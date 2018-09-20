Как приготовить шведский яблочный пирог с орехами

Ароматный домашний пирог с корицей

Пирог с яблоками и орехами Фото: pixabay.com

Этот осенний пирог готовится за считанные минуты: вам нужно будет лишь перемешать все ингредиенты для теста и залить полученной смесью нарезанные яблоки.

Яблочно-ореховый пирог по-шведски

Для начинки:

2 1/2 чашки очищенных и нарезанных яблок

1 ч.л. корицы

1 ст.л. сахара

Для теста:

1 чашка сахара

3/4 чашки (170 г) растопленного сливочного масла

1/2 чашки нарезанных грецких орехов или орехов пекан

1 чашка муки

1 яйцо, слегка взбитое вилкой

щепотка соли

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Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 175 С. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Выложить на дно формы нарезанные яблоки. Посыпать сверху молотой корицей и сахаром. Для теста в миске смешать сахар и растопленное сливочное масло. Добавить орехи, муку, яйцо и соль. Вылить смесь на яблоки. Выпекать в течение часа, пока пирог не подрумянится. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом яблочного штруделя. Мы также писали, как приготовить яблочный штрудель из лаваша. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь постный яблочный пирог.

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