Как приготовить шакшуку: пошаговый рецепт от Григория Германа
Ведущий поделился рецептом любимого завтрака
Шакшука – это блюдо из тушеных овощей и яиц, которое подают на завтрак вместе с хлебом или питой. Оно очень популярно в Израиле, арабских странах и Азербайджане.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Шакшука от Григория Германа
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 130 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 мл растительного масла
- 1 банка консервированных томатов или 2 свежих помидора
- 3 ст.л. томатной пасты
- 5 яиц
- 2 луковицы
- 4 шт. консервированного перца
- 3 зубчика чеснока
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Смесь специй:
- Мускатный орех
- Паприка
- Копченая паприка
- Кумин
- Соль
- Сахар
- Зелень
Способ приготовления:
- Лук очистить и нарезать кубиками, обжарить до прозрачности на растительном масле.
- Ломтики хлеба натереть чесноком и подсушить на отдельной сковороде.
- Добавить к луку измельченные томаты, чеснок и болгарский перец. Затем добавить томатную пасту и тушить до мягкости овощей. Всыпать специи по вкусу и перемешать.
- Сделать в овощной смеси углубления и разбить в них яйца. Накрыть фольгой и оставить на 5 минут, чтобы яйца схватились.
Как подавать блюдо
Подавайте шакшуку вместе с чесночными тостами.
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