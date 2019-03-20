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Как приготовить шампиньоны на гриле

Сезон пикников начнется совсем скоро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Овощной шашлык с грибами
Овощной шашлык с грибами
Фото: freepik.com

Мясо, жареное на углях – это невероятно вкусно! Но что делать тем, кто не употребляет мясо или придерживается диеты? Запекать на гриле можно и разнообразные овощи и грибы: баклажаны, кабачки, морковь, лук, болгарский перец и шампиньоны. Мы расскажем, как приготовить на углях грибы и поделимся простыми рецептами маринадов.

Шампиньоны на гриле
Шампиньоны на гриле
Фото: freepik.com

Маринад для грибов с горчицей и базиликом

Ингредиенты: 

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 50 г сметаны
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. горчицы
  • 0,5 ч.л. молотого кориандра
  • 0,5 ч.л. базилика сушеного
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном

Ингредиенты:

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 щепотка крупной соли
  • 1 ч.л. итальянских трав
  • 1 веточка тимьяна
  • 0,5 шт. лимона

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Рецепт приготовления:

  1. Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой.
  2. Смешать все ингредиенты для маринада.
  3. Залить грибы маринадом, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.
  4. Нанизать грибы на шампуры или положить на решетку и отправить на мангал. Запекать на среднем огне до готовности, около 10-12 минут.
  5. Подавать грибы на гриле можно как гарнир к шашлыку, как закуску или как основное блюдо.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей

Смотрите видео, как приготовить грибной бургер по рецепту Дмитрия Горовенко:

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Источник: Сегодня
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