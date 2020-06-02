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Как приготовить шакшуку: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:53

Ведущий поделился рецептом любимого завтрака

Шакшука – это блюдо из тушеных овощей и яиц, которое подают на завтрак вместе с хлебом или питой. Оно очень популярно в Израиле, арабских странах и Азербайджане.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Шакшука от Григория Германа

Шакшука готовится на сковороде
Шакшука готовится на сковороде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 130 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 мл растительного масла
  • 1 банка консервированных томатов или 2 свежих помидора
  • 3 ст.л. томатной пасты
  • 5 яиц
  • 2 луковицы
  • 4 шт. консервированного перца
  • 3 зубчика чеснока

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Смесь специй:

  • Мускатный орех
  • Паприка
  • Копченая паприка
  • Кумин
  • Соль
  • Сахар
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Лук очистить и нарезать кубиками, обжарить до прозрачности на растительном масле.
  2. Ломтики хлеба натереть чесноком и подсушить на отдельной сковороде.
  3. Добавить к луку измельченные томаты, чеснок и болгарский перец. Затем добавить томатную пасту и тушить до мягкости овощей. Всыпать специи по вкусу и перемешать.
  4. Сделать в овощной смеси углубления и разбить в них яйца. Накрыть фольгой и оставить на 5 минут, чтобы яйца схватились.

Как подавать блюдо

Подавайте шакшуку вместе с чесночными тостами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яичницу-болтнуью по-средиземноморски. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить яичные кексы с грибами и сыром.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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