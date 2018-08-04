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Как приготовить шоколадный пирог с ягодами и глазурью

Вкусный и красивый летний десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Пирог с ягодами и шоколадом Фото: depositphotos.com
Пирог с ягодами и шоколадом Фото: depositphotos.com

Если вы будете печь пирог с замороженными ягодами, дайте им оттаять и слейте лишнюю жидкость. 

Шоколадный пирог с ягодами

Ингредиенты:

  • 75 г черного шоколада 72%
  • 4 яичных белка комнатной температуры
  • 175 г сахара
  • 75 г пшеничной муки
  • 25 г какао-порошка
  • 150 мл кипятка
  • 150 г любых ягод

Для глазури:

  • 80 г черного шоколада 72% какао
  • 80 мл кипятка

Для украшения:

  • 125 г свежих ягод
  • мята

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Дно разъемной формы диаметром 20 см застелить бумагой для выпечки, бортики смазать растительным маслом.
  3. Приготовить пирог. Поломанный на кусочки шоколад, какао и 150 г сахара залить кипятком. Перемешать до получения однородной массы.
  4. С помощью миксера взбить белки в крепкую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар.
  5. В шоколадную смесь добавить просеянную муку, тщательно перемешать.
  6. Добавить четверть взбитых белков в шоколадную смесь, перемешать, добавить оставшиеся белки, аккуратно перемешать.
  7. Перелить тесто в подготовленную форму, сверху разложить ягоды, слегка вдавливая их в тесто. Выпекать в центре предварительно разогретой духовки 30-35 минут.
  8. Достать форму из духовки, снять бортики и дать пирогу полностью остыть.
  9. Приготовить глазурь. Шоколад измельчить, залить кипятком, перемешивать до получения гладкой эмульсии.
  10. Переложить остывший пирог на тарелку, полить шоколадной глазурью. Украсить свежими ягодами и мятой.

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Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:

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Источник: "Сегодня"
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