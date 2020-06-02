Как приготовить шакшуку: пошаговый рецепт от Григория Германа

Ведущий поделился рецептом любимого завтрака

Шакшука – это блюдо из тушеных овощей и яиц, которое подают на завтрак вместе с хлебом или питой. Оно очень популярно в Израиле, арабских странах и Азербайджане.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Шакшука от Григория Германа

Шакшука готовится на сковороде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

130 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 мл растительного масла

1 банка консервированных томатов или 2 свежих помидора

3 ст.л. томатной пасты

5 яиц

2 луковицы

4 шт. консервированного перца

3 зубчика чеснока

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Смесь специй:

Мускатный орех

Паприка

Копченая паприка

Кумин

Соль

Сахар

Зелень

Способ приготовления:

Лук очистить и нарезать кубиками, обжарить до прозрачности на растительном масле. Ломтики хлеба натереть чесноком и подсушить на отдельной сковороде. Добавить к луку измельченные томаты, чеснок и болгарский перец. Затем добавить томатную пасту и тушить до мягкости овощей. Всыпать специи по вкусу и перемешать. Сделать в овощной смеси углубления и разбить в них яйца. Накрыть фольгой и оставить на 5 минут, чтобы яйца схватились.

Как подавать блюдо

Подавайте шакшуку вместе с чесночными тостами.

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