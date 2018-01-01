Как приготовить скумбрию на гриле: ТОП-3 рецепта

Приготовив эту рыбу на гриле, ее можно превратить в настоящий деликатес

Скумбрия на гриле Фото: depositphotos.com

Мы привыкли есть копченую скумбрию, но, запеченная на гриле, эта рыба не менее хороша. Делимся лучшими рецептами скумбрии для весенних пикников.

Простой рецепт скумбрии на гриле

Ингредиенты:

2 свежемороженные скумбрии

специи для рыбы

соль

сок лимона

Рецепт приготовления:

Скумбрию разморозить, выпотрошить и помыть. Натереть солью и смесью специй. Сбрызнуть соком лимона и оставить мариноваться на 10-15 минут. Выложить рыбу на решетку разогретого гриля и запекать до золотистого цвета, время от времени переворачивая.

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Скумбрия на гриле с лимоном и травами

Ингредиенты:

500-600 г тушка скумбрии

1 лимон

несколько веточек свежего тимьяна и розмарина

морская соль

свежемолотый черный перец

розовый перец

оливковое масло

Рецепт приготовления:

Рыбу выпотрошить и тщательно вымыть. Удалить голову. Натереть тушку солью, травами и перцем. Лимон разрезать на кружочки. Несколько кусочков вложить внутрь тушки. Форму для запекания застелить фольгой, полить оливковым маслом. Уложить рыбу в форму, на спинку выложить кружки лимона. Вокруг рыбы разложить оставшиеся кружки лимона. Посыпать солью, специями и травами. Обильно полить оливковым маслом. Выпекать под грилем в течение 15-20 минут до золотистого цвета. При этом внимательно следите, чтобы рыба не пересохла и шкурка не поджарилась до пузырей. По необходимости поливать оливковым маслом и выделившимся соком.

Скумбрия на гриле с чесноком и розмарином

Ингредиенты:

2 скумбрии

розмарин

2 зубчика чеснока

2 дольки лимона

оливковое масло

соль

черный молотый перец

Рецепт приготовления:

Скумбрию выпотрошить и удалить жабры. Чеснок очистить и раздавить. Каждую рыбину посолить и поперчить, внутрь вложить чеснок, веточку розмарина и дольку лимона. Полить оливковым маслом и запечь с двух сторон на решетке гриля около 20 минут.

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