Как приготовить шоколадный пирог с ягодами и глазурью
Вкусный и красивый летний десерт
Если вы будете печь пирог с замороженными ягодами, дайте им оттаять и слейте лишнюю жидкость.
Шоколадный пирог с ягодами
Ингредиенты:
- 75 г черного шоколада 72%
- 4 яичных белка комнатной температуры
- 175 г сахара
- 75 г пшеничной муки
- 25 г какао-порошка
- 150 мл кипятка
- 150 г любых ягод
Для глазури:
- 80 г черного шоколада 72% какао
- 80 мл кипятка
Для украшения:
- 125 г свежих ягод
- мята
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Дно разъемной формы диаметром 20 см застелить бумагой для выпечки, бортики смазать растительным маслом.
- Приготовить пирог. Поломанный на кусочки шоколад, какао и 150 г сахара залить кипятком. Перемешать до получения однородной массы.
- С помощью миксера взбить белки в крепкую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар.
- В шоколадную смесь добавить просеянную муку, тщательно перемешать.
- Добавить четверть взбитых белков в шоколадную смесь, перемешать, добавить оставшиеся белки, аккуратно перемешать.
- Перелить тесто в подготовленную форму, сверху разложить ягоды, слегка вдавливая их в тесто. Выпекать в центре предварительно разогретой духовки 30-35 минут.
- Достать форму из духовки, снять бортики и дать пирогу полностью остыть.
- Приготовить глазурь. Шоколад измельчить, залить кипятком, перемешивать до получения гладкой эмульсии.
- Переложить остывший пирог на тарелку, полить шоколадной глазурью. Украсить свежими ягодами и мятой.
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Источник: "Сегодня"