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Как приготовить сливовый пирог с медово-лимонной заливкой

Вкусный и оригинальный летний тарт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Сливовый пирог Фото: Ирина Павлина
Сливовый пирог Фото: Ирина Павлина

Рецепт летнего пирога с пряной сливовой начинкой. Вместо слив вы можете использовать яблоки или груши.

Сливовый пирог с медом и лимоном

Ингредиенты:

Для теста:

  • 175 г муки
  • 90 г мягкого масла
  • 40 г сахарной пудры
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. лимонной цедры
  • соль

Для начинки:

  • 150-200 г жидкого меда
  • сок и цедра половины лимона
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. с горкой муки
  • молотая корица
  • молотый имбирь
  • молотый мускатный орех
  • сливы без косточек
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Рецепт приготовления:

  1. Соединить все ингредиенты для коржа, замесить мягкое тесто. Поставить на полчаса в холодильник. Выложить в форму и сформировать бортики.
  2. Сверху разложить половинки слив и отправить в разогретую до 180 С духовку на 10 минут.
  3. Смешать все ингредиенты для заливки. Если мед очень густой, его нужно слегка растопить на водяной бане. Вылить сверху на сливы.
  4. Уменьшить нагрев до 160 С и выпекать еще около 40 минут, пока заливка не загустеет. Перед подачей пирог остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Смотрите видео, как приготовить домашнее сливовое вино:

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Источник: "Сегодня"
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