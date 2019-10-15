Как приготовить сбитень: ТОП-5 рецептов старинного напитка
Классический сбитень делают с добавлением меда
Не знаете, что такое древнерусский сбитень? Это традиционный напиток из воды, меда и пряностей, который можно пить как горячим, так и холодным.
Смотрите видео, как приготовить сбитень алкогольный:
Благодаря обилию специй горячий сбитень отлично согревает и обладает противовоспалительными свойствами. Раньше его пили преимущественно в зимний период. А холодным сбитнем освежались летом или после бани.
Сбитень яблочный
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 2 ч. л. сушеной мяты
- Имбирь – по вкусу
- 1 палочка корицы
- 4 шт. гвоздики
- 5 ст. л. меда
- 6 стаканов воды
Способ приготовления:
- Яблоки вымыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю.
- Добавить мяту, имбирь, корицу и гвоздику.
- Залить все водой. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут.
- Убрать кастрюлю с огня добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут.
- Горячий напиток процедить, разлить по кружкам или стаканам и наслаждаться.
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Сбитень монастырский
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 150 г меда
- 100 г сахара
- 2 воды
- 3 ч. л. зверобоя
- 2 шт. гвоздики
- 6 шт перца горошком
- 1 ч.л. корицы
- 1/4 ч.л. имбиря
- 2 ч.л. мяты
- 1/2 ч.л. чабреца
- 1/2 ч.л. кардамона
- 1/2 шт. лимона
Способ приготовления:
- Мед развести в стакане воды и вскипятить в кастрюльке, снять пену.
- Добавить сахар и варить до образования однородной массы.
- В оставшейся воде отварить пряности в течение 20 минут, после выключить огонь и дать настояться 15 минут.
- Затем процедить отвар, добавить медово-сахарную смесь и подогреть, но не давать закипеть. Пить монастырский сбитень горячим.
Сбитень молочный
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 950 мл молока 2.6 %
- 1 ст. л. сметаны 20%
- 2 ч. л. меда
- 2 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. молотой корицы
Способ приготовления:
- Отделить 100 мл молока.
- Остальное молоко налить сотейник. Подогреть до 60 ºС, добавить в него столовую ложку сметаны, размешать.
- Поставить этот сотейник в духовку и выдержать там молоко при температуре 55 ºС три часа. За это время молоко успеет закваситься и загустеть.
- Довести оставшееся молоко до кипения, добавить корицу и сахар, отставить в сторону. Когда молоко немного остынет, добавить мед и, размешав, перелить ароматизированное молоко в сотейник.
- После этого разлить сбитень в стерильные банки и закрыть прокипяченным крышками.
- Банки отправить в выключенную, но еще горячую духовку. Когда банки остынут, поставить их в холодильник.
Сбитень облепиховый
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 80 г облепихи
- 100 г меда
- 4 г гвоздики
- 3 г корицы
- 40 г корня имбиря
- 2 мандарина
- 1 л воды
Способ приготовления:
- Залить облепиху 200 мл воды. Подогреть, чтобы ягоды стали мягкими.
- Остальную воду налить в сотейник и поставить на огонь. Добавить нарезанный имбирь, гвоздику, корицу.
- Облепиху протереть через сито. Косточки добавить в сотейник. Довести все до кипения и проварить на медленном огне 15 минут.
- Добавить нарезанные мандарины и проварить еще 1 минуту. Все протереть через сито.
- Перелить в кувшин, остудить в течение 5 минут и добавить протертую облепиху. Следом влить мед и перемешать.
Сбитень с клюквой
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
- 200 г клюквы
- 1 л вкусной питьевой воды
- 2 ст. л. меда
- 2 бутона гвоздики
- 1 палочка корицы
- Щепотка молотого мускатного ореха
Способ приготовления:
- Клюкву перебрать, тщательно вымыть. Опустить на 2-3 минуты в кипящую воду. Откинуть на дуршлаг.
- Ягоды переложить в кастрюлю, размять пестиком. Влить воду, добавить специи и быстро довести до кипения. Отвар процедить.
- Добавить мед и дать настояться 2 часа. Пить клюквенный сбитень холодным или прогретым.
Польза сбитня для здоровья
Сбитень от гипертонии. Напиток содержит мед, обладающий противовоспалительным и антисептическим действием. Он способствует повышению иммунитета и укреплению стенок сосудов.
Сбитень от простатита. Содержащиеся в меде витамины С, B и РР, а также минерал цинк оказывают благотворное влияние на функционирование половой системы у мужчин. Поэтому сбитень можно использовать как вспомогательное средство для лечения простатита.
Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить мед. "Сегодня" также рассказывали о пользе и вреде меда для организма.
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