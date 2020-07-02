Как приготовить шакшуку: три рецепта восточной яичницы с помидорами
Шакшука – блюдо из яиц и тушеных овощей
Шакшука – типичный завтрак в Израиле, Тунисе и Азербайджане. Это блюдо готовят из яиц, помидоров, острого перца, лукa и приправ, а к столу подают вместе с салатом, питой или хумусом.
В каждом доме шакшука разная. Как правило, ее готовят из 10-12 яиц на большой сковороде – на всю семью.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 4 ст. л. растительного масла
- 1 крупная луковица
- 4 сладких перца разных цветов
- 4 спелых помидора или 400 мл консервированных резаных
- Небольшой стручок зеленого острого перца
- 1 ч. л. сладкого соуса чили
- Соль
- Сахар
- Молотый черный и красный перец
- 4 яйца
- 100 г феты или брынзы
- Нарезанная свежая зелень (петрушка или кинза)
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Способ приготовления:
- Лук почистить и мелко нарезать. Перец нарезать кубиками, жгучий перец – тонкими колечками.
- Помидоры залить кипятком, дать постоять несколько минут, снять кожицу и нарезать кубиками.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до мягкости. Добавить щепотку сахара и нарезанный перец; жарить еще несколько минут. Затем положить в сковороду помидоры, соус чили и тушить, время от времени помешивая, около 15 минут. Приправить по вкусу и аккуратно перемешать.
- Деревянной ложкой сделать выемки в овощной смеси и разбить в них яйца. Белки слегка вмешать в смесь; желтки посолить и поперчить.
- Не перемешивая, готовить еще 10 минут или до тех пор, пока яйца не будут готовы.
- Снять с огня, добавить в сковороду нарезанную кубиками или раскрошенную фету. Посыпать шакшуку зеленью и сразу же подавать.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 2 шт. репчатого лука
- 1 болгарский перец
- 3 помидора
- 3 дольки чеснока
- 1 острый перец
- 2-3 яйца
- Пряная зелень
- Оливковое масло
- Соль, молотый черный перец
Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:
Способ приготовления:
- Небольшой баклажан почистить от шкурки, нарезать соломкой, посолить и оставить на 30 минут.
- Затем хорошо отжать и обжарить на большой сковороде в небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета.
- Репчатый лук почистить, нарезать полукольцами, добавить к баклажанам и готовить до мягкости.
- Болгарский перец помыть, очистить от семян, нарезать соломкой и добавить в сковородку.
- Помидоры ошпарить кипятком, снять с них шкурку. Мякоть нарезать небольшими кубиками, добавить к овощам и тушить до выпаривания жидкости, постоянно помешивая.
- Чеснок почистить, мелко порубить и добавить в сковородку.
- Острый перец помыть, разрезать вдоль, удалить семечки, затем тонко нарезать и добавить к овощам, посолить, поперчить и перемешать.
- Ложкой сделать углубления в овощах до самого дна и аккуратно вбить в них яйца. На минимальном огне довести яйца до желаемой степени готовности и снять с огня.
- Шакшуку подавать горячей, щедро посыпав пряной зеленью.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 50 мл растительного масла
- 1 банка консервированных томатов или 2 свежих помидора
- 3 ст.л. томатной пасты
- 5 яиц
- 2 луковицы
- 4 шт. консервированного перца
- 3 зубчика чеснока
Смесь специй:
- Мускатный орех
- Паприка
- Копченая паприка
- Кумин
- Соль
- Сахар
- Зелень
Способ приготовления:
- Лук очистить и нарезать кубиками, обжарить до прозрачности на растительном масле.
- Ломтики хлеба натереть чесноком и подсушить на отдельной сковороде.
- Добавить к луку измельченные томаты, чеснок и болгарский перец. Затем добавить томатную пасту и тушить до мягкости овощей. Всыпать специи по вкусу и перемешать.
- Сделать в овощной смеси углубления и разбить в них яйца. Накрыть фольгой и оставить на 5 минут, чтобы яйца схватились.
- Подавать шакшуку вместе с чесночными тостами.
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