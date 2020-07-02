Как сделать шашлык по-бразильски: пошаговый рецепт от Григория Германа

Делаем шураску – шашлык из говядины по-бразильски

В Латинской Америке шашлык готовят на свой манер. Например, в Бразилии местный шашлык – шураску – делают так: большой кусок говядины нанизывают на шампур и жарят над открытым огнем. Когда верхний слой приготовится, его срезают острым ножом в тарелку. Таким образом, мясо перекочевывает с вертела в тарелки гостей постепенно.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", поделился пошаговым рецептом шураску для пикника. Ранее он показал, как приготовить шашлык из куриной печени.

Шашлык из говядины по-бразильски

Шураску готовят из говядины Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 кг говядины

250 мл растительного масла

1 лайм

хлопья перца чили

200 мл красного вина

4 зубчика чеснока

1 луковица

зелень

кумин

соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

Возьмите большой кусок мяса и разрежьте его на две части. Смешайте растительное масло, соль и молотый перец. Натрите этой смесью говядину. Насадите каждый кусок на два шампура и поставьте на мангал. Обжарьте мясо со всех сторон. Пока говядина жарится, приготовьте соус. Смешайте немного воды, красное вино, сахар, измельченный чеснок, хлопья перца чили, кумин, лайм и зелень.

Как подавать шураску

Поджарьте булочки для бургеров прямо на мясе, нарежьте лук кольцами. Начните срезать говядину с шампуров тонкими пластинками. Когда дойдете до непропеченного мяса, смажьте его смесью растительного масла, соли и перца, верните на огонь.

Подавайте шураску с булочками, луком и соусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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