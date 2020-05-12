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Как приготовить шпинат на гарнир: три необычных рецепта

Рецепты вкусных гарниров из шпината

Ирина Павлина
Сегодня, 12:43

Из шпината готовят множество вкусных блюд – супы, пироги, салаты, рулеты. Из этой полезной весенней зелени получаются отличные гарниры к мясу, птице и рыбе.

Единственное, что стоит взять на заметку, – приготовленный шпинат значительно уменьшается в размерах. Поэтому вам понадобятся по-настоящему большие пучки зелени.

Рис со шпинатом по-гречески

Рис со шпинатом
Рис со шпинатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 чашка длиннозерного риса
  • 1 лук репчатый средний
  • 2 пучка свежего шпината
  • 1/2 пучка укропа
  • 1/2 пучка зеленого лука
  • 1 лимон
  • 1 чашка оливкового масла
  • Соль, молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. В посуде, в которой будет готовиться рис, на оливковом масле обжарить мелко нарезанный репчатый лук до прозрачности.
  2. Шпинат промыть, обрезать черенки, крупно порубить и добавить к луку. Готовить несколько минут.
  3. Всыпать хорошо промытый рис, порезанные укроп и зеленый лук. Посолить и поперчить. Перемешать и готовить несколько минут.
  4. Затем влить чашку воды и готовить 15 минут на медленном огне. В конце добавить сок лимона и подавать.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блинчики:

Весенний гарнир с зеленым горошком и шпинатом

Шпинат с зеленым горошком
Шпинат с зеленым горошком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г шпината
  • 4 чашки замороженного горошка
  • 1 красная луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • Полчашки воды, в которой варился горошек
  • 3 стебля зеленого лука
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Шпинат промыть и нарезать.
  2. Вскипятить подсоленную воду в кастрюле и добавить зеленый горошек. После закипания варить еще минуту, затем процедить.
  3. Очистить и нарезать красный лук и чеснок. Мелко порубить зеленый лук.
  4. В блендер добавить полчашки воды, в которой варился горошек, и три четверти отваренного горошка. Посолить и поперчить. Измельчить.
  5. Нагреть оливковое масло, добавить красный лук и чеснок. Готовить, помешивая, 1-2 минуты.
  6. Добавить шпинат. Помешивать, пока не испарится жидкость. Переложить в тарелку.
  7. Нагреть оливковое масло, добавить прокрученный горошек и готовить еще 30 секунд.
  8. Добавить целый горошек и шпинат с луком. Размешать, посолить и поперчить.
  9. Добавить зеленый лук, размешать и снять с огня.

Сливочный шпинат с пармезаном

Шпинат со сливками и сыром
Шпинат со сливками и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 250 г молодого шпината
  • 30-40 г пармезана
  • Половина маленькой луковицы
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 60 мл сливок
  • Щепотка натертого мускатного ореха
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Шпинат тщательно промыть и обсушить.
  2. Натереть пармезан.
  3. Лук почистить и очень мелко порубить.
  4. Нагреть сковородку, добавить масло.
  5. Добавить нарезанный лук, жарить до мягкости.
  6. Добавить шпинат и готовить, помешивая, 5 минут, пока не выпарится вся жидкость.
  7. Посолить, влить сливки, убавить огонь, размешать и готовить еще 3-4 минуты.
  8. Всыпать натертый пармезан, размешать и тушить еще 3-4 минуты.
  9. Добавить мускатный орех, размешать и снять с огня.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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Источник: Сегодня
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