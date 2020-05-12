Как приготовить шпинат на гарнир: три необычных рецепта
Рецепты вкусных гарниров из шпината
Из шпината готовят множество вкусных блюд – супы, пироги, салаты, рулеты. Из этой полезной весенней зелени получаются отличные гарниры к мясу, птице и рыбе.
Единственное, что стоит взять на заметку, – приготовленный шпинат значительно уменьшается в размерах. Поэтому вам понадобятся по-настоящему большие пучки зелени.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка длиннозерного риса
- 1 лук репчатый средний
- 2 пучка свежего шпината
- 1/2 пучка укропа
- 1/2 пучка зеленого лука
- 1 лимон
- 1 чашка оливкового масла
- Соль, молотый перец – по вкусу
Читайте также:Рецепт весеннего крем-супа из шпината
Способ приготовления:
- В посуде, в которой будет готовиться рис, на оливковом масле обжарить мелко нарезанный репчатый лук до прозрачности.
- Шпинат промыть, обрезать черенки, крупно порубить и добавить к луку. Готовить несколько минут.
- Всыпать хорошо промытый рис, порезанные укроп и зеленый лук. Посолить и поперчить. Перемешать и готовить несколько минут.
- Затем влить чашку воды и готовить 15 минут на медленном огне. В конце добавить сок лимона и подавать.
Смотрите видео, как приготовить шпинатные блинчики:
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г шпината
- 4 чашки замороженного горошка
- 1 красная луковица
- 3 зубчика чеснока
- Полчашки воды, в которой варился горошек
- 3 стебля зеленого лука
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Шпинат промыть и нарезать.
- Вскипятить подсоленную воду в кастрюле и добавить зеленый горошек. После закипания варить еще минуту, затем процедить.
- Очистить и нарезать красный лук и чеснок. Мелко порубить зеленый лук.
- В блендер добавить полчашки воды, в которой варился горошек, и три четверти отваренного горошка. Посолить и поперчить. Измельчить.
- Нагреть оливковое масло, добавить красный лук и чеснок. Готовить, помешивая, 1-2 минуты.
- Добавить шпинат. Помешивать, пока не испарится жидкость. Переложить в тарелку.
- Нагреть оливковое масло, добавить прокрученный горошек и готовить еще 30 секунд.
- Добавить целый горошек и шпинат с луком. Размешать, посолить и поперчить.
- Добавить зеленый лук, размешать и снять с огня.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 г молодого шпината
- 30-40 г пармезана
- Половина маленькой луковицы
- 1 ст.л. сливочного масла
- 60 мл сливок
- Щепотка натертого мускатного ореха
- Соль
Способ приготовления:
- Шпинат тщательно промыть и обсушить.
- Натереть пармезан.
- Лук почистить и очень мелко порубить.
- Нагреть сковородку, добавить масло.
- Добавить нарезанный лук, жарить до мягкости.
- Добавить шпинат и готовить, помешивая, 5 минут, пока не выпарится вся жидкость.
- Посолить, влить сливки, убавить огонь, размешать и готовить еще 3-4 минуты.
- Всыпать натертый пармезан, размешать и тушить еще 3-4 минуты.
- Добавить мускатный орех, размешать и снять с огня.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Быстрый рецепт хачапури из слоеного теста с сыром Рецепт запеченных куриных крылышек в пивном маринаде Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта Рецепт шашлыка из свинины в маринаде из соевого соуса, горчицы и меда
Источник: Сегодня