Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать шашлык по-бразильски: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 14:34

Делаем шураску – шашлык из говядины по-бразильски

В Латинской Америке шашлык готовят на свой манер. Например, в Бразилии местный шашлык – шураску – делают так: большой кусок говядины нанизывают на шампур и жарят над открытым огнем. Когда верхний слой приготовится, его срезают острым ножом в тарелку. Таким образом, мясо перекочевывает с вертела в тарелки гостей постепенно.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", поделился пошаговым рецептом шураску для пикника. Ранее он показал, как приготовить шашлык из куриной печени.

Шашлык из говядины по-бразильски

Шураску готовят из говядины
Шураску готовят из говядины
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 кг говядины
  • 250 мл растительного масла
  • 1 лайм
  • хлопья перца чили
  • 200 мл красного вина
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • зелень
  • кумин
  • соль, черный молотый перец

Читайте также:
Рецепт для пикника: сэндвичи с запеченной курицей, сыром и овощами

Способ приготовления:

  1. Возьмите большой кусок мяса и разрежьте его на две части.
  2. Смешайте растительное масло, соль и молотый перец. Натрите этой смесью говядину.
  3. Насадите каждый кусок на два шампура и поставьте на мангал. Обжарьте мясо со всех сторон.
  4. Пока говядина жарится, приготовьте соус. Смешайте немного воды, красное вино, сахар, измельченный чеснок, хлопья перца чили, кумин, лайм и зелень.

Как подавать шураску

Поджарьте булочки для бургеров прямо на мясе, нарежьте лук кольцами. Начните срезать говядину с шампуров тонкими пластинками. Когда дойдете до непропеченного мяса, смажьте его смесью растительного масла, соли и перца, верните на огонь.

Подавайте шураску с булочками, луком и соусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить шакшуку: три рецепта восточной яичницы с помидорами Как правильно варить зеленый горошек Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов Зеленый чеснок: рецепты вкусных домашних блюд
рецепты мясо шашлык говядина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Медики назвали самый полезный летний овощ
Медики назвали самый полезный летний овощ
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Популярный продукт оказался смертельно опасным

Популярные статьи

Сегодня, 12:59Travel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Сегодня, 12:06Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

Вчера, 13:12Fun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

Вчера, 11:59Fun

Сострадательный охранник магазина держал зонтик над головой у промокшего пса, фото

Вчера, 11:45Food

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

Вчера, 07:46Travel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

Вчера, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

30 июняFun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

30 июняШоу-бизнес

Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

30 июняFun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

30 июняПсихология

Пять самых добрых знаков зодиака

30 июняFun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

Новости партнеров

Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Закусочний кекс, який з'їдять блискавично швидко
Закусочний кекс, який з'їдять блискавично швидко
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Племінниця Софії Ротару Sonya Kay поділилася зворушливим фото
Племінниця Софії Ротару Sonya Kay поділилася зворушливим фото
Итальянский пирог 12 ложек, рецепт
Итальянский пирог 12 ложек, рецепт
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять