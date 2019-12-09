Как приготовить шоколадно-творожное суфле с желатином

Этот нежный десерт похож на чизкейк

Суфле из творога и шоколада Фото: Depositphotos

Суфле из творога и шоколада с желатином – это воздушный домашний десерт, который похож на шоколадный чизкейк без выпечки.

Смотрите видео, как приготовить низкокалорийный чизкейк:

Шоколад для него можно использовать черный или молочный, а также их смесь в соотношении 1:1.

Шоколадно-творожное суфле: рецепт

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для суфле:

Творог пастообразный – 300 г

Сливки 33-35% – 200 мл

Шоколад – 100 г

Сахарная пудра – 1/4 стакана

Быстрорастворимый желатин – 1 ст.л.

Вода для растворения желатина – 4 ст.л.

Ликер амаретто – 50 мл

Для основы:

Масло сливочное – 100 г

Шоколадное печенье – 200 г

Способ приготовления:

Измельчить печенье в крошку, растопить сливочное масло. Влить масло в крошку, тщательно перемешать. Дно разъемной формы (не больше 20 см в диаметре) застелить пергаментом. Выложить основу из печенья, разровнять, убрать в холодильник. Растопить на водяной бане шоколад, добавить его в творог, высыпать сахарную пудру. Перемешать миксером до однородной массы. В отдельной емкости взбить сливки. Желатин растворить в горячей воде. Влить тонкой струйкой в творожную массу и хорошо перемешать. Добавить амаретто и сливки. Еще раз тщательно перемешать. Выложить суфле в форму и поставить в холодильник на ночь.

Как подавать шоколадно-творожное суфле

Украсить суфле по своему вкусу, например, посыпьте тертым шоколадом. Разрежьте на порционные кусочки и подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом.

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