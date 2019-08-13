Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

Шулики на Маковый Спас должны быть постными

Шулики с маком и медом Фото: Depositphotos

Украинское блюдо шулики представляет собой порезанные на небольшие кусочки пшеничные коржики, залитые разведенным медом или сахарным сиропом вместе с растертым маком. Это традиционное блюдо на Медовый Спас Маковей, который каждый год отмечают 14 августа.

Смотрите видео, как празднуют Маковый Спас:

Как приготовить коржи на шулики? Нужно замесить тесто, раскатать его и пожарить на сковородке или запечь в духовке. Тесто на шулики не должно быть слишком крутым.

Чтобы сделать заливку для печенья, мак растирают до появления молочка, разводят холодной водой, заправляют медом или сахаром по вкусу. Испеченные лепешки мелко ломают, размешивают с перетертым маком и оставляют пропитаться.

Шулики на кефире с маком

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для коржей:

1 кг муки

2 яйца

2 стакана кефира или простокваши

1 ч.л. соды (с горкой)

Щепотка соли

1,5-2 ст.л. сахара

Немного растительного масла

Для медово-маковой заправки:

200-250 г мака

0,5 стакана сахара

2 ст.л. меда

2 стакана охлажденной кипяченой воды

Способ приготовления:

Сначала замесить тесто для коржей. В большую миску насыпать 3/4 от общего количества муки. Перемешать ее с содой и солью, а затем вбить яйца. Добавить сахар и кефир, замесить тесто, при необходимости добавляя муку. Готовому тесту дать немного отдохнуть, а тем временем приготовить заправку. Для этого промытый (а можно и слегка проваренный) мак измельчить с сахаром в блендере. В воде растворить мед и соединить его с сахарно-маковой массой. Тесто разделить на несколько частей, раскатать каждую в круг, равный диаметру вашей сковороды. Слегка наколоть каждый корж вилкой и обжарить с двух сторон до готовности, каждый раз немного смазывая сковороду маслом. Готовые коржи слегка охладить, а затем разломать их на кусочки и залить медово-маковой заправкой. Шулики перед употреблением должны пропитаться этой смесью.

Шулики с медом и маком Фото: Depositphotos

Шулики медовые с маком

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

3 ст.л. сметаны

1 яйцо

2 ст.л. сахара

100 г растопленного масла или маргарина

Мука

Для маковой заливки:

1 стакан мака

3/4 стакана сахара

2 стакана воды

Способ приготовления:

Растереть яйцо, сахар, сметану и масло. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, не липнущее к рукам. Тонко раскатать тесто на листе пергамента, перенести на противень. Разрезать тесто на квадратики примерно 1,5х1,5 см. Каждый квадратик наколоть вилкой. Поставить противень с тестом в духовку, выпекать при 180 С до золотистого цвета. Тем временем взять небольшую кастрюльку, всыпать в нее мак и сахар, влить воду, поставить на огонь и готовить 5-7 минут, пока сахар не расплавится. Вынуть противень, переложить печенье в миску. Залить его горячей маковой смесью, перемешать и накрыть крышкой. Оставить на несколько часов (а лучше на ночь) пропитываться.

Шулики с маком Фото: Pinterest

Шулики с медом

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для теста:

1 яйцо

70 г растопленного масла

1 ст.л. меда

Пшеничная мука

Для заливки:

2 стакана мака

2 ст.л. меда

Способ приготовления:

Распарить мак в кипятке, а потом перетереть с помощью блендера или ступки до появления макового молочка. Перемешать с медом. Соединить в миске яйцо, растопленное масло и муку. Должно получится мягкое, не слишком крутое тесто. Раскатать его в довольно тонкий корж, испечь его в духовке или пожарить на сковороде. Готовые шулики поломать на кусочки и залить маково-медовой смесью.

Шулики с маком: рецепт на молоке

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 яйцо

4 ст.л. меда

4 ст.л. мака

50 г сливочного масла

0.5 ч.л. соды

100 мл молока

260 г муки

100 мл воды

Способ приготовления:

Мак промыть и залить кипятком на 30 минут. За это время он должен стать мягче и чуть увеличиться в объеме. Затем воду слить через мелкое сито. Яйцо взбить венчиком в глубокой миске. Добавить столовую ложку ароматного меда и снова взбить венчиком. Добавить столовую ложку с горкой запаренного мака и хорошо перемешать. Влить растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло, перемешать. Добавить половину чайной ложки соды, перемешать. Влить молоко и снова тщательно перемешать до однородной консистенции. Просеять муку к остальным ингредиентам и замесить тесто. Готовое тесто должно быть в меру тугим, не липнуть к рукам. Старайтесь не досыпать больше муки, разве что столовую ложку, если тесто сильно липнет к рукам. Раскатать тесто в пласт толщиной 3-5 мм и переложить его на противень с пергаментной бумагой. Сделать надрезы на тесте, чтобы получились квадратики. Выпекать корж в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Пока корж выпекается можно приготовить маковую заливку. Запаренный мак нужно тщательно растереть до появления макового молочка. К маку с молочком добавить мед и снова хорошо растереть. Добавить кипяток, перемешать – заливка готова. Достать готовый корж из духовки. Горячим поломать его на коржики по сделанным ранее надрезам или просто наломать печенье в произвольной форме. Сложить горячие маковые коржики в миску и полить маковой заливкой. Дать пропитаться 20-30 минут.

Постное печенье шулики

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

3 стакана муки

1 стакан теплой кипяченой воды

0,5 ч.л. соли

0,5 ч.л. соды

0,5 ч.л. лимонной кислоты

Для заправки:

200 г мака

6-7 ст. л. сахара или меда

500 мл горячей кипяченой воды

Способ приготовления:

Мак залить кипятком, чтобы он разбух. Муку смешать с солью, содой и лимонной кислотой, влить воду и замесить крутое тесто. Разделить его на две части, раскатать в круги примерно 1-1,5 см. толщиной. Проткнуть вилкой в нескольких местах. Хорошо разогреть сковороду, выложить тесто и сразу убавить огонь до минимума. Выпекать на сухой сковороде под крышкой с двух сторон до готовности. Процедить мак, измельчить его с помощью блендера или мясорубки. Когда мак даст молочко, добавить сахар и воду. Испеченные, остывшие коржи нарезать ромбиками 2х2 см. Залить шулики заправкой и дать настояться в течение нескольких часов, время от времени помешивая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковую начинку для блинов и выпечки. "Сегодня" также делились рецептом рулета с маком и халвой на Маковея.

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