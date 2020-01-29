Как приготовить шоколадно-банановый торт без выпечки

Рецепт простого домашнего десерта с желатином

Шоколадный торт без выпечки Фото: Depositphotos

Вкусный домашний торт можно сделать даже без духовки. Например, десерт а-ля чизкейк с шоколадом и бананами. Он получается очень нежным и легким.

Смотрите видео, как приготовить шоколадные пирожные без сахара:

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Шоколадно-банановый торт без выпечки

Время приготовления:

30 минут + время на застывание

Калорийность:

218 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

Печенье — 100 г

Масло сливочное — 50 г

Для начинки:

Бананы — 2-3 шт.

Сметана или натуральный йогурт — 400 мл

Молоко — 100 мл

Сахарный песок — 6 ст. л.

Какао — 3 ст. л. (или темный шоколад— 80-100 г )

Желатин — 10 г

Способ приготовления:

Замочите желатин в холодной воде и оставьте набухать. Печенье поломайте и измельчите в блендере до крошки. Растопите сливочное масло и смешайте с крошкой. Выложите массу в форму и хорошо примните. Уберите в холод до застывания. В кастрюльке смешайте молоко, желатин, сахар, какао-порошок или растопленный шоколад. Затем нагрейте эту смесь до растворения желатина. Кипятить не нужно. Уберите с плиты, добавьте йогурт или сметану. Бананы очистите и порежьте пополам, затем выложите на печенье и залейте смесью. Уберите в холодильник на 3-4 часа или до полного застывания.

Как подавать десерт

Готовый торт можно украсить шоколадной глазурью, посыпать какао-порошком или разложить сверху кусочки свежих ягод или фруктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадно-творожное суфле. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного фондана.

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