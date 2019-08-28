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Как приготовить шакшуку с баклажанами на сковороде

Узнайте, как легко сделать шакшуку дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Шакшука без мяса
Шакшука без мяса
Фото: Depositphotos

Настоящая шакшука готовится из овощей и яиц с добавлением пряных трав. Это блюдо входит в кухню Израиля и большинства арабских стран. Шакушку обычно подают на завтрак вместе с питой.

Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:

Яйца для приготовления блюда обязательно должны быть очень свежими, а помидоры – спелыми. Шакшуку следует жарить только на оливковом масле.

Шакшука с баклажанами на сковороде

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 2 шт. репчатого лука
  • 1 болгарский перец
  • 3 помидора
  • 3 дольки чеснока
  • 1 острый перец
  • 2-3 яйца
  • Пряная зелень
  • Оливковое масло
  • Соль, молотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Небольшой баклажан почистить от шкурки, нарезать соломкой, посолить и оставить на 30 минут. 
  2. Затем хорошо отжать и обжарить на большой сковороде в небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета.
  3. Репчатый лук почистить, нарезать полукольцами, добавить к баклажанам и готовить до мягкости.
  4. Болгарский перец помыть, очистить от семян, нарезать соломкой и добавить в сковородку.
  5. Помидоры ошпарить кипятком, снять с них шкурку. Мякоть нарезать небольшими кубиками, добавить к овощам и тушить до выпаривания жидкости, постоянно помешивая.
  6. Чеснок почистить, мелко порубить и добавить в сковородку.
  7. Острый перец помыть, разрезать вдоль, удалить семечки, затем тонко нарезать и добавить к овощам, посолить, поперчить и перемешать.
  8. Ложкой сделать углубления в овощах до самого дна и аккуратно вбить в них яйца. На минимальном огне довести яйца до желаемой степени готовности и снять с огня.
  9. Шакшуку подавать горячей, щедро посыпав пряной зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яичницу-болтнуью по-средиземноморски. "Сегодня" также писали, как приготовить яичные кексы с грибами и сыром.

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Источник: Сегодня
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