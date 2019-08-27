Как приготовить шаурму на гриле: три рецепта для пикника

Лучшие рецепты домашней шаурмы

Домашняя шаурма – это очень вкусное блюдо, которое легко приготовить на гриле. Ее можно делать с абсолютно разными начинками.

Шаурма на гриле Фото: freepik.com

Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта шаурмы на мангале. А потом пробовал эти вкусные блюда вместе с участниками программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".

Шаурма с копченой курицей

Фото: скриншот

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Лаваш

Копченое куриное филе

Капуста

Помидор

Огурец

Плавленый сыр

Домашний майонез с чесноком

Зелень

Способ приготовления:

Подготовленные ингредиенты завернуть в тонкий лаваш и обжарить на гриле с двух сторон. Переложить шаурму на тарелку и подавать, украсив зеленью.

Читайте также: Ленивый мясной пирог из лаваша в мультиварке

Шаурма с телятиной

Фото: скриншот

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Лаваш

Хороший кусок телятины гриль

Салат из капусты, заправленный лимоном и оливковым маслом

Красный сладкий перец

Соус из греческого йогурта, майонеза и чеснока

Способ приготовления:

Смазать лаваш соусом, сверху разложить нарезанное мясо, салат из капусты и порубленный красный перец. Свернуть в рулет и обжарить на мангале. Подавать шаурму горячей.

Шаурма с мясом и моцареллой

Фото: скриншот

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Лаваш

Телятина гриль (вырезка)

Запеченный перец

Моцарелла

Зелень кинзы

Майонез

Французская горчица

Немного аджики

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для соуса, намазать тонкий лаваш. Сверху выложить нарезанное мясо, сыр, перец и кинзу. Завернуть и готовить на гриле с двух сторон до румяной корочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить лаваш с сыром на костре. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram