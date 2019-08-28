Как приготовить шакшуку с баклажанами на сковороде
Узнайте, как легко сделать шакшуку дома
Настоящая шакшука готовится из овощей и яиц с добавлением пряных трав. Это блюдо входит в кухню Израиля и большинства арабских стран. Шакушку обычно подают на завтрак вместе с питой.
Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:
Яйца для приготовления блюда обязательно должны быть очень свежими, а помидоры – спелыми. Шакшуку следует жарить только на оливковом масле.
Шакшука с баклажанами на сковороде
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 2 шт. репчатого лука
- 1 болгарский перец
- 3 помидора
- 3 дольки чеснока
- 1 острый перец
- 2-3 яйца
- Пряная зелень
- Оливковое масло
- Соль, молотый черный перец
Способ приготовления:
- Небольшой баклажан почистить от шкурки, нарезать соломкой, посолить и оставить на 30 минут.
- Затем хорошо отжать и обжарить на большой сковороде в небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета.
- Репчатый лук почистить, нарезать полукольцами, добавить к баклажанам и готовить до мягкости.
- Болгарский перец помыть, очистить от семян, нарезать соломкой и добавить в сковородку.
- Помидоры ошпарить кипятком, снять с них шкурку. Мякоть нарезать небольшими кубиками, добавить к овощам и тушить до выпаривания жидкости, постоянно помешивая.
- Чеснок почистить, мелко порубить и добавить в сковородку.
- Острый перец помыть, разрезать вдоль, удалить семечки, затем тонко нарезать и добавить к овощам, посолить, поперчить и перемешать.
- Ложкой сделать углубления в овощах до самого дна и аккуратно вбить в них яйца. На минимальном огне довести яйца до желаемой степени готовности и снять с огня.
- Шакшуку подавать горячей, щедро посыпав пряной зеленью.
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Источник: Сегодня