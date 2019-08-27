Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить шаурму на гриле: три рецепта для пикника

Лучшие рецепты домашней шаурмы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25

Домашняя шаурма – это очень вкусное блюдо, которое легко приготовить на гриле. Ее можно делать с абсолютно разными начинками.

Шаурма на гриле
Шаурма на гриле
Фото: freepik.com

Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта шаурмы на мангале. А потом пробовал эти вкусные блюда вместе с участниками программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".

Шаурма с копченой курицей

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Копченое куриное филе
  • Капуста
  • Помидор
  • Огурец
  • Плавленый сыр
  • Домашний майонез с чесноком
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Подготовленные ингредиенты завернуть в тонкий лаваш и обжарить на гриле с двух сторон.
  2. Переложить шаурму на тарелку и подавать, украсив зеленью.

Читайте также:
Ленивый мясной пирог из лаваша в мультиварке

Шаурма с телятиной

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Хороший кусок телятины гриль
  • Салат из капусты, заправленный лимоном и оливковым маслом
  • Красный сладкий перец
  • Соус из греческого йогурта, майонеза и чеснока

Способ приготовления:

  1. Смазать лаваш соусом, сверху разложить нарезанное мясо, салат из капусты и порубленный красный перец.
  2. Свернуть в рулет и обжарить на мангале.
  3. Подавать шаурму горячей.

Шаурма с мясом и моцареллой

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Телятина гриль (вырезка)
  • Запеченный перец
  • Моцарелла
  • Зелень кинзы
  • Майонез
  • Французская горчица
  • Немного аджики

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для соуса, намазать тонкий лаваш.
  2. Сверху выложить нарезанное мясо, сыр, перец и кинзу.
  3. Завернуть и готовить на гриле с двух сторон до румяной корочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить лаваш с сыром на костре. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Заготовки из кабачков на зиму: ТОП-5 рецептов Как вкусно запечь кукурузу в фольге в духовке Как приготовить фаршированный перец: три рецепта с овощами Как приготовить морковь по-корейски: три простых рецепта
рецепты пикник закуски шаурма
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Красавице-дочке Машкова поставили неутешительный
Красавице-дочке Машкова поставили неутешительный "диагноз"
Близкий мужчина откровенно о раке у Анастасии Заворотнюк
Близкий мужчина откровенно о раке у Анастасии Заворотнюк
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Не только от нервов: 5 причин включить мяту в свой рацион
Не только от нервов: 5 причин включить мяту в свой рацион

Популярные статьи

Сегодня, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:57Шоу-бизнес

Павел Зибров женился в третий раз: фото

Вчера, 07:56Fun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 01:07Шоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

Вчера, 00:29Шоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

Это официально: стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

25 августаТехно

За полцены: Nokia захватят сети 5G дешевыми смартфонами

25 августаТехно

Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа

25 августаПсихология

Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 августаШоу-бизнес

Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя

24 августаАфиша

Алан Бадоев о Шествии Достоинства: "Это был вызов для всей моей команды"

24 августаШоу-бизнес

Звезда "Игры престолов" присоединится к киновселенной Marvel

Новости партнеров

Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Что делать если айфон упал в воду
Что делать если айфон упал в воду
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем
В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем
Не следуй трендам: 6 причин выпивать стакан кефира каждый день
Не следуй трендам: 6 причин выпивать стакан кефира каждый день
Продукты и элементы для роста волос
Продукты и элементы для роста волос