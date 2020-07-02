Как приготовить шакшуку: три рецепта восточной яичницы с помидорами

Шакшука – блюдо из яиц и тушеных овощей

Шакшука – типичный завтрак в Израиле, Тунисе и Азербайджане. Это блюдо готовят из яиц, помидоров, острого перца, лукa и приправ, а к столу подают вместе с салатом, питой или хумусом.

В каждом доме шакшука разная. Как правило, ее готовят из 10-12 яиц на большой сковороде – на всю семью.

Шакшука с фетой и острым перцем

Шакшука с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

4 ст. л. растительного масла

1 крупная луковица

4 сладких перца разных цветов

4 спелых помидора или 400 мл консервированных резаных

Небольшой стручок зеленого острого перца

1 ч. л. сладкого соуса чили

Соль

Сахар

Молотый черный и красный перец

4 яйца

100 г феты или брынзы

Нарезанная свежая зелень (петрушка или кинза)

Способ приготовления:

Лук почистить и мелко нарезать. Перец нарезать кубиками, жгучий перец – тонкими колечками. Помидоры залить кипятком, дать постоять несколько минут, снять кожицу и нарезать кубиками. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до мягкости. Добавить щепотку сахара и нарезанный перец; жарить еще несколько минут. Затем положить в сковороду помидоры, соус чили и тушить, время от времени помешивая, около 15 минут. Приправить по вкусу и аккуратно перемешать. Деревянной ложкой сделать выемки в овощной смеси и разбить в них яйца. Белки слегка вмешать в смесь; желтки посолить и поперчить. Не перемешивая, готовить еще 10 минут или до тех пор, пока яйца не будут готовы. Снять с огня, добавить в сковороду нарезанную кубиками или раскрошенную фету. Посыпать шакшуку зеленью и сразу же подавать.

Шакшука с баклажанами на сковороде

Шакшука с баклажанами на сковороде Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 баклажан

2 шт. репчатого лука

1 болгарский перец

3 помидора

3 дольки чеснока

1 острый перец

2-3 яйца

Пряная зелень

Оливковое масло

Соль, молотый черный перец

Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:

Способ приготовления:

Небольшой баклажан почистить от шкурки, нарезать соломкой, посолить и оставить на 30 минут. Затем хорошо отжать и обжарить на большой сковороде в небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета. Репчатый лук почистить, нарезать полукольцами, добавить к баклажанам и готовить до мягкости. Болгарский перец помыть, очистить от семян, нарезать соломкой и добавить в сковородку. Помидоры ошпарить кипятком, снять с них шкурку. Мякоть нарезать небольшими кубиками, добавить к овощам и тушить до выпаривания жидкости, постоянно помешивая. Чеснок почистить, мелко порубить и добавить в сковородку. Острый перец помыть, разрезать вдоль, удалить семечки, затем тонко нарезать и добавить к овощам, посолить, поперчить и перемешать. Ложкой сделать углубления в овощах до самого дна и аккуратно вбить в них яйца. На минимальном огне довести яйца до желаемой степени готовности и снять с огня. Шакшуку подавать горячей, щедро посыпав пряной зеленью.

Простая шакшука от ведущего Григория Германа

Шакшука готовится на сковороде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

50 мл растительного масла

1 банка консервированных томатов или 2 свежих помидора

3 ст.л. томатной пасты

5 яиц

2 луковицы

4 шт. консервированного перца

3 зубчика чеснока

Смесь специй:

Мускатный орех

Паприка

Копченая паприка

Кумин

Соль

Сахар

Зелень

Способ приготовления:

Лук очистить и нарезать кубиками, обжарить до прозрачности на растительном масле. Ломтики хлеба натереть чесноком и подсушить на отдельной сковороде. Добавить к луку измельченные томаты, чеснок и болгарский перец. Затем добавить томатную пасту и тушить до мягкости овощей. Всыпать специи по вкусу и перемешать. Сделать в овощной смеси углубления и разбить в них яйца. Накрыть фольгой и оставить на 5 минут, чтобы яйца схватились. Подавать шакшуку вместе с чесночными тостами.

Напомним, ранее мы делились рецептом лаваша с яйцом и сыром на сковороде. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить яичные кексы с грибами и сыром.

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