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Как приготовить штрудель с вишней, шоколадом и корицей

Рецепт потрясающего домашнего рулета с вишневым соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Штрудель с вишней и шоколадом
Штрудель с вишней и шоколадом
Фото: Depositphotos

Иногда так хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным. Если вы любите домашнюю выпечку, предлагаем испечь вишневый штрудель с горьким шоколадом и корицей. Его вкус отлично дополнит ароматный ягодный соус.

Штрудель с вишней, шоколадом и корицей

Ингредиенты:

  • 250 г слоеного теста бездрожжевого
  • 300 г вишни (разморозить, сок оставить)
  • 5 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л корицы
  • 20 растопленного сливочного масла
  • 50 г измельченного горького шоколада
  • 1 желток
  • 1 ст.л воды

Для соуса:

  • Сок от замороженной вишни (около 200 мл)
  • 1 щепотка корицы
  • 2 ст.л. сахара или по вкусу
  • 1 ч.л. крахмала

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Рецепт приготовления:

  1. Вишню отжать от лишнего сока. В миске смешайте вишню с корицей и сахаром.
  2. Разогрейте духовку до 180 С. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в почти прозрачный пласт толщиной 2-3 мм.
  3. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом и равномерно выложите сверху вишнево-шоколадную начинку, отступая от края 2 см. Сверните тесто в рулет и смажьте сверху желтком, взбитым с водой.
  4. Выпекайте около 30 минут, до золотистого цвета.
  5. Пока штрудель выпекается, приготовьте соус. В сотейнике вскипятите вишневый сок, добавьте сахар, корицу и разведенный в небольшом количестве холодной воды крахмал. Варите 7-10 минут до загустения. Снимите с огня, остудите.
  6. Готовый штрудель подавайте с вишневым соусом и шариком мороженого. Десерт можно по желанию украсить листиками мяты и сахарной пудрой. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом холодного штруделя с вишней. Мы также писали, как приготовить яблочный штрудель из лаваша

Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:

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Источник: Сегодня
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