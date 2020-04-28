Как приготовить шашлык из курицы: три необычных рецепта

Как правильно пожарить шашлык из куриного филе

Майские праздники – традиционное время для открытия сезона шашлыков. И хотя из-за карантинных мер вылазки на природу в Украине будут ограничены минимум до 11 мая, вы можете без проблем приготовить вкусный шашлык на даче.

Мы предлагаем сделать шашлык из курицы – это самый полезный и низкокалорийный вариант. Главное, правильно замариновать мясо и не пересушить его на углях.

Куриный шашлык с розмарином

Шашлык с розмарином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

1 стакан натурального йогурта

3 зубчика чеснока

2 ст.л. нарезанной петрушки

1 ст.л. нарезанного свежего розмарина

Соль, перец

Сок и цедра половины лимона

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Способ приготовление:

Нарезать куриное филе кубиками среднего размера. Сложить в миску. Добавить йогурт без добавок, выдавленный через пресс чеснок, мелко нарезанную петрушку, розмарин, соль и перец. Добавить лимонный сок и цедру. Хорошо перемешать и поставить на в холодильник минимум на полчаса. Затем насадить куриное филе на шампуры, обжарить на горячих углях около 10-15 минут, переворачивая. Не пересушить. Подавать куриный шашлык с любым соусом и гарниром на свой вкус.

Смотрите видео, как правильно приготовить маринад для шашлыка:

Куриный шашлык с мятно-огуречным соусом

Куриный шашлык Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для шашлыка:

8 куриных грудок

150 мл натурального йогурта

1 ст.л. молотого перца чили

1 ст.л. молотого кумина (зиры)

1 ст.л. молотого кориандра

2 ст.л. молотой куркумы

Для соуса:

1 огурец

125 мл натурального йогурта

Сок 1/4 лимона

Несколько веточек мяты

Соль

Способ приготовления:

Курицу нарезать средними кубиками. Смешать в миске йогурт и специи, добавить кусочки курицы и оставить на 30-60 минут. Достать курицу из маринада, стряхнуть излишки. Готовить на шампурах или решетке над хорошо разогретыми углями около 15-20 минут. Не пересушить. Для соуса огурец нарезать мелкими кубиками. Зелень помыть и порубить. Смешать йогурт с огурцом, мятой, солью и соком лимона. Подавать куриный шашлык вместе с йогуртовым соусом.

Куриные шашлычки по-карибски

Шашлык из курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г филе куриных грудок или окорочков

2 манго, очищенных и нарезанных крупными кубиками

Для маринада:

Мелко натертая кожура 1 лайма

2 ст.л. сока лайма

1 ч.л. рома, коньяка или хереса

1 ст.л. коричневого сахара

1 ч.л. корицы

Способ приготовления:

Курицу помыть и нарезать кубиками со стороной около 2 см. Смешать все ингредиенты для маринада, добавить кусочки куриного филе и тщательно перемешать. Оставить в холодильнике минимум на 1 час (можно на ночь). Курицу насадить на шампуры (или на деревянные шпажки), чередуя с кубиками манго. Готовить кебаб на хорошо разогретых углях в течение 15-20 минут, время от времени поворачивая шампуры и смазывая курицу и манго оставшимся маринадом. Следите, чтобы кусочки манго не подгорели.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлык из курицы с помидорами черри. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать шашлык в банке в духовке.

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