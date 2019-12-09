Как приготовить шоколадно-творожное суфле с желатином
Этот нежный десерт похож на чизкейк
Суфле из творога и шоколада с желатином – это воздушный домашний десерт, который похож на шоколадный чизкейк без выпечки.
Смотрите видео, как приготовить низкокалорийный чизкейк:
Шоколад для него можно использовать черный или молочный, а также их смесь в соотношении 1:1.
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Шоколадно-творожное суфле: рецепт
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для суфле:
- Творог пастообразный – 300 г
- Сливки 33-35% – 200 мл
- Шоколад – 100 г
- Сахарная пудра – 1/4 стакана
- Быстрорастворимый желатин – 1 ст.л.
- Вода для растворения желатина – 4 ст.л.
- Ликер амаретто – 50 мл
Для основы:
- Масло сливочное – 100 г
- Шоколадное печенье – 200 г
Способ приготовления:
- Измельчить печенье в крошку, растопить сливочное масло. Влить масло в крошку, тщательно перемешать. Дно разъемной формы (не больше 20 см в диаметре) застелить пергаментом. Выложить основу из печенья, разровнять, убрать в холодильник.
- Растопить на водяной бане шоколад, добавить его в творог, высыпать сахарную пудру. Перемешать миксером до однородной массы.
- В отдельной емкости взбить сливки.
- Желатин растворить в горячей воде. Влить тонкой струйкой в творожную массу и хорошо перемешать. Добавить амаретто и сливки. Еще раз тщательно перемешать. Выложить суфле в форму и поставить в холодильник на ночь.
Как подавать шоколадно-творожное суфле
Украсить суфле по своему вкусу, например, посыпьте тертым шоколадом. Разрежьте на порционные кусочки и подавайте.
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Источник: Сегодня