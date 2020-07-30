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Как приготовить синнабоны с клубникой и сливочным кремом

Сегодня, 10:28

Синнабоны – всемирно известные дрожжевые булочки с начинкой из масла, сахара и корицы

Синнабоны – это пушистое дрожжевое тесто, много сладкой ароматной начинки и, конечно, глазурь из сливочного сыра. Булочки выпекают в большой форме, а затем аккуратно отделяют друг от друга. Вкуснее всего их есть в теплом виде.

Если вы любите синнабоны, но хотите попробовать что-нибудь новое, приготовьте их с добавлением клубники. Это необычный и очень удачный вариант.

Рецепт клубничных синнабонов

Клубничные синнабоны
Клубничные синнабоны
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 357 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Сахар – 70 г
  • Дрожжи – 7 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Мука – 500 г
  • Молоко – 180 мл
  • Сливочное масло – 110 г
  • Соль – 1/3 ч. л.

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Для начинки:

  • Сахар или сахарная пудра – 200 г
  • Клубника – 250 г
  • Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Для помадки:

  • Сливочный сыр – 130 г
  • Сахарная пудра – 150 г
  • Сливочное и подсолнечное масло – для смазывания

Смотрите видео, как испечь классические синнабоны:

Способ приготовления:

  1. Смешать сахар, дрожжи, яйца и ванильный сахар до однородности. Добавить теплое молоко. Перемешать. Добавить соль и растопленное сливочное масло, снова хорошо перемешать.
  2. Постепенно добавить просеянную муку. Замесить тесто, вымешивая его на столе 5 минут. Оно должно получиться очень эластичным, не прилипающим к рукам. Положить в емкость, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем и оставить в тепле на час.
  3. Клубнику измельчить блендером. Добавить к ней сахар и тщательно перемешать.
  4. Подошедшее тесто раскатать в пласт толщиной 4 мм. Смазать мягким сливочным маслом и небольшим количеством клубничного пюре, чтобы оно лишь слегка покрывало тесто. Посыпать крахмалом.
  5. Свернуть в плотный рулет. Разрезать рулет на кусочки шириной около 5 см. Выложить в емкость, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Накрыть полотенцем и оставить еще на 40 минут.
  6. Залить оставшейся клубникой и поставить выпекаться при 180 ºС на 20 минут.

Как сделать помадку

К сливочному сыру комнатной температуры добавить сахарную пудру и тщательно перемешать. Смазать слегка остывшие синнабоны.

Напомним, ранее мы делились рецептом синнабонов от Эктора Хименес-Браво, а также рассказывали, как испечь булочки "Улитки".

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Источник: Сегодня
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