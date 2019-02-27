Как приготовить штрудель с вишней, шоколадом и корицей
Рецепт потрясающего домашнего рулета с вишневым соусом
Иногда так хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным. Если вы любите домашнюю выпечку, предлагаем испечь вишневый штрудель с горьким шоколадом и корицей. Его вкус отлично дополнит ароматный ягодный соус.
Штрудель с вишней, шоколадом и корицей
Ингредиенты:
- 250 г слоеного теста бездрожжевого
- 300 г вишни (разморозить, сок оставить)
- 5 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л корицы
- 20 растопленного сливочного масла
- 50 г измельченного горького шоколада
- 1 желток
- 1 ст.л воды
Для соуса:
- Сок от замороженной вишни (около 200 мл)
- 1 щепотка корицы
- 2 ст.л. сахара или по вкусу
- 1 ч.л. крахмала
Рецепт приготовления:
- Вишню отжать от лишнего сока. В миске смешайте вишню с корицей и сахаром.
- Разогрейте духовку до 180 С. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в почти прозрачный пласт толщиной 2-3 мм.
- Смажьте тесто растопленным сливочным маслом и равномерно выложите сверху вишнево-шоколадную начинку, отступая от края 2 см. Сверните тесто в рулет и смажьте сверху желтком, взбитым с водой.
- Выпекайте около 30 минут, до золотистого цвета.
- Пока штрудель выпекается, приготовьте соус. В сотейнике вскипятите вишневый сок, добавьте сахар, корицу и разведенный в небольшом количестве холодной воды крахмал. Варите 7-10 минут до загустения. Снимите с огня, остудите.
- Готовый штрудель подавайте с вишневым соусом и шариком мороженого. Десерт можно по желанию украсить листиками мяты и сахарной пудрой.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом холодного штруделя с вишней. Мы также писали, как приготовить яблочный штрудель из лаваша.
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Источник: Сегодня