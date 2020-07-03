Как приготовить шашлычки из курицы: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим сатай – азиатские шашлычки на деревянных шпажках

Сатай – блюдо индонезийской и малайзийской кухни. Это миниатюрный вариант шашлыка, который готовят из любых видов мяса, птицы, субпродуктов, даров моря и многих других продуктов.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить куриные шашлычки сатай с арахисовым соусом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Сатай из курицы

Сатай из курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

700 г куриного филе

200 мл растительного масла

100 мл уксуса

4 зубчика чеснока

200 мл острого соуса

200 мл воды

200 г арахисовой пасты

Зелень

Сахар

Карри

Соль

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте полосками. Для маринада смешайте растительное масло, уксус, сахар и карри. Посолите. Добавьте курицу и перемешайте. Измельчите зелень и чеснок, засыпьте в маринад. Дайте постоять 15 минут. Для соуса смешайте белый винный уксус, острый томатный соус, измельченный чеснок, соль и арахисовую пасту. "Гармошкой" насадите курицу на деревянные шпажки. Готовьте 15 минут. Переложите шашлычки на тарелку и полейте соусом.

Полезный совет

Предварительно замочите деревянные шпажки в холодной воде. Это нужно, чтобы они не загорелись и не впитывали сок из курицы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться