Как приготовить шоколадный торт с фруктами и глазурью
Рецепт вкусного и простого торта в духовке
Шоколадный торт – один из самых популярных десертов мире. Мы советуем приготовить его со взбитыми сливками, фруктами и шоколадной глазурью.
Смотрите видео, как выбрать качественные торты на заказ:
Если у вас есть две формы одинакового размера – отлично, так вы сможете испечь коржи одновременно.
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Шоколадный торт с фруктами и глазурью
Время приготовления:
- 2 часа:
Калорийность:
- 371 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 ст.л. какао
- 200 г сахара
- 200 г сливочного масла
- 3 больших яйца
- 200 г муки
- 1 ст.л. разрыхлителя
- Горсть миндальных хлопьев
Для начинки:
- 200 г сливок для взбивания
- Горсть любимых фруктов (лучше всего подойдут киви, клубника и банан)
Для глазури:
- 100 г сливочного масла
- 100 г черного шоколада (не менее 70%)
- 100 г сахарной пудры
- 3 ст.л. молока
Способ приготовления:
- В одну емкость просеять муку, разрыхлитель и какао. Масло взбить с сахаром и яйцами. Смешать с просеянными ингредиентами, добавить хлопья и осторожно замесить тесто. Получившуюся смесь разделить на две части, чтобы вышло два коржа.
- Форму для выпекания смазать маслом, присыпать мукой и залить тесто. Для этого торта лучше использовать не очень широкую форму (диаметром приблизительно 25 см).
- Сливки взбить до густой пены. Фрукты нарезать крупными кусочками. На готовый, остывший корж выложить фрукты, сверху – сливки. Накрыть вторым коржом, немного прижать, чтобы сливки распределились равномерно. При необходимости края подчистить с помощью ножа.
- Для глазури на водяной бане растопить масло с шоколадом. Помешивая смесь венчиком, добавить сахарную пудру и молоко. Получившейся глазурью залить торт. Поставить в прохладное место на 3-4 часа.
Как украсить торт
Десерт можно посыпать колотым шоколадом, кокосовой стружкой или миндальными хлопьями, декорировать листиками мяты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом.
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