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Как приготовить шоколадно-банановый торт без выпечки

Рецепт простого домашнего десерта с желатином

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:53
Шоколадный торт без выпечки
Шоколадный торт без выпечки
Фото: Depositphotos

Вкусный домашний торт можно сделать даже без духовки. Например, десерт а-ля чизкейк с шоколадом и бананами. Он получается очень нежным и легким.

Смотрите видео, как приготовить шоколадные пирожные без сахара:

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Шоколадно-банановый торт без выпечки

Время приготовления:

  • 30 минут + время на застывание

Калорийность:

  • 218 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

  • Печенье — 100 г
  • Масло сливочное — 50 г

Для начинки:

  • Бананы — 2-3 шт.
  • Сметана или натуральный йогурт — 400 мл
  • Молоко — 100 мл
  • Сахарный песок — 6 ст. л.
  • Какао — 3 ст. л. (или темный шоколад— 80-100 г )
  • Желатин — 10 г

Способ приготовления:

  1. Замочите желатин в холодной воде и оставьте набухать.
  2. Печенье поломайте и измельчите в блендере до крошки.
  3. Растопите сливочное масло и смешайте с крошкой.
  4. Выложите массу в форму и хорошо примните. Уберите в холод до застывания.
  5. В кастрюльке смешайте молоко, желатин, сахар, какао-порошок или растопленный шоколад. Затем нагрейте эту смесь до растворения желатина. Кипятить не нужно. Уберите с плиты, добавьте йогурт или сметану.
  6. Бананы очистите и порежьте пополам, затем выложите на печенье и залейте смесью.
  7. Уберите в холодильник на 3-4 часа или до полного застывания.

Как подавать десерт

Готовый торт можно украсить шоколадной глазурью, посыпать какао-порошком или разложить сверху кусочки свежих ягод или фруктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадно-творожное суфле. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного фондана.

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Источник: Сегодня
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