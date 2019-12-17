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Как приготовить сладкий кускус с орехами и сухофруктами

Делаем масфуф – североафриканское сладкое блюдо из крупы кускус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Кускус с орехами и сухофруктами
Кускус с орехами и сухофруктами
Фото: freepik.com

Сладкий кускус (масфуф) – замечательное блюдо восточной кухни, которое состоит из кускуса, сухофруктов, орехов и меда. Его чаще всего готовят на религиозные и семейные праздники, подавая с кислым молоком. Но с таким же успехом можно съесть кускус на завтрак или использовать в качестве гарнира к запеченному мясу.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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Кускус с орехами и сухофруктами

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 406 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г кускуса
  • 50 г чернослива или фиников
  • Горсть изюма
  • Смесь орехов
  • Мед
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Свежая мята

Способ приготовления:

  1. Приготовьте кускус, запарив крупу кипятком и посолив. Накройте миску и оставьте на 5 минут.
  2. На оливковом масле обжарьте изюм и чернослив. Когда изюм немного надуется, добавьте орехи, прогрейте 1 минуту и высыпьте в сковороду готовый кускус. Перемешайте и переложите на блюдо.
  3. Полейте кускус медом и украсьте веточкой свежей мяты.

Как выбрать кускус

Вы можете встретить кускус разных размеров. Крупный кускус называют "израильским" или "жемчужным". Он немного вязкий и имеет ореховый аромат. Из-за своего размера израильский кускус готовится немного дольше, чем мелкие сорта.

Кускус меньшего размера называют "ливийским или "ливанским". Эту крупу можно приготовить за считанные минуты из-за ее небольшого размера.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить ленивые голубцы с кускусом. "Сегодня" также делились рецептом помидоров с кускусом и мятой.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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