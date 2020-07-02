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Как приготовить шакшуку: три рецепта восточной яичницы с помидорами

Сегодня, 09:04

Шакшука – блюдо из яиц и тушеных овощей

Шакшука – типичный завтрак в Израиле, Тунисе и Азербайджане. Это блюдо готовят из яиц, помидоров, острого перца, лукa и приправ, а к столу подают вместе с салатом, питой или хумусом.

В каждом доме шакшука разная. Как правило, ее готовят из 10-12 яиц на большой сковороде – на всю семью.

Шакшука с фетой и острым перцем

Шакшука с сыром
Шакшука с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 4 ст. л. растительного масла
  • 1 крупная луковица
  • 4 сладких перца разных цветов
  • 4 спелых помидора или 400 мл консервированных резаных
  • Небольшой стручок зеленого острого перца
  • 1 ч. л. сладкого соуса чили
  • Соль
  • Сахар
  • Молотый черный и красный перец
  • 4 яйца
  • 100 г феты или брынзы
  • Нарезанная свежая зелень (петрушка или кинза)

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Способ приготовления:

  1. Лук почистить и мелко нарезать. Перец нарезать кубиками, жгучий перец – тонкими колечками.
  2. Помидоры залить кипятком, дать постоять несколько минут, снять кожицу и нарезать кубиками.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до мягкости. Добавить щепотку сахара и нарезанный перец; жарить еще несколько минут. Затем положить в сковороду помидоры, соус чили и тушить, время от времени помешивая, около 15 минут. Приправить по вкусу и аккуратно перемешать.
  4. Деревянной ложкой сделать выемки в овощной смеси и разбить в них яйца. Белки слегка вмешать в смесь; желтки посолить и поперчить.
  5. Не перемешивая, готовить еще 10 минут или до тех пор, пока яйца не будут готовы.
  6. Снять с огня, добавить в сковороду нарезанную кубиками или раскрошенную фету. Посыпать шакшуку зеленью и сразу же подавать.

Шакшука с баклажанами на сковороде

Шакшука с баклажанами на сковороде
Шакшука с баклажанами на сковороде
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 2 шт. репчатого лука
  • 1 болгарский перец
  • 3 помидора
  • 3 дольки чеснока
  • 1 острый перец
  • 2-3 яйца
  • Пряная зелень
  • Оливковое масло
  • Соль, молотый черный перец

Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:

Способ приготовления:

  1. Небольшой баклажан почистить от шкурки, нарезать соломкой, посолить и оставить на 30 минут.
  2. Затем хорошо отжать и обжарить на большой сковороде в небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета.
  3. Репчатый лук почистить, нарезать полукольцами, добавить к баклажанам и готовить до мягкости.
  4. Болгарский перец помыть, очистить от семян, нарезать соломкой и добавить в сковородку.
  5. Помидоры ошпарить кипятком, снять с них шкурку. Мякоть нарезать небольшими кубиками, добавить к овощам и тушить до выпаривания жидкости, постоянно помешивая.
  6. Чеснок почистить, мелко порубить и добавить в сковородку.
  7. Острый перец помыть, разрезать вдоль, удалить семечки, затем тонко нарезать и добавить к овощам, посолить, поперчить и перемешать.
  8. Ложкой сделать углубления в овощах до самого дна и аккуратно вбить в них яйца. На минимальном огне довести яйца до желаемой степени готовности и снять с огня.
  9. Шакшуку подавать горячей, щедро посыпав пряной зеленью.

Простая шакшука от ведущего Григория Германа

Шакшука готовится на сковороде
Шакшука готовится на сковороде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 50 мл растительного масла
  • 1 банка консервированных томатов или 2 свежих помидора
  • 3 ст.л. томатной пасты
  • 5 яиц
  • 2 луковицы
  • 4 шт. консервированного перца
  • 3 зубчика чеснока

Смесь специй:

  • Мускатный орех
  • Паприка
  • Копченая паприка
  • Кумин
  • Соль
  • Сахар
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Лук очистить и нарезать кубиками, обжарить до прозрачности на растительном масле.
  2. Ломтики хлеба натереть чесноком и подсушить на отдельной сковороде.
  3. Добавить к луку измельченные томаты, чеснок и болгарский перец. Затем добавить томатную пасту и тушить до мягкости овощей. Всыпать специи по вкусу и перемешать.
  4. Сделать в овощной смеси углубления и разбить в них яйца. Накрыть фольгой и оставить на 5 минут, чтобы яйца схватились.
  5. Подавать шакшуку вместе с чесночными тостами.

Напомним, ранее мы делились рецептом лаваша с яйцом и сыром на сковороде. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить яичные кексы с грибами и сыром.

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Источник: Сегодня
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