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Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

Приготовить шарлотку по силам даже начинающим кулинарам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
Яблочная шарлотка
Яблочная шарлотка
Фото: Depositphotos

Шарлотка – это самый простой пирог, знакомый каждому из нас с самого раннего детства. Он нежный, вкусный и очень ароматный. Традиционную шарлотку готовят с добавлением яблок. Лучшим сортом яблок для этого пирога по праву считается антоновка. Ее ярко выраженная кислинка великолепно оттеняет вкус сладкого бисквита.

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

Классическая шарлотка с яблоками

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Шарлотка с яблоками
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан муки
  • 3 яблока
  • лимонный сок
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую массу. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешайте лопаткой.
  2. Яблока очистите от кожицы, удалите сердцевинки и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком.
  3. В смазанную растительным маслом форму выложите часть теста. Затем равномерным слоем выложите яблоки и сверху покройте оставшимся тестом.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут до появления светло-коричневой корочки.

Рецепт шарлотки с яблоками карамельной

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Карамельная шарлотка
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 3 яблока
  • 3 яйца
  • 90 г сахара
  • 90 г муки
  • 3 ст.л. сахара без горки для карамели
  • 30-50 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 С.
  2. Форму диаметром 20 см смажьте маслом и присыпьте мукой.
  3. Приготовьте карамель. В кастрюльку насыпьте сахар, добавьте ложку воды при желании и на сильном огне расплавьте и ждите, пока не получится коричневая карамель. Вылейте ее в форму и распределите по дну. На карамель положите кусочки масла и отставьте.
  4. Приготовьте бисквитное тесто. Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска.
  5. Взбейте желтки с оставшимся сахаром. С помощью ложки аккуратно смешайте белки и желтки.
  6. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
  7. Яблоки порежьте на четвертинки, а потом кусочками прямо в форму. Залейте тестом и встряхните.
  8. Пеките при 180 С полчаса, а потом еще полчаса при 160 С. Готовую шарлотку переверните на решетку и остудите.

Шарлотка: рецепт в мультиварке

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Шарлотка в мультиварке
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара
  • 3-4 яйца
  • 800 г яблок
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст.л. сахара для посыпки

Рецепт приготовления:

  1. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте ломтиками.
  2. Включите мультиварку в режим подогрева и положите в кастрюльку кусочек масла, чтобы оно растаяло. Когда растает – слегка смажьте этим маслом стенки кастрюльки и добавьте 2 ст.л. сахара. Помешивайте деревянной или пластмассовой ложкой, пока сахар полностью не растворится в масле.
  3. Выложите на дно первый слой яблок – это ведь будет верх пирога. Затем добавьте остальные нарезанные фрукты.
  4. Миксером взбейте яйца с сахаром в пышную светлую массу.
  5. Продолжая взбивать, добавьте муку.
  6. Вылить тесто на яблоки и готовить в режиме "Выпечка" 40 минут. Готовый пирог переверните на тарелку.

Шарлотка: рецепт на кефире

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Шарлотка на кефире
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 500 г яблок
  • 250 г муки
  • 2 яйца
  • 100 г масла
  • 100 г сахара
  • 200 мл простокваши или кефира
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя или гашеной соды
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Взбейте сахар с размягченным сливочным маслом.
  2. Добавьте по одному яйца, каждый раз взбивая. Затем влейте кефир, всыпьте просеянную муку, соль и разрыхлитель.
  3. Смешайте тесто с нарезанными яблоками.
  4. Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями или мукой. Выложите тесто, разровняйте и выпекайте при 190 градусах 45 минут.

Шарлотка: рецепт на сметане

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Шарлотка на сметане
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан сметаны
  • 1-2 яйца
  • 1/2 ч. л соды, гашеной уксусом 
  • 5 крупных яблок
  • сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  1. Хорошо взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, затем просеянную муку с содой.
  2. Две трети очищенных яблок порежьте кубиками, залейте двумя третями теста. Сверху выложите оставшуюся треть яблок, порезанную очень тонкими ломтиками, залейте остатками теста.
  3. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 С духовке 30-40 минут. Перед подачей остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку с имбирем и корицей. "Сегодня" также делились рецептом медовой шарлотки с грушами.

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Источник: Сегодня
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