рубленые цукаты. Цукаты лучше порубить в миксере. В чашу миксера нужно обязательно добавить несколько ложек муки, иначе цукаты слипнутся в ком. Если вы будете рубить цукаты ножом, в конце обваляйте их в муке.
  5. Поставить тесто в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза.
  6. Формочки для куличей смазать растительным маслом. Формируя гладкие комочки, заполнить формочки на треть. Если формы бумажные, просто положите комочки на дно.
  7. Выпекать куличи на нижнем уровне духовке при температуре 150-160 С.
  8. Готовые куличи сразу достать из формы. Если они высокие, положить на несколько минут на чистое полотенце, покатать с боку на бок, чтобы не залежался бочок.
  9. Горячие куличи покрыть белковой глазурью. Лучше использовать глазурь с лимонной кислотой, тогда она хорошо застывает и не крошится.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча. "Сегодня" также рассказывали о натуральных красителях для пасхальных яиц

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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