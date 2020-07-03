Как приготовить шашлычки из курицы: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим сатай – азиатские шашлычки на деревянных шпажках
Сатай – блюдо индонезийской и малайзийской кухни. Это миниатюрный вариант шашлыка, который готовят из любых видов мяса, птицы, субпродуктов, даров моря и многих других продуктов.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить куриные шашлычки сатай с арахисовым соусом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Сатай из курицы
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 700 г куриного филе
- 200 мл растительного масла
- 100 мл уксуса
- 4 зубчика чеснока
- 200 мл острого соуса
- 200 мл воды
- 200 г арахисовой пасты
- Зелень
- Сахар
- Карри
- Соль
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте полосками.
- Для маринада смешайте растительное масло, уксус, сахар и карри. Посолите. Добавьте курицу и перемешайте.
- Измельчите зелень и чеснок, засыпьте в маринад. Дайте постоять 15 минут.
- Для соуса смешайте белый винный уксус, острый томатный соус, измельченный чеснок, соль и арахисовую пасту.
- "Гармошкой" насадите курицу на деревянные шпажки. Готовьте 15 минут.
- Переложите шашлычки на тарелку и полейте соусом.
Полезный совет
Предварительно замочите деревянные шпажки в холодной воде. Это нужно, чтобы они не загорелись и не впитывали сок из курицы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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