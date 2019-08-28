Как приготовить шакшуку с баклажанами на сковороде

Узнайте, как легко сделать шакшуку дома

Шакшука без мяса Фото: Depositphotos

Настоящая шакшука готовится из овощей и яиц с добавлением пряных трав. Это блюдо входит в кухню Израиля и большинства арабских стран. Шакушку обычно подают на завтрак вместе с питой.

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Яйца для приготовления блюда обязательно должны быть очень свежими, а помидоры – спелыми. Шакшуку следует жарить только на оливковом масле.

Шакшука с баклажанами на сковороде

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 баклажан

2 шт. репчатого лука

1 болгарский перец

3 помидора

3 дольки чеснока

1 острый перец

2-3 яйца

Пряная зелень

Оливковое масло

Соль, молотый черный перец

Способ приготовления:

Небольшой баклажан почистить от шкурки, нарезать соломкой, посолить и оставить на 30 минут. Затем хорошо отжать и обжарить на большой сковороде в небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета. Репчатый лук почистить, нарезать полукольцами, добавить к баклажанам и готовить до мягкости. Болгарский перец помыть, очистить от семян, нарезать соломкой и добавить в сковородку. Помидоры ошпарить кипятком, снять с них шкурку. Мякоть нарезать небольшими кубиками, добавить к овощам и тушить до выпаривания жидкости, постоянно помешивая. Чеснок почистить, мелко порубить и добавить в сковородку. Острый перец помыть, разрезать вдоль, удалить семечки, затем тонко нарезать и добавить к овощам, посолить, поперчить и перемешать. Ложкой сделать углубления в овощах до самого дна и аккуратно вбить в них яйца. На минимальном огне довести яйца до желаемой степени готовности и снять с огня. Шакшуку подавать горячей, щедро посыпав пряной зеленью.

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