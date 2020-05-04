Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить шурпу из баранины на костре

Шурпа на костре из баранины – это восточное блюдо из предварительно обжаренного мяса и овощей

Ирина Павлина
Сегодня, 07:10

Не знаете, как варить шурпу на костре? В этом нет ничего сложного – нужно лишь купить качественные продукты и подобрать правильный температурный режим. И еще: не забудьте, что казан для шурпы должен быть жаропрочным, с толстым дном.

Шурпа на костре из баранины

Шурпа: рецепт на костре
Шурпа: рецепт на костре
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 118 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Баранина (лопатка на кости) – 1,5 кг
  • Картофель молодой – 6 шт.
  • Курдючное сало – 50 г
  • Сладкий перец разного цвета – 3 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Репчатый лук – 3 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Острый стручковый перец – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Набор специй (см. в рецепте) – по вкусу (примерно 2 ст.л.)
  • Кукуруза – 1 початок
  • Красный лук – 2 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Кинза и петрушки – по 1-му пучку
  • Горох нут – 100 г

Читайте также:
Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Способ приготовления:

  1. Мякоть баранины отделить от кости.
  2. Косточку обжарить в казане с небольшим количеством курдючного жира. Затем залить чистой водой и поставить казан на костер. Нам нужно будет сварить крепкий бульон.
  3. Добавить целый стручок острого перца. Довести до кипения, периодически снимая пену.
  4. Затем добавить мякоть баранины и снова довести до кипения. Снять пену и варить еще 1 час на среднем огне под закрытой крышкой.
  5. Через час добавить набор специй для шурпы (в состав входят: паприка, сушеный томат, слива, чабрец, зира, кориандр и сумах).
  6. Крупно нарезать овощи и добавить в бараний бульон вместе с нутом (если он консервированный, то добавлять нужно в конце).
  7. Варить на слабом огне 1 час, пока мясо не станет мягким и не начнет легко отделяться от кости. Добавить лавровый лист. Можно добавить немного томатной пасты или свежих помидор без кожицы. Так вкус шурпы станет еще более насыщенным.
  8. За 15 минут до готовности добавить стебли кинзы (без листьев) и нарезанный пластинками чеснок. Снять с огня и накрыть крышкой казан. Дать настояться 20 минут.
  9. Подавать шурпу со свежими лепешками, посыпав рубленой зеленью, чесноком и красным луком.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео, как приготовить плов на костре:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бограч на костре. Сегодня.Lifestyle также писали, как вкусно запечь овощи на костре.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить картошку в фольге на костре Как готовить окрошку на квасе: классический рецепт Как сделать шашлык из рыбы на костре Как приготовить шашлык из свинины в гранатовом соке
пикник баранина рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки
Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки
8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег
8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег
Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие
Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие

Популярные статьи

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить шурпу из баранины на костре

Вчера, 13:50Психология

Гороскоп на неделю 3-9 мая: все знаки зодиака

Вчера, 12:38Шоу-бизнес

Солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо кремировали

Вчера, 11:45Food

Как приготовить картошку в фольге на костре

Вчера, 10:47Техно

Должны быть у каждого: ТОП-10 приложений для нового Android-смартфона

Вчера, 08:00Fun

3 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:07Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно контролировать эмоции, а Рыб ждет сюрприз от любимого человека

2 маяШоу-бизнес

Ирина Билык рассказала, как проводит время на карантине с младшим сыном

2 маяШоу-бизнес

Принцессе Шарлотте – 5! Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочери

2 маяШоу-бизнес

Потап умилил Сеть архивным фото с Настей Каменских

2 маяFun

2 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

2 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам нужно приложить больше усилий, а Тельцы столкнутся с обидой

1 маяШоу-бизнес

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9-м выпуске

1 маяТехно

Топ за свои деньги: iPhone SE стал заменой Xiaomi

1 маяАфиша

Памяти Нины Кирсо: самые популярные песни группы "Фристайл"

1 маяШоу-бизнес

На пороге финала: что известно об участницах Холостяка-10, которые борются за сердце героя

Новости партнеров

Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Муж Тодоренко устроил истерику из-за скандала вокруг нее
Муж Тодоренко устроил истерику из-за скандала вокруг нее
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Десерт к чаю без теста за 15 минут
Десерт к чаю без теста за 15 минут
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Жарим рис как омлет: добавили яиц и зеленый лук
Жарим рис как омлет: добавили яиц и зеленый лук