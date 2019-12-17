Как приготовить сладкий кускус с орехами и сухофруктами

Делаем масфуф – североафриканское сладкое блюдо из крупы кускус

Кускус с орехами и сухофруктами Фото: freepik.com

Сладкий кускус (масфуф) – замечательное блюдо восточной кухни, которое состоит из кускуса, сухофруктов, орехов и меда. Его чаще всего готовят на религиозные и семейные праздники, подавая с кислым молоком. Но с таким же успехом можно съесть кускус на завтрак или использовать в качестве гарнира к запеченному мясу.

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Кускус с орехами и сухофруктами

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

406 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г кускуса

50 г чернослива или фиников

Горсть изюма

Смесь орехов

Мед

Оливковое масло

Соль

Свежая мята

Способ приготовления:

Приготовьте кускус, запарив крупу кипятком и посолив. Накройте миску и оставьте на 5 минут. На оливковом масле обжарьте изюм и чернослив. Когда изюм немного надуется, добавьте орехи, прогрейте 1 минуту и высыпьте в сковороду готовый кускус. Перемешайте и переложите на блюдо. Полейте кускус медом и украсьте веточкой свежей мяты.

Как выбрать кускус

Вы можете встретить кускус разных размеров. Крупный кускус называют "израильским" или "жемчужным". Он немного вязкий и имеет ореховый аромат. Из-за своего размера израильский кускус готовится немного дольше, чем мелкие сорта.

Кускус меньшего размера называют "ливийским или "ливанским". Эту крупу можно приготовить за считанные минуты из-за ее небольшого размера.

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