Как приготовить шоколадно-банановый торт без выпечки
Рецепт простого домашнего десерта с желатином
Вкусный домашний торт можно сделать даже без духовки. Например, десерт а-ля чизкейк с шоколадом и бананами. Он получается очень нежным и легким.
Смотрите видео, как приготовить шоколадные пирожные без сахара:
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Шоколадно-банановый торт без выпечки
Время приготовления:
- 30 минут + время на застывание
Калорийность:
- 218 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для основы:
- Печенье — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
Для начинки:
- Бананы — 2-3 шт.
- Сметана или натуральный йогурт — 400 мл
- Молоко — 100 мл
- Сахарный песок — 6 ст. л.
- Какао — 3 ст. л. (или темный шоколад— 80-100 г )
- Желатин — 10 г
Способ приготовления:
- Замочите желатин в холодной воде и оставьте набухать.
- Печенье поломайте и измельчите в блендере до крошки.
- Растопите сливочное масло и смешайте с крошкой.
- Выложите массу в форму и хорошо примните. Уберите в холод до застывания.
- В кастрюльке смешайте молоко, желатин, сахар, какао-порошок или растопленный шоколад. Затем нагрейте эту смесь до растворения желатина. Кипятить не нужно. Уберите с плиты, добавьте йогурт или сметану.
- Бананы очистите и порежьте пополам, затем выложите на печенье и залейте смесью.
- Уберите в холодильник на 3-4 часа или до полного застывания.
Как подавать десерт
Готовый торт можно украсить шоколадной глазурью, посыпать какао-порошком или разложить сверху кусочки свежих ягод или фруктов.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадно-творожное суфле. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного фондана.
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Источник: Сегодня