Как приготовить шампиньоны на гриле
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Мясо, жареное на углях – это невероятно вкусно! Но что делать тем, кто не употребляет мясо или придерживается диеты? Запекать на гриле можно и разнообразные овощи и грибы: баклажаны, кабачки, морковь, лук, болгарский перец и шампиньоны. Мы расскажем, как приготовить на углях грибы и поделимся простыми рецептами маринадов.
Маринад для грибов с горчицей и базиликом
Ингредиенты:
- 500 г свежих шампиньонов
- 50 г сметаны
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. горчицы
- 0,5 ч.л. молотого кориандра
- 0,5 ч.л. базилика сушеного
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном
Ингредиенты:
- 500 г свежих шампиньонов
- 50 мл оливкового масла
- 1 щепотка крупной соли
- 1 ч.л. итальянских трав
- 1 веточка тимьяна
- 0,5 шт. лимона
Рецепт приготовления:
- Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой.
- Смешать все ингредиенты для маринада.
- Залить грибы маринадом, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.
- Нанизать грибы на шампуры или положить на решетку и отправить на мангал. Запекать на среднем огне до готовности, около 10-12 минут.
- Подавать грибы на гриле можно как гарнир к шашлыку, как закуску или как основное блюдо.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.
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