Как приготовить шашлык из курицы: три необычных рецепта
Как правильно пожарить шашлык из куриного филе
Майские праздники – традиционное время для открытия сезона шашлыков. И хотя из-за карантинных мер вылазки на природу в Украине будут ограничены минимум до 11 мая, вы можете без проблем приготовить вкусный шашлык на даче.
Мы предлагаем сделать шашлык из курицы – это самый полезный и низкокалорийный вариант. Главное, правильно замариновать мясо и не пересушить его на углях.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 1 стакан натурального йогурта
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. нарезанной петрушки
- 1 ст.л. нарезанного свежего розмарина
- Соль, перец
- Сок и цедра половины лимона
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Способ приготовление:
- Нарезать куриное филе кубиками среднего размера. Сложить в миску.
- Добавить йогурт без добавок, выдавленный через пресс чеснок, мелко нарезанную петрушку, розмарин, соль и перец. Добавить лимонный сок и цедру.
- Хорошо перемешать и поставить на в холодильник минимум на полчаса.
- Затем насадить куриное филе на шампуры, обжарить на горячих углях около 10-15 минут, переворачивая. Не пересушить.
- Подавать куриный шашлык с любым соусом и гарниром на свой вкус.
Смотрите видео, как правильно приготовить маринад для шашлыка:
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для шашлыка:
- 8 куриных грудок
- 150 мл натурального йогурта
- 1 ст.л. молотого перца чили
- 1 ст.л. молотого кумина (зиры)
- 1 ст.л. молотого кориандра
- 2 ст.л. молотой куркумы
Для соуса:
- 1 огурец
- 125 мл натурального йогурта
- Сок 1/4 лимона
- Несколько веточек мяты
- Соль
Способ приготовления:
- Курицу нарезать средними кубиками.
- Смешать в миске йогурт и специи, добавить кусочки курицы и оставить на 30-60 минут.
- Достать курицу из маринада, стряхнуть излишки. Готовить на шампурах или решетке над хорошо разогретыми углями около 15-20 минут. Не пересушить.
- Для соуса огурец нарезать мелкими кубиками. Зелень помыть и порубить. Смешать йогурт с огурцом, мятой, солью и соком лимона.
- Подавать куриный шашлык вместе с йогуртовым соусом.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 600 г филе куриных грудок или окорочков
- 2 манго, очищенных и нарезанных крупными кубиками
Для маринада:
- Мелко натертая кожура 1 лайма
- 2 ст.л. сока лайма
- 1 ч.л. рома, коньяка или хереса
- 1 ст.л. коричневого сахара
- 1 ч.л. корицы
Способ приготовления:
- Курицу помыть и нарезать кубиками со стороной около 2 см.
- Смешать все ингредиенты для маринада, добавить кусочки куриного филе и тщательно перемешать. Оставить в холодильнике минимум на 1 час (можно на ночь).
- Курицу насадить на шампуры (или на деревянные шпажки), чередуя с кубиками манго.
- Готовить кебаб на хорошо разогретых углях в течение 15-20 минут, время от времени поворачивая шампуры и смазывая курицу и манго оставшимся маринадом. Следите, чтобы кусочки манго не подгорели.
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