Как приготовить сливовый пирог с медово-лимонной заливкой
Вкусный и оригинальный летний тарт
Рецепт летнего пирога с пряной сливовой начинкой. Вместо слив вы можете использовать яблоки или груши.
Сливовый пирог с медом и лимоном
Ингредиенты:
Для теста:
- 175 г муки
- 90 г мягкого масла
- 40 г сахарной пудры
- 1 яйцо
- 1 ч.л. лимонной цедры
- соль
Для начинки:
- 150-200 г жидкого меда
- сок и цедра половины лимона
- 2 яйца
- 1 ч.л. с горкой муки
- молотая корица
- молотый имбирь
- молотый мускатный орех
- сливы без косточек
Рецепт приготовления:
- Соединить все ингредиенты для коржа, замесить мягкое тесто. Поставить на полчаса в холодильник. Выложить в форму и сформировать бортики.
- Сверху разложить половинки слив и отправить в разогретую до 180 С духовку на 10 минут.
- Смешать все ингредиенты для заливки. Если мед очень густой, его нужно слегка растопить на водяной бане. Вылить сверху на сливы.
- Уменьшить нагрев до 160 С и выпекать еще около 40 минут, пока заливка не загустеет. Перед подачей пирог остудить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times.
Смотрите видео, как приготовить домашнее сливовое вино:
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Источник: "Сегодня"