Как приготовить шоколадно-апельсиновый кекс на Рождество

Вкусный и безумно ароматный праздничный десерт

Шоколадно-апельсиновый кекс Фото: depositphotos.com

На Рождество в Европе традиционно готовят сладкую праздничную выпечку. Сегодня мы расскажем, как приготовить зимний кекс с шоколадом и апельсинами. В тесто также можно добавить любые орехи, сухофрукты и сушеные ягоды (предварительно вымоченные в коньяке или роме) или цукаты из апельсиновых корочек.

Шоколадно-апельсиновый кекс

Ингредиенты:

295 г муки

6 г разрыхлителя

70 г какао

3 г молотой корицы

3 г молотого имбиря

2 г соли

355 г сливочного масла

410 г сахара

7 яиц

цедра 2-х апельсинов

60 мл апельсинового сока

1 ч. л. ванильного экстракта

Для глазури:

90 г шоколада

40 г сахара

35 г сливочного масла

цедра апельсина

45 мл апельсинового сока

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Рецепт приготовления:

Духовку разогреваем до 155 C. Муку, разрыхлитель, какао, корицу, имбирь и соль просеиваем и смешиваем в отдельной емкости. Размягченное сливочное масло немного взбиваем миксером, добавляем сахар, перетираем миксером до кремового состояния. Добавляем яйца одно за другим: добавляем одно, вмешиваем, затем добавляем следующее. Смешиваем до однородности. Добавляем апельсиновую цедру, сок и ванильный экстракт. Снова все смешиваем до однородности. С помощью лопатки вмешиваем сухие ингредиенты. Лучше в три шага. Долго ничего не мешаем, чтобы кекс не получился плотным. В самый последний момент можно вмешать любые орехи, цукаты, сухофрукты или сушеные ягоды. Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем какао. Выкладываем тесто, распределяем по форме и выравниваем поверхность лопаткой. Выпекаем 55-60 минут в духовке, разогретой до 155ºC. Готовность проверяем шпажкой, зубочисткой или ножом. Готовому кексу даем 15 минут отдохнуть в форме, затем вынимаем и оставляем полностью остывать на решетке. Готовим глазурь. В небольшом сотейнике на слабом огне растапливаем и соединяем половину шоколада, масло, сахар, апельсиновый сок и цедру. Снимаем с огня, добавляем оставшийся шоколад, тщательно перемешиваем и глазурь готова. Даем ей немного остыть, чтобы она стала гуще и покрываем остывший кекс. Сверху можно украсить кружочками карамелизированных апельсинов, цукатами и разнообразными посыпками. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы делились рецептом детских кексов на Новый год и Рождество.

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