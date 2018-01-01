Как приготовить слабосоленую форель: два простых рецепта

Рецепты нежной соленой форели

Соленая красная рыба Фото: freepik.com

Свежая и охлажденная форель вкусна практически в любом виде – и в жареном, и в тушеном, и в запеченном, а также засоленная. Такую рыбу можно есть в обычном виде, как закуску, а также использовать при готовке бутербродов.

Самое важное – выбрать для дальнейшем засолки правильную рыбу. Конечно, для подобного приготовления можно использовать размороженную форель, но самой вкусной будет только рыба свежая. Определить качество форели можно по следующим признакам – это красные или розовые, но ни в коем случае не бледные или серые жабры, ясные и блестящие глаза рыбы и свежий запах хорошей и качественной рыбы. Ни в коем случае не приобретайте продукт с бурыми пятнами, явными повреждениями тушки и большим количеством неприятной или пахнущей слизи на ней.

Вторая фаза – правильная разделка продукта. Сначала хорошо промойте рыбную тушку, отделите плавники, голову и хвост форели, почистите чешую и хорошо вытрите рыбу бумажными или тканевыми полотенцами. Для того чтобы вырезать нужное филе форели, проведите острым ножом прямо по хребту, который начинается сразу под головой рыбы. После этого отделите мякоть от костей – сначала самую большую хребтовую кость, а затем и все остальные мелкие косточки.

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Соленая форель в водном растворе

Слабосоленая форель Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1 кг филе форели

3-4 ст. ложки соли

2 ст. ложки сахара

1 л воды

Рецепт приготовления:

Прокипятите жидкость, затем охладите ее до комнатной температуры и остудите в воде соль и сахар. Рыбное филе порежьте на небольшие ломтики и еще раз тщательно проверьте наличие костей в них. Затем залейте рассол в кастрюлю, положите в него рыбу, сверху прижмите форель блюдцем с небольшим грузом (достаточно того, что филе просто не будет всплывать). После этого закройте кастрюлю крышку и оставьте рыбу мариноваться таким образом примерно сутки, после чего форель будет готова к употреблению.

Форель сухой засолки

Форель сухой засолки Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1 кг рыбного филе

4 ст. ложки соли

2 ст. ложки сахара

3-4 штуки лаврового листа

2-3 ст. ложки лимонного сока

Рецепт приготовления:

Вам не нужно будет отделять рыбу от ее кожицы, так как последняя также понадобится. Смешайте соль и сахар, половину высыпите на дно кастрюли, после этого половину рыбного филе выложите на эту подушку кожицей вниз, затем присыпьте форель сверху небольшим количеством соли и сахара, а также выложите на рыбу лавровый лист и вылейте половину лимонного сока. Затем вторую половину филе выложите кожицей вверх, которую полейте оставшимся соком и посыпьте оставшимся сахаром и солью. Закройте кастрюлю крышкой и поместите в холодильник на 1,5-2 дня. После этого достаньте рыбу из кастрюли, слейте выделившийся сок и хорошо протрите форель салфеткой. Такая рыба будет очень вкусной, а если вы хотите сохранить ее на протяжении 1-1,5 недель, залейте форель растительным маслом (подойдет и подсолнечное, и оливковое), которое и станет естественным консервантом для засоленного филе.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился праздничным рецептом запеченной форели. Мы также рассказывали, как приготовить форель под песто из киви и лайма.

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