Как приготовить сангрию: ТОП-3 рецепта для жарких дней

Готовим испанский прохладительный напиток

В сангрию можно добавлять любые фрукты Фото: freepik.com

Домашняя сангрия идеально подходит для летних вечеринок или ужина на свежем воздухе. Узнайте, как приготовить этот классический испанский напиток из красного, розового и белого вина.

Классическая сангрия

Классическая сангрия Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить сангрию, вам понадобится всего лишь четыре ингредиента. Для безалкогольного варианта замените красное вино виноградным соком.

Ингредиенты:

4 апельсина

1 бутылка красного вина

5 ст.л. мелкого сахара

кубики льда – для подачи

Рецепт приготовления:

Нарежьте 1 апельсин на тонкие ломтики и положите в кувшин. Сок, оставшийся от нарезки апельсинов, вылейте в кувшин вместе с вином и сахаром. Охладите, затем перелейте в стаканы и подавайте со льдом.

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Персиковая сангрия из белого вина

Сангрия с персиком Фото: pixabay.com

Сухое белое вино, апельсиновый ликер и персиковый шпапс создают превосходную основу для этого летнего напитка.

Ингредиенты:

2 бутылки сухого белого вина

4 столовые ложки Куантро

250 мл персикового шнапса (или просто сока)

4 ст.л. коричневого сахара

2 палочки корицы

2 нарезанных лайма

2 нарезанных апельсина

500 мл газированной воды

лед – для подачи

Рецепт приготовления:

Смешайте сухое белое вино, Куантро, персиковый шнапс, сахар, палочки корицы, нарезанные лаймы и апельсины в большой миске, охладите. Перед подачей добавьте газированную воду и немного льда; перелейте в кувшин.

Сангрия из розового вина с клубникой и нектаринами

Розовая сангрия Фото: pixabay.com

Этот освежающий фруктовый напиток отлично подходит для жаркой погоды. Вы можете заменить нектарины персиками или абрикосами.

Ингредиенты:

3 нектарина

200 г клубники, нарезанной

750 мл розового вина

сок 1 апельсина

1 ст.л. коричневого сахара

50 мл апельсинового ликера

300 мл газированной воды

маленький пучок мяты

Рецепт приготовления:

Поместите все ингредиенты, кроме газированной воды и мяты, в большой кувшин и перемешайте. Оставьте в холодильнике примерно на 1 час. Затем добавьте газировку и листики мяты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько можно хранить открытую бутылку вина. Мы также делились советами, как быстро охладить вино. Кроме этого, мы писали, как приготовить вкусный домашний лаймад.

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