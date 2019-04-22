Как приготовить шашлык на сковороде: ТОП-5 рецептов
Шашлык на сковороде иногда получается даже вкуснее, чем классический
Сочный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Для этого вам понадобится сковорода – обычная или гриль, мясо и маринад. Дальше все просто: кусочки курицы, свинины или говядины нужно нанизать на шпажки и обжарить до золотистой корочки со всех сторон.
Шашлык из индейки на шпажках
Шашлычки из филе индейки готовятся очень легко и не требуют особой подготовки. Предлагаем вам рецепт со сладким перцем, имбирем и чесноком.
Ингредиенты:
- красный сладкий перец – 1 шт.
- свежий имбирь – 3-5 см
- белый винный уксус или лимонный сок – 30 мл
- молотый перец чили – 1 ч.л.
- дольки чеснока – 2 шт.
- зеленый лук – 20 г
- соевый соус – 20 мл
- филе индейки – 600 г
Рецепт приготовления:
- Очистить сладкий перец от семян и крупно нарезать.
- Чеснок и имбирь очистить от кожицы. Зеленый лук помыть и обсушить.
- Сложить в блендер овощи, добавить уксус, соевый соус и взбить до однородной консистенции. Добавить чили по вкусу. Если есть свежий чили, то можно положить один-два перчика и измельчить его вместе с остальными ингредиентами.
- Индейку очистить от пленок и нарезать средними кусочками (4-5 см). Отправить филе в пакет вместе с маринадом, плотно закрыть и распределить маринад так, чтобы он со всех сторон покрывал мясо. Оставить в холодильнике на несколько часов.
- Маринованное мясо насадить на длинные деревянные шпажки и положить на разогретую сковороду-гриль. Жарить, переворачивая мясо так, чтобы оно равномерно подрумянилось со всех сторон и приготовилось внутри.
- Подавать шашлычки вместе с запеченным картофелем.
Шашлык из говядины на сковороде
Ингредиенты:
- говядина или телятина — 500 г (филейная часть )
- лук репчатый — 2 шт.
- лимон — 0,5 шт.
- масло растительное — 2 ст.л.
- перец черный молотый — 1 ч.л.
- соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Промыть говядину и нарезать ее на небольшие кусочки (как для обычного шашлыка). Затем почистить и нарезать кубиками репчатый лук, добавить к мясу. Поперчить, перемешать и полить соком половинки лимона. Еще раз все перемешать, накрыть тарелку крышкой и поставить на 1-2 часа холодильник.
- Когда мясо промаринуется, его необходимо нанизать на деревянные шпажки. Обжаривать такой шашлык можно как на сковороде гриль, так и на обычной.
- Налить на сковороду немного растительного масла и поставить ее на огонь. Обжарить мясо со всех сторон до готовности, обычно на это хватает 15-20 минут. Посолить.
- Выложить готовый шашлык на тарелку и подавать со свежими овощами и вашим любимым соусом.
Куриные шашлычки с болгарским перцем
Чтобы шашлычки получились более сочными, используйте куриные бедра, а не грудку.
Ингредиенты:
- 4-5 куриных бедрышек
- 1 красный болгарский перец
- 1 зубчик чеснока
- 1/4 пучка петрушки
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 ст.л. соевого соуса
- специи для мяса гриль
Рецепт приготовления:
- Куриные бедрышки помыть, убрать кожу и кости. Нарезать мясо кубиками.
- Болгарский перец очистить от семян и нарезать небольшими кусочками.
- Перемешать курицу, нарезанный перец и специи. Нанизать поочередно на деревянные шпажки.
- Для соуса смешать мелко нарезанную петрушку, пропущенный через пресс чеснок, растительное масло и соевый соус.
- Обжарить шашлычки на сковороде до золотистого цвета. За минуту до готовности полить соусом.
Шашлык из свинины на сковороде
Ингредиенты:
- свиная шейка или окорок – 1 кг
- лук репчатый – 2-3 шт.
- яблочный уксус – 1/4 стакана
- поваренная соль – 1 ч. л.
- перец черный молотый – 1/4 ч. л.
Рецепт приготовления:
- Свинину нарезать порционными кусочками размером со спичечный коробок.
- Порезанное мясо поперчить. Солить на этом этапе нельзя, так как мясо будет сухое и жесткое.
- Теперь следует поставить сковороду на плиту и включить газ. Сковороду (можно использовать и сковороду гриль) нужно хорошо разогреть и добавить растительное масло. Когда масло раскалится, добавить мясо. Его необходимо часто мешать, так как на раскаленной сковороде свинина подрумянивается очень быстро.
- В то время, как мясо подрумянивается со всех сторон, подготовить уксус. Его следует налить в обыкновенный стакан и разбавить водой наполовину.
- Затем вылить в сковороду с мясом. Тушить на среднем огне на протяжении примерно 20 минут, пока жидкость полностью не выпарится. Время от времени нужно помешивать мясо.
- В это же время подготовить лук: очистить от шелухи, помыть под проточной водой и нарезать кольцами или полукольцами. Добавить в сковороду и перемешать.
- Посолить шашлык по вкусу и продолжить жарить с луком до готовности.
- Быстрый шашлык на сковороде из свинины готов. Его можно подавать со свежими или запеченными овощами, аджикой или кетчупом.
Куриный шашлык с чесноком
Ингредиенты:
- куриная грудка (филе) – 2 шт.
- помидоры – 1 шт.
- листья салата
- паприка – по вкусу
- зубчик чеснока – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- растительное масло – 1-2 ст. л.
Рецепт приготовления:
- Грудки замариновать в течение 5-6 часов в смеси растительного масла, чеснока, паприки, соли и черного перца. Все ингредиенты добавлять по вкусу. Затем крупно порезать.
- Нанизать на деревянные шпажки
- Обжарить с четырех сторон на сковороде гриль. Подавать с листом салата и помидором.
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