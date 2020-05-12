Как приготовить шпинат на гарнир: три необычных рецепта

Рецепты вкусных гарниров из шпината

Из шпината готовят множество вкусных блюд – супы, пироги, салаты, рулеты. Из этой полезной весенней зелени получаются отличные гарниры к мясу, птице и рыбе.

Единственное, что стоит взять на заметку, – приготовленный шпинат значительно уменьшается в размерах. Поэтому вам понадобятся по-настоящему большие пучки зелени.

Рис со шпинатом по-гречески

Рис со шпинатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 чашка длиннозерного риса

1 лук репчатый средний

2 пучка свежего шпината

1/2 пучка укропа

1/2 пучка зеленого лука

1 лимон

1 чашка оливкового масла

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

В посуде, в которой будет готовиться рис, на оливковом масле обжарить мелко нарезанный репчатый лук до прозрачности. Шпинат промыть, обрезать черенки, крупно порубить и добавить к луку. Готовить несколько минут. Всыпать хорошо промытый рис, порезанные укроп и зеленый лук. Посолить и поперчить. Перемешать и готовить несколько минут. Затем влить чашку воды и готовить 15 минут на медленном огне. В конце добавить сок лимона и подавать.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блинчики:

Весенний гарнир с зеленым горошком и шпинатом

Шпинат с зеленым горошком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г шпината

4 чашки замороженного горошка

1 красная луковица

3 зубчика чеснока

Полчашки воды, в которой варился горошек

3 стебля зеленого лука

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Шпинат промыть и нарезать. Вскипятить подсоленную воду в кастрюле и добавить зеленый горошек. После закипания варить еще минуту, затем процедить. Очистить и нарезать красный лук и чеснок. Мелко порубить зеленый лук. В блендер добавить полчашки воды, в которой варился горошек, и три четверти отваренного горошка. Посолить и поперчить. Измельчить. Нагреть оливковое масло, добавить красный лук и чеснок. Готовить, помешивая, 1-2 минуты. Добавить шпинат. Помешивать, пока не испарится жидкость. Переложить в тарелку. Нагреть оливковое масло, добавить прокрученный горошек и готовить еще 30 секунд. Добавить целый горошек и шпинат с луком. Размешать, посолить и поперчить. Добавить зеленый лук, размешать и снять с огня.

Сливочный шпинат с пармезаном

Шпинат со сливками и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г молодого шпината

30-40 г пармезана

Половина маленькой луковицы

1 ст.л. сливочного масла

60 мл сливок

Щепотка натертого мускатного ореха

Соль

Способ приготовления:

Шпинат тщательно промыть и обсушить. Натереть пармезан. Лук почистить и очень мелко порубить. Нагреть сковородку, добавить масло. Добавить нарезанный лук, жарить до мягкости. Добавить шпинат и готовить, помешивая, 5 минут, пока не выпарится вся жидкость. Посолить, влить сливки, убавить огонь, размешать и готовить еще 3-4 минуты. Всыпать натертый пармезан, размешать и тушить еще 3-4 минуты. Добавить мускатный орех, размешать и снять с огня.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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