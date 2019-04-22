Как приготовить шашлык на сковороде: ТОП-5 рецептов

Шашлык на сковороде иногда получается даже вкуснее, чем классический

Шашлык на сковороде из индейки Фото: Depositphotos

Сочный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Для этого вам понадобится сковорода – обычная или гриль, мясо и маринад. Дальше все просто: кусочки курицы, свинины или говядины нужно нанизать на шпажки и обжарить до золотистой корочки со всех сторон.

Шашлык из индейки на шпажках

Шашлык из индейки с имбирем Фото: Depositphotos

Шашлычки из филе индейки готовятся очень легко и не требуют особой подготовки. Предлагаем вам рецепт со сладким перцем, имбирем и чесноком.

Ингредиенты:

красный сладкий перец – 1 шт.

свежий имбирь – 3-5 см

белый винный уксус или лимонный сок – 30 мл

молотый перец чили – 1 ч.л.

дольки чеснока – 2 шт.

зеленый лук – 20 г

соевый соус – 20 мл

филе индейки – 600 г

Рецепт приготовления:

Очистить сладкий перец от семян и крупно нарезать. Чеснок и имбирь очистить от кожицы. Зеленый лук помыть и обсушить. Сложить в блендер овощи, добавить уксус, соевый соус и взбить до однородной консистенции. Добавить чили по вкусу. Если есть свежий чили, то можно положить один-два перчика и измельчить его вместе с остальными ингредиентами. Индейку очистить от пленок и нарезать средними кусочками (4-5 см). Отправить филе в пакет вместе с маринадом, плотно закрыть и распределить маринад так, чтобы он со всех сторон покрывал мясо. Оставить в холодильнике на несколько часов. Маринованное мясо насадить на длинные деревянные шпажки и положить на разогретую сковороду-гриль. Жарить, переворачивая мясо так, чтобы оно равномерно подрумянилось со всех сторон и приготовилось внутри. Подавать шашлычки вместе с запеченным картофелем.

Шашлык из говядины на сковороде

Шашлык из говядины на сковороде Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

говядина или телятина — 500 г (филейная часть )

лук репчатый — 2 шт.

лимон — 0,5 шт.

масло растительное — 2 ст.л.

перец черный молотый — 1 ч.л.

соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

Промыть говядину и нарезать ее на небольшие кусочки (как для обычного шашлыка). Затем почистить и нарезать кубиками репчатый лук, добавить к мясу. Поперчить, перемешать и полить соком половинки лимона. Еще раз все перемешать, накрыть тарелку крышкой и поставить на 1-2 часа холодильник. Когда мясо промаринуется, его необходимо нанизать на деревянные шпажки. Обжаривать такой шашлык можно как на сковороде гриль, так и на обычной. Налить на сковороду немного растительного масла и поставить ее на огонь. Обжарить мясо со всех сторон до готовности, обычно на это хватает 15-20 минут. Посолить. Выложить готовый шашлык на тарелку и подавать со свежими овощами и вашим любимым соусом.

Куриные шашлычки с болгарским перцем

Шашлык из курицы с болгарским перцем Фото: Depositphotos

Чтобы шашлычки получились более сочными, используйте куриные бедра, а не грудку.

Ингредиенты:

4-5 куриных бедрышек

1 красный болгарский перец

1 зубчик чеснока

1/4 пучка петрушки

2 ст.л. растительного масла

2 ст.л. соевого соуса

специи для мяса гриль

Рецепт приготовления:

Куриные бедрышки помыть, убрать кожу и кости. Нарезать мясо кубиками. Болгарский перец очистить от семян и нарезать небольшими кусочками. Перемешать курицу, нарезанный перец и специи. Нанизать поочередно на деревянные шпажки. Для соуса смешать мелко нарезанную петрушку, пропущенный через пресс чеснок, растительное масло и соевый соус. Обжарить шашлычки на сковороде до золотистого цвета. За минуту до готовности полить соусом.

Шашлык из свинины на сковороде

Шашлык из свинины с луком Фото: Pixabay

Ингредиенты:

свиная шейка или окорок – 1 кг

лук репчатый – 2-3 шт.

яблочный уксус – 1/4 стакана

поваренная соль – 1 ч. л.

перец черный молотый – 1/4 ч. л.

Рецепт приготовления:

Свинину нарезать порционными кусочками размером со спичечный коробок. Порезанное мясо поперчить. Солить на этом этапе нельзя, так как мясо будет сухое и жесткое. Теперь следует поставить сковороду на плиту и включить газ. Сковороду (можно использовать и сковороду гриль) нужно хорошо разогреть и добавить растительное масло. Когда масло раскалится, добавить мясо. Его необходимо часто мешать, так как на раскаленной сковороде свинина подрумянивается очень быстро. В то время, как мясо подрумянивается со всех сторон, подготовить уксус. Его следует налить в обыкновенный стакан и разбавить водой наполовину. Затем вылить в сковороду с мясом. Тушить на среднем огне на протяжении примерно 20 минут, пока жидкость полностью не выпарится. Время от времени нужно помешивать мясо. В это же время подготовить лук: очистить от шелухи, помыть под проточной водой и нарезать кольцами или полукольцами. Добавить в сковороду и перемешать. Посолить шашлык по вкусу и продолжить жарить с луком до готовности. Быстрый шашлык на сковороде из свинины готов. Его можно подавать со свежими или запеченными овощами, аджикой или кетчупом.

Куриный шашлык с чесноком

Шашлык из курицы с помидорами и чесноком Фото: Pixabay

Ингредиенты:

куриная грудка (филе) – 2 шт.

помидоры – 1 шт.

листья салата

паприка – по вкусу

зубчик чеснока – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

растительное масло – 1-2 ст. л.

Рецепт приготовления:

Грудки замариновать в течение 5-6 часов в смеси растительного масла, чеснока, паприки, соли и черного перца. Все ингредиенты добавлять по вкусу. Затем крупно порезать. Нанизать на деревянные шпажки Обжарить с четырех сторон на сковороде гриль. Подавать с листом салата и помидором.

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