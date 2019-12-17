Как приготовить сладкий кускус с орехами и сухофруктами
Делаем масфуф – североафриканское сладкое блюдо из крупы кускус
Сладкий кускус (масфуф) – замечательное блюдо восточной кухни, которое состоит из кускуса, сухофруктов, орехов и меда. Его чаще всего готовят на религиозные и семейные праздники, подавая с кислым молоком. Но с таким же успехом можно съесть кускус на завтрак или использовать в качестве гарнира к запеченному мясу.
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Кускус с орехами и сухофруктами
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 406 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г кускуса
- 50 г чернослива или фиников
- Горсть изюма
- Смесь орехов
- Мед
- Оливковое масло
- Соль
- Свежая мята
Способ приготовления:
- Приготовьте кускус, запарив крупу кипятком и посолив. Накройте миску и оставьте на 5 минут.
- На оливковом масле обжарьте изюм и чернослив. Когда изюм немного надуется, добавьте орехи, прогрейте 1 минуту и высыпьте в сковороду готовый кускус. Перемешайте и переложите на блюдо.
- Полейте кускус медом и украсьте веточкой свежей мяты.
Как выбрать кускус
Вы можете встретить кускус разных размеров. Крупный кускус называют "израильским" или "жемчужным". Он немного вязкий и имеет ореховый аромат. Из-за своего размера израильский кускус готовится немного дольше, чем мелкие сорта.
Кускус меньшего размера называют "ливийским или "ливанским". Эту крупу можно приготовить за считанные минуты из-за ее небольшого размера.
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