Как приготовить шоколадный торт с фруктами и глазурью

Рецепт вкусного и простого торта в духовке

Шоколадный торт с фруктами Фото: Depositphotos

Шоколадный торт – один из самых популярных десертов мире. Мы советуем приготовить его со взбитыми сливками, фруктами и шоколадной глазурью.

Смотрите видео, как выбрать качественные торты на заказ:

Если у вас есть две формы одинакового размера – отлично, так вы сможете испечь коржи одновременно.

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Шоколадный торт с фруктами и глазурью

Время приготовления:

2 часа:

Калорийность:

371 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 ст.л. какао

200 г сахара

200 г сливочного масла

3 больших яйца

200 г муки

1 ст.л. разрыхлителя

Горсть миндальных хлопьев

Для начинки:

200 г сливок для взбивания

Горсть любимых фруктов (лучше всего подойдут киви, клубника и банан)

Для глазури:

100 г сливочного масла

100 г черного шоколада (не менее 70%)

100 г сахарной пудры

3 ст.л. молока

Способ приготовления:

В одну емкость просеять муку, разрыхлитель и какао. Масло взбить с сахаром и яйцами. Смешать с просеянными ингредиентами, добавить хлопья и осторожно замесить тесто. Получившуюся смесь разделить на две части, чтобы вышло два коржа. Форму для выпекания смазать маслом, присыпать мукой и залить тесто. Для этого торта лучше использовать не очень широкую форму (диаметром приблизительно 25 см). Сливки взбить до густой пены. Фрукты нарезать крупными кусочками. На готовый, остывший корж выложить фрукты, сверху – сливки. Накрыть вторым коржом, немного прижать, чтобы сливки распределились равномерно. При необходимости края подчистить с помощью ножа. Для глазури на водяной бане растопить масло с шоколадом. Помешивая смесь венчиком, добавить сахарную пудру и молоко. Получившейся глазурью залить торт. Поставить в прохладное место на 3-4 часа.

Как украсить торт

Десерт можно посыпать колотым шоколадом, кокосовой стружкой или миндальными хлопьями, декорировать листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом.

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