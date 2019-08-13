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Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

Шулики на Маковый Спас должны быть постными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Шулики с маком и медом
Шулики с маком и медом
Фото: Depositphotos

Украинское блюдо шулики представляет собой порезанные на небольшие кусочки пшеничные коржики, залитые разведенным медом или сахарным сиропом вместе с растертым маком. Это традиционное блюдо на Медовый Спас Маковей, который каждый год отмечают 14 августа.

Смотрите видео, как празднуют Маковый Спас:

Как приготовить коржи на шулики? Нужно замесить тесто, раскатать его и пожарить на сковородке или запечь в духовке. Тесто на шулики не должно быть слишком крутым.

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Чтобы сделать заливку для печенья, мак растирают до появления молочка, разводят холодной водой, заправляют медом или сахаром по вкусу. Испеченные лепешки мелко ломают, размешивают с перетертым маком и оставляют пропитаться.

Шулики на кефире с маком

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для коржей:

  • 1 кг муки
  • 2 яйца
  • 2 стакана кефира или простокваши
  • 1 ч.л. соды (с горкой)
  • Щепотка соли
  • 1,5-2 ст.л. сахара
  • Немного растительного масла 

Для медово-маковой заправки:   

  • 200-250 г мака
  • 0,5 стакана сахара
  • 2 ст.л. меда
  • 2 стакана охлажденной кипяченой воды

Способ приготовления:

  1.  Сначала замесить тесто для коржей. В большую миску насыпать 3/4 от общего количества муки. Перемешать ее с содой и солью, а затем вбить яйца.
  2. Добавить сахар и кефир, замесить тесто, при необходимости добавляя муку.
  3. Готовому тесту дать немного отдохнуть, а тем временем приготовить заправку. Для этого промытый (а можно и слегка проваренный) мак измельчить с сахаром в блендере. В воде растворить мед и соединить его с сахарно-маковой массой.
  4. Тесто разделить на несколько частей, раскатать каждую в круг, равный диаметру вашей сковороды. Слегка наколоть каждый корж вилкой и обжарить с двух сторон до готовности, каждый раз немного смазывая сковороду маслом. 
  5. Готовые коржи слегка охладить, а затем разломать их на кусочки и залить медово-маковой заправкой. Шулики перед употреблением должны пропитаться этой смесью.

Шулики с медом и маком
Шулики с медом и маком
Фото: Depositphotos

Шулики медовые с маком

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 ст.л. сметаны
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сахара
  • 100 г растопленного масла или маргарина
  • Мука

Для маковой заливки:

  • 1 стакан мака
  • 3/4 стакана сахара
  • 2 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Растереть яйцо, сахар, сметану и масло. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, не липнущее к рукам.
  2. Тонко раскатать тесто на листе пергамента, перенести на противень. Разрезать тесто на квадратики примерно 1,5х1,5 см. Каждый квадратик наколоть вилкой.
  3. Поставить противень с тестом в духовку, выпекать при 180 С до золотистого цвета.
  4. Тем временем взять небольшую кастрюльку, всыпать в нее мак и сахар, влить воду, поставить на огонь и готовить 5-7 минут, пока сахар не расплавится.
  5. Вынуть противень, переложить печенье в миску. Залить его горячей маковой смесью, перемешать и накрыть крышкой. Оставить на несколько часов (а лучше на ночь) пропитываться. 

Шулики с маком
Шулики с маком
Фото: Pinterest

Шулики с медом

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 яйцо
  • 70 г растопленного масла
  • 1 ст.л. меда
  • Пшеничная мука

Для заливки:

  • 2 стакана мака
  • 2 ст.л. меда

Способ приготовления:

  1. Распарить мак в кипятке, а потом перетереть с помощью блендера или ступки до появления макового молочка. Перемешать с медом.
  2. Соединить в миске яйцо, растопленное масло и муку. Должно получится мягкое, не слишком крутое тесто. 
  3. Раскатать его в довольно тонкий корж, испечь его в духовке или пожарить на сковороде.
  4. Готовые шулики поломать на кусочки и залить маково-медовой смесью.

Шулики с маком: рецепт на молоке

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 4 ст.л. меда
  • 4 ст.л. мака
  • 50 г сливочного масла
  •  0.5 ч.л. соды
  • 100 мл молока
  • 260 г муки
  • 100 мл воды

Способ приготовления:

  1. Мак промыть и залить кипятком на 30 минут. За это время он должен стать мягче и чуть увеличиться в объеме. Затем воду слить через мелкое сито.
  2. Яйцо взбить венчиком в глубокой миске.
  3. Добавить столовую ложку ароматного меда и снова взбить венчиком. 
  4. Добавить столовую ложку с горкой запаренного мака и хорошо перемешать.
  5. Влить растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло, перемешать.
  6. Добавить половину чайной ложки соды, перемешать.
  7. Влить молоко и снова тщательно перемешать до однородной консистенции.
  8. Просеять муку к остальным ингредиентам и замесить тесто.
  9. Готовое тесто должно быть в меру  тугим, не липнуть к рукам. Старайтесь не досыпать больше муки, разве что столовую ложку, если тесто сильно липнет к рукам.
  10. Раскатать тесто в пласт толщиной 3-5 мм и переложить его на противень с пергаментной бумагой.
  11. Сделать надрезы на тесте,  чтобы получились квадратики.
  12. Выпекать корж в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
  13. Пока корж выпекается можно  приготовить маковую заливку. 
  14. Запаренный мак нужно тщательно растереть до появления  макового молочка. К маку с молочком добавить мед и снова хорошо растереть.
  15. Добавить кипяток, перемешать – заливка готова.
  16. Достать готовый корж из духовки. Горячим поломать его на коржики по сделанным ранее надрезам или просто наломать печенье в произвольной форме.
  17. Сложить горячие маковые коржики в  миску и полить маковой заливкой. Дать пропитаться 20-30 минут.

Постное печенье шулики

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста: 

  • 3 стакана муки
  • 1 стакан теплой кипяченой воды
  • 0,5 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. соды
  • 0,5 ч.л. лимонной кислоты

Для заправки:

  • 200 г мака
  • 6-7 ст. л. сахара или меда
  • 500 мл горячей кипяченой воды

Способ приготовления:

  1. Мак залить кипятком, чтобы он разбух. 
  2. Муку смешать с солью, содой и лимонной кислотой, влить воду и замесить крутое тесто.
  3. Разделить его на две части, раскатать в круги примерно 1-1,5 см. толщиной. Проткнуть вилкой в нескольких местах. 
  4. Хорошо разогреть сковороду, выложить тесто и сразу убавить огонь до минимума. Выпекать на сухой сковороде под крышкой с двух сторон до готовности. 
  5. Процедить мак, измельчить его с помощью блендера или мясорубки. Когда мак даст молочко, добавить сахар и воду.
  6. Испеченные, остывшие коржи нарезать ромбиками 2х2 см. 
  7. Залить шулики заправкой и дать настояться в течение нескольких часов, время от времени помешивая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковую начинку для блинов и выпечки. "Сегодня" также делились рецептом рулета с маком и халвой на Маковея.

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Источник: Сегодня
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