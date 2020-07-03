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Как приготовить шашлычки из курицы: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:15

Готовим сатай – азиатские шашлычки на деревянных шпажках

Сатай – блюдо индонезийской и малайзийской кухни. Это миниатюрный вариант шашлыка, который готовят из любых видов мяса, птицы, субпродуктов, даров моря и многих других продуктов.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить куриные шашлычки сатай с арахисовым соусом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Сатай из курицы

Сатай из курицы
Сатай из курицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 700 г куриного филе
  • 200 мл растительного масла
  • 100 мл уксуса
  • 4 зубчика чеснока
  • 200 мл острого соуса
  • 200 мл воды
  • 200 г арахисовой пасты
  • Зелень
  • Сахар
  • Карри
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте полосками.
  2. Для маринада смешайте растительное масло, уксус, сахар и карри. Посолите. Добавьте курицу и перемешайте.
  3. Измельчите зелень и чеснок, засыпьте в маринад. Дайте постоять 15 минут.
  4. Для соуса смешайте белый винный уксус, острый томатный соус, измельченный чеснок, соль и арахисовую пасту.
  5. "Гармошкой" насадите курицу на деревянные шпажки. Готовьте 15 минут.
  6. Переложите шашлычки на тарелку и полейте соусом.

Полезный совет

Предварительно замочите деревянные шпажки в холодной воде. Это нужно, чтобы они не загорелись и не впитывали сок из курицы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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