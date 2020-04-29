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Как приготовить шоколадную колбаску из печенья: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусного десерта родом из детства

Ирина Павлина
Сегодня, 12:50

Шоколадная колбаса – популярный десерт во многих странах мира. Он готовится из растопленного шоколада, сливочного масла, печенья и орехов. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рекомендует добавить немного сливочного ликера – для аромата. Пошаговый рецепт шоколадной колбасы с видео смотрите ниже.

Шоколадная колбаса

Домашняя шоколадная колбаса
Домашняя шоколадная колбаса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 460 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 50 г темного какао-порошка
  • 50 мл сливок
  • 500 г песочного печенья
  • 50 г сливочного ликера
  • 100 г сахара
  • 1 плитка черного шоколада
  • Орехи – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Смешайте в сотейнике сахар и какао. Влейте сливки и нагрейте.
  2. Когда масса нагреется, добавьте и растопите сливочное масло.
  3. Измельчите печенье и орехи.
  4. Добавьте в масляную смесь разломанный на кусочки шоколад и сливочный ликер. Перемешайте.
  5. Залейте шоколадной массой печенье и орехи. Перемешайте лопаткой.
  6. Выложите смесь на пищевую пленку, сформируйте колбаску и плотно заверните.
  7. Охладите десерт в холодильнике и снимите пленку.

Как подавать шоколадную колбасу

Присыпьте десерт сахарной пудрой и разрежьте на порционные кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хрустящее шоколадное печенье с орехами.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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