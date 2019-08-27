Как приготовить шаурму на гриле: три рецепта для пикника
Лучшие рецепты домашней шаурмы
Домашняя шаурма – это очень вкусное блюдо, которое легко приготовить на гриле. Ее можно делать с абсолютно разными начинками.
Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта шаурмы на мангале. А потом пробовал эти вкусные блюда вместе с участниками программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".
Шаурма с копченой курицей
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Лаваш
- Копченое куриное филе
- Капуста
- Помидор
- Огурец
- Плавленый сыр
- Домашний майонез с чесноком
- Зелень
Способ приготовления:
- Подготовленные ингредиенты завернуть в тонкий лаваш и обжарить на гриле с двух сторон.
- Переложить шаурму на тарелку и подавать, украсив зеленью.
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Шаурма с телятиной
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Лаваш
- Хороший кусок телятины гриль
- Салат из капусты, заправленный лимоном и оливковым маслом
- Красный сладкий перец
- Соус из греческого йогурта, майонеза и чеснока
Способ приготовления:
- Смазать лаваш соусом, сверху разложить нарезанное мясо, салат из капусты и порубленный красный перец.
- Свернуть в рулет и обжарить на мангале.
- Подавать шаурму горячей.
Шаурма с мясом и моцареллой
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Лаваш
- Телятина гриль (вырезка)
- Запеченный перец
- Моцарелла
- Зелень кинзы
- Майонез
- Французская горчица
- Немного аджики
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для соуса, намазать тонкий лаваш.
- Сверху выложить нарезанное мясо, сыр, перец и кинзу.
- Завернуть и готовить на гриле с двух сторон до румяной корочки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить лаваш с сыром на костре. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.
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