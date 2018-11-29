Как приготовить шоколадно-апельсиновый кекс на Рождество
Вкусный и безумно ароматный праздничный десерт
На Рождество в Европе традиционно готовят сладкую праздничную выпечку. Сегодня мы расскажем, как приготовить зимний кекс с шоколадом и апельсинами. В тесто также можно добавить любые орехи, сухофрукты и сушеные ягоды (предварительно вымоченные в коньяке или роме) или цукаты из апельсиновых корочек.
Шоколадно-апельсиновый кекс
Ингредиенты:
- 295 г муки
- 6 г разрыхлителя
- 70 г какао
- 3 г молотой корицы
- 3 г молотого имбиря
- 2 г соли
- 355 г сливочного масла
- 410 г сахара
- 7 яиц
- цедра 2-х апельсинов
- 60 мл апельсинового сока
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Для глазури:
- 90 г шоколада
- 40 г сахара
- 35 г сливочного масла
- цедра апельсина
- 45 мл апельсинового сока
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреваем до 155 C.
- Муку, разрыхлитель, какао, корицу, имбирь и соль просеиваем и смешиваем в отдельной емкости.
- Размягченное сливочное масло немного взбиваем миксером, добавляем сахар, перетираем миксером до кремового состояния.
- Добавляем яйца одно за другим: добавляем одно, вмешиваем, затем добавляем следующее. Смешиваем до однородности.
- Добавляем апельсиновую цедру, сок и ванильный экстракт. Снова все смешиваем до однородности.
- С помощью лопатки вмешиваем сухие ингредиенты. Лучше в три шага. Долго ничего не мешаем, чтобы кекс не получился плотным. В самый последний момент можно вмешать любые орехи, цукаты, сухофрукты или сушеные ягоды.
- Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем какао. Выкладываем тесто, распределяем по форме и выравниваем поверхность лопаткой.
- Выпекаем 55-60 минут в духовке, разогретой до 155ºC. Готовность проверяем шпажкой, зубочисткой или ножом.
- Готовому кексу даем 15 минут отдохнуть в форме, затем вынимаем и оставляем полностью остывать на решетке.
- Готовим глазурь. В небольшом сотейнике на слабом огне растапливаем и соединяем половину шоколада, масло, сахар, апельсиновый сок и цедру. Снимаем с огня, добавляем оставшийся шоколад, тщательно перемешиваем и глазурь готова. Даем ей немного остыть, чтобы она стала гуще и покрываем остывший кекс.
- Сверху можно украсить кружочками карамелизированных апельсинов, цукатами и разнообразными посыпками. Приятного аппетита!
Напомним, ранее мы делились рецептом детских кексов на Новый год и Рождество.
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Источник: cookingtime.ru