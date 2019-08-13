Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки
Шулики на Маковый Спас должны быть постными
Украинское блюдо шулики представляет собой порезанные на небольшие кусочки пшеничные коржики, залитые разведенным медом или сахарным сиропом вместе с растертым маком. Это традиционное блюдо на Медовый Спас Маковей, который каждый год отмечают 14 августа.
Смотрите видео, как празднуют Маковый Спас:
Как приготовить коржи на шулики? Нужно замесить тесто, раскатать его и пожарить на сковородке или запечь в духовке. Тесто на шулики не должно быть слишком крутым.
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Чтобы сделать заливку для печенья, мак растирают до появления молочка, разводят холодной водой, заправляют медом или сахаром по вкусу. Испеченные лепешки мелко ломают, размешивают с перетертым маком и оставляют пропитаться.
Шулики на кефире с маком
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для коржей:
- 1 кг муки
- 2 яйца
- 2 стакана кефира или простокваши
- 1 ч.л. соды (с горкой)
- Щепотка соли
- 1,5-2 ст.л. сахара
- Немного растительного масла
Для медово-маковой заправки:
- 200-250 г мака
- 0,5 стакана сахара
- 2 ст.л. меда
- 2 стакана охлажденной кипяченой воды
Способ приготовления:
- Сначала замесить тесто для коржей. В большую миску насыпать 3/4 от общего количества муки. Перемешать ее с содой и солью, а затем вбить яйца.
- Добавить сахар и кефир, замесить тесто, при необходимости добавляя муку.
- Готовому тесту дать немного отдохнуть, а тем временем приготовить заправку. Для этого промытый (а можно и слегка проваренный) мак измельчить с сахаром в блендере. В воде растворить мед и соединить его с сахарно-маковой массой.
- Тесто разделить на несколько частей, раскатать каждую в круг, равный диаметру вашей сковороды. Слегка наколоть каждый корж вилкой и обжарить с двух сторон до готовности, каждый раз немного смазывая сковороду маслом.
- Готовые коржи слегка охладить, а затем разломать их на кусочки и залить медово-маковой заправкой. Шулики перед употреблением должны пропитаться этой смесью.
Шулики медовые с маком
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 ст.л. сметаны
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара
- 100 г растопленного масла или маргарина
- Мука
Для маковой заливки:
- 1 стакан мака
- 3/4 стакана сахара
- 2 стакана воды
Способ приготовления:
- Растереть яйцо, сахар, сметану и масло. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, не липнущее к рукам.
- Тонко раскатать тесто на листе пергамента, перенести на противень. Разрезать тесто на квадратики примерно 1,5х1,5 см. Каждый квадратик наколоть вилкой.
- Поставить противень с тестом в духовку, выпекать при 180 С до золотистого цвета.
- Тем временем взять небольшую кастрюльку, всыпать в нее мак и сахар, влить воду, поставить на огонь и готовить 5-7 минут, пока сахар не расплавится.
- Вынуть противень, переложить печенье в миску. Залить его горячей маковой смесью, перемешать и накрыть крышкой. Оставить на несколько часов (а лучше на ночь) пропитываться.
Шулики с медом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 яйцо
- 70 г растопленного масла
- 1 ст.л. меда
- Пшеничная мука
Для заливки:
- 2 стакана мака
- 2 ст.л. меда
Способ приготовления:
- Распарить мак в кипятке, а потом перетереть с помощью блендера или ступки до появления макового молочка. Перемешать с медом.
- Соединить в миске яйцо, растопленное масло и муку. Должно получится мягкое, не слишком крутое тесто.
- Раскатать его в довольно тонкий корж, испечь его в духовке или пожарить на сковороде.
- Готовые шулики поломать на кусочки и залить маково-медовой смесью.
Шулики с маком: рецепт на молоке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 4 ст.л. меда
- 4 ст.л. мака
- 50 г сливочного масла
- 0.5 ч.л. соды
- 100 мл молока
- 260 г муки
- 100 мл воды
Способ приготовления:
- Мак промыть и залить кипятком на 30 минут. За это время он должен стать мягче и чуть увеличиться в объеме. Затем воду слить через мелкое сито.
- Яйцо взбить венчиком в глубокой миске.
- Добавить столовую ложку ароматного меда и снова взбить венчиком.
- Добавить столовую ложку с горкой запаренного мака и хорошо перемешать.
- Влить растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло, перемешать.
- Добавить половину чайной ложки соды, перемешать.
- Влить молоко и снова тщательно перемешать до однородной консистенции.
- Просеять муку к остальным ингредиентам и замесить тесто.
- Готовое тесто должно быть в меру тугим, не липнуть к рукам. Старайтесь не досыпать больше муки, разве что столовую ложку, если тесто сильно липнет к рукам.
- Раскатать тесто в пласт толщиной 3-5 мм и переложить его на противень с пергаментной бумагой.
- Сделать надрезы на тесте, чтобы получились квадратики.
- Выпекать корж в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
- Пока корж выпекается можно приготовить маковую заливку.
- Запаренный мак нужно тщательно растереть до появления макового молочка. К маку с молочком добавить мед и снова хорошо растереть.
- Добавить кипяток, перемешать – заливка готова.
- Достать готовый корж из духовки. Горячим поломать его на коржики по сделанным ранее надрезам или просто наломать печенье в произвольной форме.
- Сложить горячие маковые коржики в миску и полить маковой заливкой. Дать пропитаться 20-30 минут.
Постное печенье шулики
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 стакана муки
- 1 стакан теплой кипяченой воды
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
- 0,5 ч.л. лимонной кислоты
Для заправки:
- 200 г мака
- 6-7 ст. л. сахара или меда
- 500 мл горячей кипяченой воды
Способ приготовления:
- Мак залить кипятком, чтобы он разбух.
- Муку смешать с солью, содой и лимонной кислотой, влить воду и замесить крутое тесто.
- Разделить его на две части, раскатать в круги примерно 1-1,5 см. толщиной. Проткнуть вилкой в нескольких местах.
- Хорошо разогреть сковороду, выложить тесто и сразу убавить огонь до минимума. Выпекать на сухой сковороде под крышкой с двух сторон до готовности.
- Процедить мак, измельчить его с помощью блендера или мясорубки. Когда мак даст молочко, добавить сахар и воду.
- Испеченные, остывшие коржи нарезать ромбиками 2х2 см.
- Залить шулики заправкой и дать настояться в течение нескольких часов, время от времени помешивая.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковую начинку для блинов и выпечки. "Сегодня" также делились рецептом рулета с маком и халвой на Маковея.
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