Как приготовить шампиньоны на гриле

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Овощной шашлык с грибами Фото: freepik.com

Мясо, жареное на углях – это невероятно вкусно! Но что делать тем, кто не употребляет мясо или придерживается диеты? Запекать на гриле можно и разнообразные овощи и грибы: баклажаны, кабачки, морковь, лук, болгарский перец и шампиньоны. Мы расскажем, как приготовить на углях грибы и поделимся простыми рецептами маринадов.

Шампиньоны на гриле Фото: freepik.com

Маринад для грибов с горчицей и базиликом

Ингредиенты:

500 г свежих шампиньонов

50 г сметаны

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. горчицы

0,5 ч.л. молотого кориандра

0,5 ч.л. базилика сушеного

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном

Ингредиенты:

500 г свежих шампиньонов

50 мл оливкового масла

1 щепотка крупной соли

1 ч.л. итальянских трав

1 веточка тимьяна

0,5 шт. лимона

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Рецепт приготовления:

Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой. Смешать все ингредиенты для маринада. Залить грибы маринадом, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час. Нанизать грибы на шампуры или положить на решетку и отправить на мангал. Запекать на среднем огне до готовности, около 10-12 минут. Подавать грибы на гриле можно как гарнир к шашлыку, как закуску или как основное блюдо.

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