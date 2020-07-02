Как сделать шашлык по-бразильски: пошаговый рецепт от Григория Германа
Делаем шураску – шашлык из говядины по-бразильски
В Латинской Америке шашлык готовят на свой манер. Например, в Бразилии местный шашлык – шураску – делают так: большой кусок говядины нанизывают на шампур и жарят над открытым огнем. Когда верхний слой приготовится, его срезают острым ножом в тарелку. Таким образом, мясо перекочевывает с вертела в тарелки гостей постепенно.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", поделился пошаговым рецептом шураску для пикника. Ранее он показал, как приготовить шашлык из куриной печени.
Шашлык из говядины по-бразильски
Ингредиенты:
- 2 кг говядины
- 250 мл растительного масла
- 1 лайм
- хлопья перца чили
- 200 мл красного вина
- 4 зубчика чеснока
- 1 луковица
- зелень
- кумин
- соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
- Возьмите большой кусок мяса и разрежьте его на две части.
- Смешайте растительное масло, соль и молотый перец. Натрите этой смесью говядину.
- Насадите каждый кусок на два шампура и поставьте на мангал. Обжарьте мясо со всех сторон.
- Пока говядина жарится, приготовьте соус. Смешайте немного воды, красное вино, сахар, измельченный чеснок, хлопья перца чили, кумин, лайм и зелень.
Как подавать шураску
Поджарьте булочки для бургеров прямо на мясе, нарежьте лук кольцами. Начните срезать говядину с шампуров тонкими пластинками. Когда дойдете до непропеченного мяса, смажьте его смесью растительного масла, соли и перца, верните на огонь.
Подавайте шураску с булочками, луком и соусом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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