Как приготовить синнабоны с клубникой и сливочным кремом

Синнабоны – всемирно известные дрожжевые булочки с начинкой из масла, сахара и корицы

Синнабоны – это пушистое дрожжевое тесто, много сладкой ароматной начинки и, конечно, глазурь из сливочного сыра. Булочки выпекают в большой форме, а затем аккуратно отделяют друг от друга. Вкуснее всего их есть в теплом виде.

Если вы любите синнабоны, но хотите попробовать что-нибудь новое, приготовьте их с добавлением клубники. Это необычный и очень удачный вариант.

Рецепт клубничных синнабонов

Клубничные синнабоны Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

357 ккал на порцию

Ингредиенты:

Сахар – 70 г

Дрожжи – 7 г

Яйца – 2 шт.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Мука – 500 г

Молоко – 180 мл

Сливочное масло – 110 г

Соль – 1/3 ч. л.

Для начинки:

Сахар или сахарная пудра – 200 г

Клубника – 250 г

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Для помадки:

Сливочный сыр – 130 г

Сахарная пудра – 150 г

Сливочное и подсолнечное масло – для смазывания

Смотрите видео, как испечь классические синнабоны:

Способ приготовления:

Смешать сахар, дрожжи, яйца и ванильный сахар до однородности. Добавить теплое молоко. Перемешать. Добавить соль и растопленное сливочное масло, снова хорошо перемешать. Постепенно добавить просеянную муку. Замесить тесто, вымешивая его на столе 5 минут. Оно должно получиться очень эластичным, не прилипающим к рукам. Положить в емкость, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем и оставить в тепле на час. Клубнику измельчить блендером. Добавить к ней сахар и тщательно перемешать. Подошедшее тесто раскатать в пласт толщиной 4 мм. Смазать мягким сливочным маслом и небольшим количеством клубничного пюре, чтобы оно лишь слегка покрывало тесто. Посыпать крахмалом. Свернуть в плотный рулет. Разрезать рулет на кусочки шириной около 5 см. Выложить в емкость, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Накрыть полотенцем и оставить еще на 40 минут. Залить оставшейся клубникой и поставить выпекаться при 180 ºС на 20 минут.

Как сделать помадку

К сливочному сыру комнатной температуры добавить сахарную пудру и тщательно перемешать. Смазать слегка остывшие синнабоны.

Напомним, ранее мы делились рецептом синнабонов от Эктора Хименес-Браво, а также рассказывали, как испечь булочки "Улитки".

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