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Как приготовить шоколадно-апельсиновый кекс на Рождество

Вкусный и безумно ароматный праздничный десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Шоколадно-апельсиновый кекс Фото: depositphotos.com
Шоколадно-апельсиновый кекс Фото: depositphotos.com

На Рождество в Европе традиционно готовят сладкую праздничную выпечку. Сегодня мы расскажем, как приготовить зимний кекс с шоколадом и апельсинами. В тесто также можно добавить любые орехи, сухофрукты и сушеные ягоды (предварительно вымоченные в коньяке или роме) или цукаты из апельсиновых корочек.

Шоколадно-апельсиновый кекс

Ингредиенты:

  • 295 г муки
  • 6 г разрыхлителя
  • 70 г какао
  • 3 г молотой корицы
  • 3 г молотого имбиря
  • 2 г соли
  • 355 г сливочного масла
  • 410 г сахара
  • 7 яиц
  • цедра 2-х апельсинов
  • 60 мл апельсинового сока
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Для глазури:

  • 90 г шоколада
  • 40 г сахара
  • 35 г сливочного масла
  • цедра апельсина
  • 45 мл апельсинового сока
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Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреваем до 155 C.
  2. Муку, разрыхлитель, какао, корицу, имбирь и соль просеиваем и смешиваем в отдельной емкости.
  3. Размягченное сливочное масло немного взбиваем миксером, добавляем сахар, перетираем миксером до кремового состояния.
  4. Добавляем яйца одно за другим: добавляем одно, вмешиваем, затем добавляем следующее. Смешиваем до однородности.
  5. Добавляем апельсиновую цедру, сок и ванильный экстракт. Снова все смешиваем до однородности.
  6. С помощью лопатки вмешиваем сухие ингредиенты. Лучше в три шага. Долго ничего не мешаем, чтобы кекс не получился плотным. В самый последний момент можно вмешать любые орехи, цукаты, сухофрукты или сушеные ягоды.
  7. Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем какао. Выкладываем тесто, распределяем по форме и выравниваем поверхность лопаткой.
  8. Выпекаем 55-60 минут в духовке, разогретой до 155ºC. Готовность проверяем шпажкой, зубочисткой или ножом.
  9. Готовому кексу даем 15 минут отдохнуть в форме, затем вынимаем и оставляем полностью остывать на решетке.
  10. Готовим глазурь. В небольшом сотейнике на слабом огне растапливаем и соединяем половину шоколада, масло, сахар, апельсиновый сок и цедру. Снимаем с огня, добавляем оставшийся шоколад, тщательно перемешиваем и глазурь готова. Даем ей немного остыть, чтобы она стала гуще и покрываем остывший кекс.
  11. Сверху можно украсить кружочками карамелизированных апельсинов, цукатами и разнообразными посыпками. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы делились рецептом детских кексов на Новый год и Рождество

Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орешками по рецепту Григория Германа:

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Источник: cookingtime.ru
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