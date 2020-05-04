Как приготовить шурпу из баранины на костре
Шурпа на костре из баранины – это восточное блюдо из предварительно обжаренного мяса и овощей
Не знаете, как варить шурпу на костре? В этом нет ничего сложного – нужно лишь купить качественные продукты и подобрать правильный температурный режим. И еще: не забудьте, что казан для шурпы должен быть жаропрочным, с толстым дном.
Шурпа на костре из баранины
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 118 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Баранина (лопатка на кости) – 1,5 кг
- Картофель молодой – 6 шт.
- Курдючное сало – 50 г
- Сладкий перец разного цвета – 3 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Репчатый лук – 3 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Острый стручковый перец – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Набор специй (см. в рецепте) – по вкусу (примерно 2 ст.л.)
- Кукуруза – 1 початок
- Красный лук – 2 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Кинза и петрушки – по 1-му пучку
- Горох нут – 100 г
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Способ приготовления:
- Мякоть баранины отделить от кости.
- Косточку обжарить в казане с небольшим количеством курдючного жира. Затем залить чистой водой и поставить казан на костер. Нам нужно будет сварить крепкий бульон.
- Добавить целый стручок острого перца. Довести до кипения, периодически снимая пену.
- Затем добавить мякоть баранины и снова довести до кипения. Снять пену и варить еще 1 час на среднем огне под закрытой крышкой.
- Через час добавить набор специй для шурпы (в состав входят: паприка, сушеный томат, слива, чабрец, зира, кориандр и сумах).
- Крупно нарезать овощи и добавить в бараний бульон вместе с нутом (если он консервированный, то добавлять нужно в конце).
- Варить на слабом огне 1 час, пока мясо не станет мягким и не начнет легко отделяться от кости. Добавить лавровый лист. Можно добавить немного томатной пасты или свежих помидор без кожицы. Так вкус шурпы станет еще более насыщенным.
- За 15 минут до готовности добавить стебли кинзы (без листьев) и нарезанный пластинками чеснок. Снять с огня и накрыть крышкой казан. Дать настояться 20 минут.
- Подавать шурпу со свежими лепешками, посыпав рубленой зеленью, чесноком и красным луком.
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