Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

Приготовить шарлотку по силам даже начинающим кулинарам

Яблочная шарлотка Фото: Depositphotos

Шарлотка – это самый простой пирог, знакомый каждому из нас с самого раннего детства. Он нежный, вкусный и очень ароматный. Традиционную шарлотку готовят с добавлением яблок. Лучшим сортом яблок для этого пирога по праву считается антоновка. Ее ярко выраженная кислинка великолепно оттеняет вкус сладкого бисквита.

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

Классическая шарлотка с яблоками

Шарлотка с яблоками Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

4 яйца

1 стакан сахара

1 стакан муки

3 яблока

лимонный сок

растительное масло

Рецепт приготовления:

Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую массу. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешайте лопаткой. Яблока очистите от кожицы, удалите сердцевинки и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком. В смазанную растительным маслом форму выложите часть теста. Затем равномерным слоем выложите яблоки и сверху покройте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут до появления светло-коричневой корочки.

Рецепт шарлотки с яблоками карамельной

Карамельная шарлотка Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

3 яблока

3 яйца

90 г сахара

90 г муки

3 ст.л. сахара без горки для карамели

30-50 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 С. Форму диаметром 20 см смажьте маслом и присыпьте мукой. Приготовьте карамель. В кастрюльку насыпьте сахар, добавьте ложку воды при желании и на сильном огне расплавьте и ждите, пока не получится коричневая карамель. Вылейте ее в форму и распределите по дну. На карамель положите кусочки масла и отставьте. Приготовьте бисквитное тесто. Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска. Взбейте желтки с оставшимся сахаром. С помощью ложки аккуратно смешайте белки и желтки. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину. Яблоки порежьте на четвертинки, а потом кусочками прямо в форму. Залейте тестом и встряхните. Пеките при 180 С полчаса, а потом еще полчаса при 160 С. Готовую шарлотку переверните на решетку и остудите.

Шарлотка: рецепт в мультиварке

Шарлотка в мультиварке Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 стакан муки

1 стакан сахара

3-4 яйца

800 г яблок

50 г сливочного масла

2 ст.л. сахара для посыпки

Рецепт приготовления:

Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте ломтиками. Включите мультиварку в режим подогрева и положите в кастрюльку кусочек масла, чтобы оно растаяло. Когда растает – слегка смажьте этим маслом стенки кастрюльки и добавьте 2 ст.л. сахара. Помешивайте деревянной или пластмассовой ложкой, пока сахар полностью не растворится в масле. Выложите на дно первый слой яблок – это ведь будет верх пирога. Затем добавьте остальные нарезанные фрукты. Миксером взбейте яйца с сахаром в пышную светлую массу. Продолжая взбивать, добавьте муку. Вылить тесто на яблоки и готовить в режиме "Выпечка" 40 минут. Готовый пирог переверните на тарелку.

Шарлотка: рецепт на кефире

Шарлотка на кефире Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

500 г яблок

250 г муки

2 яйца

100 г масла

100 г сахара

200 мл простокваши или кефира

1/2 ч. л. разрыхлителя или гашеной соды

соль

Рецепт приготовления:

Взбейте сахар с размягченным сливочным маслом. Добавьте по одному яйца, каждый раз взбивая. Затем влейте кефир, всыпьте просеянную муку, соль и разрыхлитель. Смешайте тесто с нарезанными яблоками. Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями или мукой. Выложите тесто, разровняйте и выпекайте при 190 градусах 45 минут.

Шарлотка: рецепт на сметане

Шарлотка на сметане Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 стакан муки

1 стакан сахара

1 стакан сметаны

1-2 яйца

1/2 ч. л соды, гашеной уксусом

5 крупных яблок

сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Хорошо взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, затем просеянную муку с содой. Две трети очищенных яблок порежьте кубиками, залейте двумя третями теста. Сверху выложите оставшуюся треть яблок, порезанную очень тонкими ломтиками, залейте остатками теста. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 С духовке 30-40 минут. Перед подачей остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку с имбирем и корицей. "Сегодня" также делились рецептом медовой шарлотки с грушами.

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