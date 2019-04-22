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Как приготовить шашлык на сковороде: ТОП-5 рецептов

Шашлык на сковороде иногда получается даже вкуснее, чем классический

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Шашлык на сковороде из индейки
Шашлык на сковороде из индейки
Фото: Depositphotos

Сочный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Для этого вам понадобится сковорода – обычная или гриль, мясо и маринад. Дальше все просто: кусочки курицы, свинины или говядины нужно нанизать на шпажки и обжарить до золотистой корочки со всех сторон.

Шашлык из индейки на шпажках

Шашлык из индейки с имбирем
Шашлык из индейки с имбирем
Фото: Depositphotos

Шашлычки из филе индейки готовятся очень легко и не требуют особой подготовки. Предлагаем вам рецепт со сладким перцем, имбирем и чесноком.

Ингредиенты:

  • красный сладкий перец – 1 шт.
  • свежий имбирь – 3-5 см
  • белый винный уксус или лимонный сок – 30 мл
  • молотый перец чили – 1 ч.л.
  • дольки чеснока – 2 шт.
  • зеленый лук – 20 г
  • соевый соус – 20 мл
  • филе индейки – 600 г

Рецепт приготовления:

  1. Очистить сладкий перец от семян и крупно нарезать.
  2. Чеснок и имбирь очистить от кожицы. Зеленый лук помыть и обсушить.
  3. Сложить в блендер овощи, добавить уксус, соевый соус и взбить до однородной консистенции. Добавить чили по вкусу. Если есть свежий чили, то можно положить один-два перчика и измельчить его вместе с остальными ингредиентами.
  4. Индейку очистить от пленок и нарезать средними кусочками (4-5 см). Отправить филе в пакет вместе с маринадом, плотно закрыть и распределить маринад так, чтобы он со всех сторон покрывал мясо. Оставить в холодильнике на несколько часов.
  5. Маринованное мясо насадить на длинные деревянные шпажки и положить на разогретую сковороду-гриль. Жарить, переворачивая мясо так, чтобы оно равномерно подрумянилось со всех сторон и приготовилось внутри.
  6. Подавать шашлычки вместе с запеченным картофелем.

Шашлык из говядины на сковороде

Шашлык из говядины на сковороде
Шашлык из говядины на сковороде
Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • говядина или телятина  — 500 г (филейная часть ) 
  • лук репчатый  — 2 шт.
  • лимон  — 0,5 шт.
  • масло растительное  — 2 ст.л.
  • перец черный молотый  — 1 ч.л.
  • соль  — по вкусу 

Рецепт приготовления:

  1. Промыть говядину и нарезать ее на небольшие кусочки (как для обычного шашлыка). Затем почистить и нарезать кубиками репчатый лук, добавить к мясу. Поперчить, перемешать и полить соком половинки лимона. Еще раз все перемешать, накрыть тарелку крышкой и поставить на 1-2 часа холодильник. 
  2. Когда мясо промаринуется, его необходимо нанизать на деревянные шпажки. Обжаривать такой шашлык можно как на сковороде гриль, так и на обычной. 
  3. Налить на сковороду немного растительного масла и поставить ее на огонь. Обжарить мясо со всех сторон до готовности, обычно на это хватает 15-20 минут. Посолить.
  4. Выложить готовый шашлык на тарелку и подавать со свежими овощами и вашим любимым соусом.

Куриные шашлычки с болгарским перцем

Шашлык из курицы с болгарским перцем
Шашлык из курицы с болгарским перцем
Фото: Depositphotos

Чтобы шашлычки получились более сочными, используйте куриные бедра, а не грудку.

Ингредиенты:

  • 4-5 куриных бедрышек
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/4 пучка петрушки
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • специи для мяса гриль

Рецепт приготовления:

  1. Куриные бедрышки помыть, убрать кожу и кости. Нарезать мясо кубиками.
  2. Болгарский перец очистить от семян и нарезать небольшими кусочками.
  3. Перемешать курицу, нарезанный перец и специи. Нанизать поочередно на деревянные шпажки.
  4. Для соуса смешать мелко нарезанную петрушку, пропущенный через пресс чеснок, растительное масло и соевый соус.
  5. Обжарить шашлычки на сковороде до золотистого цвета. За минуту до готовности полить соусом.

Шашлык из свинины на сковороде

Шашлык из свинины с луком
Шашлык из свинины с луком
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • свиная шейка или окорок – 1 кг
  • лук репчатый – 2-3 шт. 
  • яблочный уксус – 1/4 стакана
  • поваренная соль – 1 ч. л.
  • перец черный молотый – 1/4 ч. л.

Рецепт приготовления: 

  1. Свинину нарезать порционными кусочками размером со спичечный коробок.
  2.  Порезанное мясо поперчить. Солить на этом этапе нельзя, так как мясо будет сухое и жесткое.
  3. Теперь следует поставить сковороду на плиту и включить газ. Сковороду (можно использовать и сковороду гриль) нужно хорошо разогреть и добавить растительное масло. Когда масло раскалится, добавить мясо. Его необходимо часто мешать, так как на раскаленной сковороде свинина подрумянивается очень быстро.
  4. В то время, как мясо подрумянивается со всех сторон, подготовить уксус. Его следует налить в обыкновенный стакан и разбавить водой наполовину.
  5. Затем вылить в сковороду с мясом. Тушить на среднем огне на протяжении примерно 20 минут, пока жидкость полностью не выпарится. Время от времени нужно помешивать мясо.
  6. В это же время подготовить лук: очистить от шелухи, помыть под проточной водой и нарезать кольцами или полукольцами. Добавить в сковороду и перемешать.
  7. Посолить шашлык по вкусу и продолжить жарить с луком до готовности.
  8. Быстрый шашлык на сковороде из свинины готов. Его можно подавать со свежими или запеченными овощами, аджикой или кетчупом.

Куриный шашлык с чесноком

Шашлык из курицы с помидорами и чесноком
Шашлык из курицы с помидорами и чесноком
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • куриная грудка (филе) – 2 шт.
  • помидоры – 1 шт.
  • листья салата
  • паприка – по вкусу
  • зубчик чеснока – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • растительное масло – 1-2 ст. л.

Рецепт приготовления:

  1. Грудки замариновать в течение 5-6 часов в смеси растительного масла, чеснока, паприки, соли и черного перца. Все ингредиенты добавлять по вкусу. Затем крупно порезать.
  2. Нанизать на деревянные шпажки
  3. Обжарить с четырех сторон на сковороде гриль. Подавать с листом салата и помидором.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кабачки на сковороде. Кроме этого, мы делились рецептом курицы с картошкой в рукаве.

Смотрите видео, как приготовить грибной бургер по рецепту Дмитрия Горовенко:

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Источник: Сегодня
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