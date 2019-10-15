Как приготовить сбитень: ТОП-5 рецептов старинного напитка

Классический сбитень делают с добавлением меда

Как приготовить сбитень медовый Фото: Depositphotos

Не знаете, что такое древнерусский сбитень? Это традиционный напиток из воды, меда и пряностей, который можно пить как горячим, так и холодным.

Смотрите видео, как приготовить сбитень алкогольный:

Благодаря обилию специй горячий сбитень отлично согревает и обладает противовоспалительными свойствами. Раньше его пили преимущественно в зимний период. А холодным сбитнем освежались летом или после бани.

Сбитень яблочный

Сбитень с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

2 яблока

2 ч. л. сушеной мяты

Имбирь – по вкусу

1 палочка корицы

4 шт. гвоздики

5 ст. л. меда

6 стаканов воды

Способ приготовления:

Яблоки вымыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю. Добавить мяту, имбирь, корицу и гвоздику. Залить все водой. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут. Убрать кастрюлю с огня добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут. Горячий напиток процедить, разлить по кружкам или стаканам и наслаждаться.

Сбитень монастырский

Сбитень: рецепт классический Фото: Pixabay

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

150 г меда

100 г сахара

2 воды

3 ч. л. зверобоя

2 шт. гвоздики

6 шт перца горошком

1 ч.л. корицы

1/4 ч.л. имбиря

2 ч.л. мяты

1/2 ч.л. чабреца

1/2 ч.л. кардамона

1/2 шт. лимона

Способ приготовления:

Мед развести в стакане воды и вскипятить в кастрюльке, снять пену. Добавить сахар и варить до образования однородной массы. В оставшейся воде отварить пряности в течение 20 минут, после выключить огонь и дать настояться 15 минут. Затем процедить отвар, добавить медово-сахарную смесь и подогреть, но не давать закипеть. Пить монастырский сбитень горячим.

Сбитень молочный

Молочный сбитень с корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

950 мл молока 2.6 %

1 ст. л. сметаны 20%

2 ч. л. меда

2 ч. л. сахара

1/2 ч. л. молотой корицы

Способ приготовления:

Отделить 100 мл молока. Остальное молоко налить сотейник. Подогреть до 60 ºС, добавить в него столовую ложку сметаны, размешать. Поставить этот сотейник в духовку и выдержать там молоко при температуре 55 ºС три часа. За это время молоко успеет закваситься и загустеть. Довести оставшееся молоко до кипения, добавить корицу и сахар, отставить в сторону. Когда молоко немного остынет, добавить мед и, размешав, перелить ароматизированное молоко в сотейник. После этого разлить сбитень в стерильные банки и закрыть прокипяченным крышками. Банки отправить в выключенную, но еще горячую духовку. Когда банки остынут, поставить их в холодильник.

Сбитень облепиховый

Сбитень с облепихой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

80 г облепихи

100 г меда

4 г гвоздики

3 г корицы

40 г корня имбиря

2 мандарина

1 л воды

Способ приготовления:

Залить облепиху 200 мл воды. Подогреть, чтобы ягоды стали мягкими. Остальную воду налить в сотейник и поставить на огонь. Добавить нарезанный имбирь, гвоздику, корицу. Облепиху протереть через сито. Косточки добавить в сотейник. Довести все до кипения и проварить на медленном огне 15 минут. Добавить нарезанные мандарины и проварить еще 1 минуту. Все протереть через сито. Перелить в кувшин, остудить в течение 5 минут и добавить протертую облепиху. Следом влить мед и перемешать.

Сбитень с клюквой

Клюквенный сбитень Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2.5 часа

Ингредиенты:

200 г клюквы

1 л вкусной питьевой воды

2 ст. л. меда

2 бутона гвоздики

1 палочка корицы

Щепотка молотого мускатного ореха

Способ приготовления:

Клюкву перебрать, тщательно вымыть. Опустить на 2-3 минуты в кипящую воду. Откинуть на дуршлаг. Ягоды переложить в кастрюлю, размять пестиком. Влить воду, добавить специи и быстро довести до кипения. Отвар процедить. Добавить мед и дать настояться 2 часа. Пить клюквенный сбитень холодным или прогретым.

Польза сбитня для здоровья

Сбитень от гипертонии. Напиток содержит мед, обладающий противовоспалительным и антисептическим действием. Он способствует повышению иммунитета и укреплению стенок сосудов.

Сбитень от простатита. Содержащиеся в меде витамины С, B и РР, а также минерал цинк оказывают благотворное влияние на функционирование половой системы у мужчин. Поэтому сбитень можно использовать как вспомогательное средство для лечения простатита.

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить мед. "Сегодня" также рассказывали о пользе и вреде меда для организма.

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