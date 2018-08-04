Как приготовить шоколадный пирог с ягодами и глазурью

Вкусный и красивый летний десерт

Пирог с ягодами и шоколадом Фото: depositphotos.com

Если вы будете печь пирог с замороженными ягодами, дайте им оттаять и слейте лишнюю жидкость.

Шоколадный пирог с ягодами

Ингредиенты:

75 г черного шоколада 72%

4 яичных белка комнатной температуры

175 г сахара

75 г пшеничной муки

25 г какао-порошка

150 мл кипятка

150 г любых ягод

Для глазури:

80 г черного шоколада 72% какао

80 мл кипятка

Для украшения:

125 г свежих ягод

мята

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Дно разъемной формы диаметром 20 см застелить бумагой для выпечки, бортики смазать растительным маслом. Приготовить пирог. Поломанный на кусочки шоколад, какао и 150 г сахара залить кипятком. Перемешать до получения однородной массы. С помощью миксера взбить белки в крепкую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар. В шоколадную смесь добавить просеянную муку, тщательно перемешать. Добавить четверть взбитых белков в шоколадную смесь, перемешать, добавить оставшиеся белки, аккуратно перемешать. Перелить тесто в подготовленную форму, сверху разложить ягоды, слегка вдавливая их в тесто. Выпекать в центре предварительно разогретой духовки 30-35 минут. Достать форму из духовки, снять бортики и дать пирогу полностью остыть. Приготовить глазурь. Шоколад измельчить, залить кипятком, перемешивать до получения гладкой эмульсии. Переложить остывший пирог на тарелку, полить шоколадной глазурью. Украсить свежими ягодами и мятой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой: