Как приготовить синнабоны с клубникой и сливочным кремом
Синнабоны – всемирно известные дрожжевые булочки с начинкой из масла, сахара и корицы
Синнабоны – это пушистое дрожжевое тесто, много сладкой ароматной начинки и, конечно, глазурь из сливочного сыра. Булочки выпекают в большой форме, а затем аккуратно отделяют друг от друга. Вкуснее всего их есть в теплом виде.
Если вы любите синнабоны, но хотите попробовать что-нибудь новое, приготовьте их с добавлением клубники. Это необычный и очень удачный вариант.
Рецепт клубничных синнабонов
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 357 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Сахар – 70 г
- Дрожжи – 7 г
- Яйца – 2 шт.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Мука – 500 г
- Молоко – 180 мл
- Сливочное масло – 110 г
- Соль – 1/3 ч. л.
Для начинки:
- Сахар или сахарная пудра – 200 г
- Клубника – 250 г
- Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
Для помадки:
- Сливочный сыр – 130 г
- Сахарная пудра – 150 г
- Сливочное и подсолнечное масло – для смазывания
Смотрите видео, как испечь классические синнабоны:
Способ приготовления:
- Смешать сахар, дрожжи, яйца и ванильный сахар до однородности. Добавить теплое молоко. Перемешать. Добавить соль и растопленное сливочное масло, снова хорошо перемешать.
- Постепенно добавить просеянную муку. Замесить тесто, вымешивая его на столе 5 минут. Оно должно получиться очень эластичным, не прилипающим к рукам. Положить в емкость, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем и оставить в тепле на час.
- Клубнику измельчить блендером. Добавить к ней сахар и тщательно перемешать.
- Подошедшее тесто раскатать в пласт толщиной 4 мм. Смазать мягким сливочным маслом и небольшим количеством клубничного пюре, чтобы оно лишь слегка покрывало тесто. Посыпать крахмалом.
- Свернуть в плотный рулет. Разрезать рулет на кусочки шириной около 5 см. Выложить в емкость, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Накрыть полотенцем и оставить еще на 40 минут.
- Залить оставшейся клубникой и поставить выпекаться при 180 ºС на 20 минут.
Как сделать помадку
К сливочному сыру комнатной температуры добавить сахарную пудру и тщательно перемешать. Смазать слегка остывшие синнабоны.
Напомним, ранее мы делились рецептом синнабонов от Эктора Хименес-Браво, а также рассказывали, как испечь булочки "Улитки".
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