Как приготовить шурпу из баранины на костре

Шурпа на костре из баранины – это восточное блюдо из предварительно обжаренного мяса и овощей

Не знаете, как варить шурпу на костре? В этом нет ничего сложного – нужно лишь купить качественные продукты и подобрать правильный температурный режим. И еще: не забудьте, что казан для шурпы должен быть жаропрочным, с толстым дном.

Шурпа на костре из баранины

Шурпа: рецепт на костре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

118 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Баранина (лопатка на кости) – 1,5 кг

Картофель молодой – 6 шт.

Курдючное сало – 50 г

Сладкий перец разного цвета – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Репчатый лук – 3 шт.

Помидоры – 2 шт.

Острый стручковый перец – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Набор специй (см. в рецепте) – по вкусу (примерно 2 ст.л.)

Кукуруза – 1 початок

Красный лук – 2 шт.

Чеснок – 1 головка

Кинза и петрушки – по 1-му пучку

Горох нут – 100 г

Способ приготовления:

Мякоть баранины отделить от кости. Косточку обжарить в казане с небольшим количеством курдючного жира. Затем залить чистой водой и поставить казан на костер. Нам нужно будет сварить крепкий бульон. Добавить целый стручок острого перца. Довести до кипения, периодически снимая пену. Затем добавить мякоть баранины и снова довести до кипения. Снять пену и варить еще 1 час на среднем огне под закрытой крышкой. Через час добавить набор специй для шурпы (в состав входят: паприка, сушеный томат, слива, чабрец, зира, кориандр и сумах). Крупно нарезать овощи и добавить в бараний бульон вместе с нутом (если он консервированный, то добавлять нужно в конце). Варить на слабом огне 1 час, пока мясо не станет мягким и не начнет легко отделяться от кости. Добавить лавровый лист. Можно добавить немного томатной пасты или свежих помидор без кожицы. Так вкус шурпы станет еще более насыщенным. За 15 минут до готовности добавить стебли кинзы (без листьев) и нарезанный пластинками чеснок. Снять с огня и накрыть крышкой казан. Дать настояться 20 минут. Подавать шурпу со свежими лепешками, посыпав рубленой зеленью, чесноком и красным луком.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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