Как приготовить сливовый пирог в мультиварке: пошаговый рецепт

Вкусный и простой пирог со сливовой начинкой

Пирог со сливами в мультиварке Фото: Depositphotos

Летний пирог со сливами в мультиварке станет отличным дополнением к домашнему чаепитию. Его можно подавать как теплым, так и охлажденным.

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Для приготовления вкусной домашней выпечки желательно выбирать сливы сорта "Венгерка" – они самые сочные и ароматные.

Сливовый пирог в мультиварке

Время приготовления:

1 час 10 минут

Ингредиенты:

Слива – 15 шт.

Мука пшеничная – 2 стакана

Яйцо куриное – 2 шт.

Сахар – 1 стакан

Молоко – 3/4 стакана

Сливочное масло, растопленное – 1/2 стакана

Разрыхлитель теста – 10 г

Ванилин – 1 г

Масло сливочное – для смазывания формы

Сахарная пудра – для посыпки готового пирога

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Способ приготовления:

Взбить яйца вместе с сахаром, влить молоко и растопленное сливочное масло (не горячее). Порциями добавить просеянную муку, разрыхлитель теста и ванилин. Перемешать миксером на низкой скорости. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и добавить тесто. Сливы помыть, обсушить и разрезать пополам. Косточки выбросить. Выложить фрукты на тесто срезом вверх. Готовить сливовый пирог в режиме "Выпечка" 1 час. Аккуратно переложить пирог со сливами на тарелку, остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки со сливами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить варенье из яблок и слив на зиму.

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