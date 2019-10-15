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Как приготовить сбитень: ТОП-5 рецептов старинного напитка

Классический сбитень делают с добавлением меда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Как приготовить сбитень медовый
Как приготовить сбитень медовый
Фото: Depositphotos

Не знаете, что такое древнерусский сбитень? Это традиционный напиток из воды, меда и пряностей, который можно пить как горячим, так и холодным.

Смотрите видео, как приготовить сбитень алкогольный:

Благодаря обилию специй горячий сбитень отлично согревает и обладает противовоспалительными свойствами. Раньше его пили преимущественно в зимний период. А холодным сбитнем освежались летом или после бани.

Сбитень яблочный

Сбитень с яблоками
Сбитень с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 2 ч. л. сушеной мяты
  • Имбирь – по вкусу
  • 1 палочка корицы
  • 4 шт. гвоздики
  • 5 ст. л. меда
  • 6 стаканов воды

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю.
  2. Добавить мяту, имбирь, корицу и гвоздику.
  3. Залить все водой. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут.
  4. Убрать кастрюлю с огня добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут.
  5. Горячий напиток процедить, разлить по кружкам или стаканам и наслаждаться.

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Сбитень монастырский

Сбитень: рецепт классический
Сбитень: рецепт классический
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 150 г меда
  • 100 г сахара
  • 2 воды
  • 3 ч. л. зверобоя
  • 2 шт. гвоздики
  • 6 шт перца горошком
  • 1 ч.л. корицы
  • 1/4 ч.л. имбиря
  • 2 ч.л. мяты
  • 1/2 ч.л. чабреца
  • 1/2 ч.л. кардамона
  • 1/2 шт. лимона

Способ приготовления:

  1. Мед развести в стакане воды и вскипятить в кастрюльке, снять пену.
  2. Добавить сахар и варить до образования однородной массы.
  3. В оставшейся воде отварить пряности в течение 20 минут, после выключить огонь и дать настояться 15 минут.
  4. Затем процедить отвар, добавить медово-сахарную смесь и подогреть, но не давать закипеть. Пить монастырский сбитень горячим.

Сбитень молочный

Молочный сбитень с корицей
Молочный сбитень с корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 950 мл молока 2.6 %
  • 1 ст. л. сметаны 20%
  • 2 ч. л. меда
  • 2 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. молотой корицы

Способ приготовления:

  1. Отделить 100 мл молока.
  2. Остальное молоко налить сотейник. Подогреть до 60 ºС, добавить в него столовую ложку сметаны, размешать.
  3. Поставить этот сотейник в духовку и выдержать там молоко при температуре 55 ºС три часа. За это время молоко успеет закваситься и загустеть.
  4. Довести оставшееся молоко до кипения, добавить корицу и сахар, отставить в сторону. Когда молоко немного остынет, добавить мед и, размешав, перелить ароматизированное молоко в сотейник.
  5. После этого разлить сбитень в стерильные банки и закрыть прокипяченным крышками.
  6. Банки отправить в выключенную, но еще горячую духовку. Когда банки остынут, поставить их в холодильник.

Сбитень облепиховый

Сбитень с облепихой
Сбитень с облепихой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 80 г облепихи
  • 100 г меда
  • 4 г гвоздики
  • 3 г корицы
  • 40 г корня имбиря
  • 2 мандарина
  • 1 л воды

Способ приготовления:

  1. Залить облепиху 200 мл воды. Подогреть, чтобы ягоды стали мягкими.
  2. Остальную воду налить в сотейник и поставить на огонь. Добавить нарезанный имбирь, гвоздику, корицу.
  3. Облепиху протереть через сито. Косточки добавить в сотейник. Довести все до кипения и проварить на медленном огне 15 минут.
  4. Добавить нарезанные мандарины и проварить еще 1 минуту. Все протереть через сито.
  5. Перелить в кувшин, остудить в течение 5 минут и добавить протертую облепиху. Следом влить мед и перемешать.

Сбитень с клюквой

Клюквенный сбитень
Клюквенный сбитень
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • 200 г клюквы
  • 1 л вкусной питьевой воды
  • 2 ст. л. меда
  • 2 бутона гвоздики
  • 1 палочка корицы
  • Щепотка молотого мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. Клюкву перебрать, тщательно вымыть. Опустить на 2-3 минуты в кипящую воду. Откинуть на дуршлаг.
  2. Ягоды переложить в кастрюлю, размять пестиком. Влить воду, добавить специи и быстро довести до кипения. Отвар процедить.
  3. Добавить мед и дать настояться 2 часа. Пить клюквенный сбитень холодным или прогретым.

Польза сбитня для здоровья

Сбитень от гипертонии. Напиток содержит мед, обладающий противовоспалительным и антисептическим действием. Он способствует повышению иммунитета и укреплению стенок сосудов.

Сбитень от простатита. Содержащиеся в меде витамины С, B и РР, а также минерал цинк оказывают благотворное влияние на функционирование половой системы у мужчин. Поэтому сбитень можно использовать как вспомогательное средство для лечения простатита.

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить мед. "Сегодня" также рассказывали о пользе и вреде меда для организма.

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Источник: Сегодня
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