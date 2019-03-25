Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой
Кулинарный эксперт рассказала, как сделать праздничную выпечку пышной и вкусной
Пасха наступит уже через месяц – католики будут отмечать ее 21 апреля, а православные – 28-го. Татьяна Литвинова, судья кулинарного шоу "МастерШеф", поделилась рецептом фирменных пасхальных куличей.
"Вы же уже тоже думаете, где купить самые лучшие ингредиенты для своей самой вкусной пасхи в мире? Я делаю только так, и она воздушная, сладкая и божественная! Рецепт рассчитан на огромную семью, поэтому можно смело замешивать тесто, уменьшая ингредиенты вдвое, а то и втрое", – написала Татьяна в своем Facebook.
Пасхальные куличи от Татьяны Литвиновой
Ингредиенты
- 30 яиц (30 желтков + 20 белков, 10 белков оставить для глазури)
- 1 кг сливочного масла
- 2 кг сахара
- 500 мл сметаны или домашних сливок
- 1 л молока
- 1 кг изюма
- 700 г цукатов
- сок 1 лимона
- цедра 1 лимона и 1 апельсина
- 5-6 пакетиков ванильного сахара
- 10 пакетиков сухих дрожжей или 1 пачка свежих
- 4-5 кг муки высшего сорта (сколько возьмет тесто)
Рецепт приготовления:
- Вскипятить молоко и вмешать немного муки, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Дать остыть (руке должно быть тепло), добавить дрожжи, оставить тесто подниматься.
- Взбить желтки вместе с половиной сахара. Отдельно взбить яичные белки с оставшимся сахаром. Все аккуратно вмешать в поднявшуюся опару, добавить муку до консистенции густой сметаны, оставить подниматься.
- Растопить масло, смешать его со сметаной, ванилью, соком и цедрой лимона. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, пушистое, немного липнущее к рукам тесто. Не нужно забивать его мукой. Вымешивать придется долго, так как тесто очень сдобное, самый минимум – это полчаса.
- Вмешать промытый изюм, присыпанный мукой, и рубленые цукаты. Цукаты лучше порубить в миксере. В чашу миксера нужно обязательно добавить несколько ложек муки, иначе цукаты слипнутся в ком. Если вы будете рубить цукаты ножом, в конце обваляйте их в муке.
- Поставить тесто в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза.
- Формочки для куличей смазать растительным маслом. Формируя гладкие комочки, заполнить формочки на треть. Если формы бумажные, просто положите комочки на дно.
- Выпекать куличи на нижнем уровне духовке при температуре 150-160 С.
- Готовые куличи сразу достать из формы. Если они высокие, положить на несколько минут на чистое полотенце, покатать с боку на бок, чтобы не залежался бочок.
- Горячие куличи покрыть белковой глазурью. Лучше использовать глазурь с лимонной кислотой, тогда она хорошо застывает и не крошится.
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Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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