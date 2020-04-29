Как приготовить шоколадную колбаску из печенья: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт вкусного десерта родом из детства
Шоколадная колбаса – популярный десерт во многих странах мира. Он готовится из растопленного шоколада, сливочного масла, печенья и орехов. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рекомендует добавить немного сливочного ликера – для аромата. Пошаговый рецепт шоколадной колбасы с видео смотрите ниже.
Шоколадная колбаса
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 460 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 50 г темного какао-порошка
- 50 мл сливок
- 500 г песочного печенья
- 50 г сливочного ликера
- 100 г сахара
- 1 плитка черного шоколада
- Орехи – по желанию
Способ приготовления:
- Смешайте в сотейнике сахар и какао. Влейте сливки и нагрейте.
- Когда масса нагреется, добавьте и растопите сливочное масло.
- Измельчите печенье и орехи.
- Добавьте в масляную смесь разломанный на кусочки шоколад и сливочный ликер. Перемешайте.
- Залейте шоколадной массой печенье и орехи. Перемешайте лопаткой.
- Выложите смесь на пищевую пленку, сформируйте колбаску и плотно заверните.
- Охладите десерт в холодильнике и снимите пленку.
Как подавать шоколадную колбасу
Присыпьте десерт сахарной пудрой и разрежьте на порционные кусочки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хрустящее шоколадное печенье с орехами.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Рецепт песочного пирога с консервированными абрикосами и миндалем Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом Как запечь яблоки с крамблом: пошаговый рецепт от Григория Германа Как сварить необычное варенье из одуванчиков
Источник: Сегодня