Как приготовить шоколадную колбаску из печенья: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусного десерта родом из детства

Шоколадная колбаса – популярный десерт во многих странах мира. Он готовится из растопленного шоколада, сливочного масла, печенья и орехов. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рекомендует добавить немного сливочного ликера – для аромата. Пошаговый рецепт шоколадной колбасы с видео смотрите ниже.

Шоколадная колбаса

Домашняя шоколадная колбаса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

460 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

50 г темного какао-порошка

50 мл сливок

500 г песочного печенья

50 г сливочного ликера

100 г сахара

1 плитка черного шоколада

Орехи – по желанию

Способ приготовления:

Смешайте в сотейнике сахар и какао. Влейте сливки и нагрейте. Когда масса нагреется, добавьте и растопите сливочное масло. Измельчите печенье и орехи. Добавьте в масляную смесь разломанный на кусочки шоколад и сливочный ликер. Перемешайте. Залейте шоколадной массой печенье и орехи. Перемешайте лопаткой. Выложите смесь на пищевую пленку, сформируйте колбаску и плотно заверните. Охладите десерт в холодильнике и снимите пленку.

Как подавать шоколадную колбасу

Присыпьте десерт сахарной пудрой и разрежьте на порционные кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хрустящее шоколадное печенье с орехами.

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