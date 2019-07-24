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Как приготовить сливовый пирог в мультиварке: пошаговый рецепт

Вкусный и простой пирог со сливовой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Пирог со сливами в мультиварке
Пирог со сливами в мультиварке
Фото: Depositphotos

Летний пирог со сливами в мультиварке станет отличным дополнением к домашнему чаепитию. Его можно подавать как теплым, так и охлажденным. 

Смотрите видео, как приготовить домашнее сливовое вино:

Для приготовления вкусной домашней выпечки желательно выбирать сливы сорта "Венгерка" – они самые сочные и ароматные.

Сливовый пирог в мультиварке

Время приготовления:

  • 1 час 10 минут

Ингредиенты:

  • Слива – 15 шт.
  • Мука пшеничная – 2 стакана
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Молоко – 3/4 стакана
  • Сливочное масло, растопленное – 1/2 стакана
  • Разрыхлитель теста – 10 г
  • Ванилин – 1 г
  • Масло сливочное – для смазывания формы
  • Сахарная пудра – для посыпки готового пирога

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Способ приготовления:

  1. Взбить яйца вместе с сахаром, влить молоко и растопленное сливочное масло (не горячее).
  2. Порциями добавить просеянную муку, разрыхлитель теста и ванилин. Перемешать миксером на низкой скорости.
  3. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и добавить тесто.
  4. Сливы помыть, обсушить и разрезать пополам. Косточки выбросить.
  5. Выложить фрукты на тесто срезом вверх.
  6. Готовить сливовый пирог в режиме "Выпечка" 1 час. 
  7. Аккуратно переложить пирог со сливами на тарелку, остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки со сливами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить варенье из яблок и слив на зиму.

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Источник: Сегодня
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