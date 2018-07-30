Как приготовить сливовый пирог с медово-лимонной заливкой

Вкусный и оригинальный летний тарт

Сливовый пирог Фото: Ирина Павлина

Рецепт летнего пирога с пряной сливовой начинкой. Вместо слив вы можете использовать яблоки или груши.

Сливовый пирог с медом и лимоном

Ингредиенты:

Для теста:

175 г муки

90 г мягкого масла

40 г сахарной пудры

1 яйцо

1 ч.л. лимонной цедры

соль

Для начинки:

150-200 г жидкого меда

сок и цедра половины лимона

2 яйца

1 ч.л. с горкой муки

молотая корица

молотый имбирь

молотый мускатный орех

сливы без косточек

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Рецепт приготовления:

Соединить все ингредиенты для коржа, замесить мягкое тесто. Поставить на полчаса в холодильник. Выложить в форму и сформировать бортики. Сверху разложить половинки слив и отправить в разогретую до 180 С духовку на 10 минут. Смешать все ингредиенты для заливки. Если мед очень густой, его нужно слегка растопить на водяной бане. Вылить сверху на сливы. Уменьшить нагрев до 160 С и выпекать еще около 40 минут, пока заливка не загустеет. Перед подачей пирог остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times.

Смотрите видео, как приготовить домашнее сливовое вино: