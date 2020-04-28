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Как приготовить шашлык из курицы: три необычных рецепта

Как правильно пожарить шашлык из куриного филе

Ирина Павлина
Сегодня, 15:32

Майские праздники – традиционное время для открытия сезона шашлыков. И хотя из-за карантинных мер вылазки на природу в Украине будут ограничены минимум до 11 мая, вы можете без проблем приготовить вкусный шашлык на даче.

Мы предлагаем сделать шашлык из курицы – это самый полезный и низкокалорийный вариант. Главное, правильно замариновать мясо и не пересушить его на углях.

Куриный шашлык с розмарином

Шашлык с розмарином
Шашлык с розмарином
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 1 стакан натурального йогурта
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. нарезанной петрушки
  • 1 ст.л. нарезанного свежего розмарина
  • Соль, перец
  • Сок и цедра половины лимона

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Способ приготовление:

  1. Нарезать куриное филе кубиками среднего размера. Сложить в миску.
  2. Добавить йогурт без добавок, выдавленный через пресс чеснок, мелко нарезанную петрушку, розмарин, соль и перец. Добавить лимонный сок и цедру.
  3. Хорошо перемешать и поставить на в холодильник минимум на полчаса.
  4. Затем насадить куриное филе на шампуры, обжарить на горячих углях около 10-15 минут, переворачивая. Не пересушить.
  5. Подавать куриный шашлык с любым соусом и гарниром на свой вкус.

Смотрите видео, как правильно приготовить маринад для шашлыка:

Куриный шашлык с мятно-огуречным соусом

Куриный шашлык
Куриный шашлык
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для шашлыка:

  • 8 куриных грудок
  • 150 мл натурального йогурта
  • 1 ст.л. молотого перца чили
  • 1 ст.л. молотого кумина (зиры)
  • 1 ст.л. молотого кориандра
  • 2 ст.л. молотой куркумы

Для соуса:

  • 1 огурец
  • 125 мл натурального йогурта
  • Сок 1/4 лимона
  • Несколько веточек мяты
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Курицу нарезать средними кубиками.
  2. Смешать в миске йогурт и специи, добавить кусочки курицы и оставить на 30-60 минут.
  3. Достать курицу из маринада, стряхнуть излишки. Готовить на шампурах или решетке над хорошо разогретыми углями около 15-20 минут. Не пересушить.
  4. Для соуса огурец нарезать мелкими кубиками. Зелень помыть и порубить. Смешать йогурт с огурцом, мятой, солью и соком лимона.
  5. Подавать куриный шашлык вместе с йогуртовым соусом.

Куриные шашлычки по-карибски

Шашлык из курицы
Шашлык из курицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 600 г филе куриных грудок или окорочков
  • 2 манго, очищенных и нарезанных крупными кубиками

Для маринада:

  • Мелко натертая кожура 1 лайма
  • 2 ст.л. сока лайма
  • 1 ч.л. рома, коньяка или хереса
  • 1 ст.л. коричневого сахара
  • 1 ч.л. корицы

Способ приготовления:

  1. Курицу помыть и нарезать кубиками со стороной около 2 см.
  2. Смешать все ингредиенты для маринада, добавить кусочки куриного филе и тщательно перемешать. Оставить в холодильнике минимум на 1 час (можно на ночь).
  3. Курицу насадить на шампуры (или на деревянные шпажки), чередуя с кубиками манго.
  4. Готовить кебаб на хорошо разогретых углях в течение 15-20 минут, время от времени поворачивая шампуры и смазывая курицу и манго оставшимся маринадом. Следите, чтобы кусочки манго не подгорели.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлык из курицы с помидорами черри. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать шашлык в банке в духовке.

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Источник: Сегодня
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