Как приготовить штрудель с вишней, шоколадом и корицей

Рецепт потрясающего домашнего рулета с вишневым соусом

Штрудель с вишней и шоколадом Фото: Depositphotos

Иногда так хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным. Если вы любите домашнюю выпечку, предлагаем испечь вишневый штрудель с горьким шоколадом и корицей. Его вкус отлично дополнит ароматный ягодный соус.

Штрудель с вишней, шоколадом и корицей

Ингредиенты:

250 г слоеного теста бездрожжевого

300 г вишни (разморозить, сок оставить)

5 ст.л. сахара

1/2 ч.л корицы

20 растопленного сливочного масла

50 г измельченного горького шоколада

1 желток

1 ст.л воды

Для соуса:

Сок от замороженной вишни (около 200 мл)

1 щепотка корицы

2 ст.л. сахара или по вкусу

1 ч.л. крахмала

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Рецепт приготовления:

Вишню отжать от лишнего сока. В миске смешайте вишню с корицей и сахаром. Разогрейте духовку до 180 С. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в почти прозрачный пласт толщиной 2-3 мм. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом и равномерно выложите сверху вишнево-шоколадную начинку, отступая от края 2 см. Сверните тесто в рулет и смажьте сверху желтком, взбитым с водой. Выпекайте около 30 минут, до золотистого цвета. Пока штрудель выпекается, приготовьте соус. В сотейнике вскипятите вишневый сок, добавьте сахар, корицу и разведенный в небольшом количестве холодной воды крахмал. Варите 7-10 минут до загустения. Снимите с огня, остудите. Готовый штрудель подавайте с вишневым соусом и шариком мороженого. Десерт можно по желанию украсить листиками мяты и сахарной пудрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом холодного штруделя с вишней. Мы также писали, как приготовить яблочный штрудель из лаваша.

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