Как приготовить сливовый пирог в мультиварке: пошаговый рецепт
Вкусный и простой пирог со сливовой начинкой
Летний пирог со сливами в мультиварке станет отличным дополнением к домашнему чаепитию. Его можно подавать как теплым, так и охлажденным.
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Для приготовления вкусной домашней выпечки желательно выбирать сливы сорта "Венгерка" – они самые сочные и ароматные.
Сливовый пирог в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час 10 минут
Ингредиенты:
- Слива – 15 шт.
- Мука пшеничная – 2 стакана
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Молоко – 3/4 стакана
- Сливочное масло, растопленное – 1/2 стакана
- Разрыхлитель теста – 10 г
- Ванилин – 1 г
- Масло сливочное – для смазывания формы
- Сахарная пудра – для посыпки готового пирога
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Способ приготовления:
- Взбить яйца вместе с сахаром, влить молоко и растопленное сливочное масло (не горячее).
- Порциями добавить просеянную муку, разрыхлитель теста и ванилин. Перемешать миксером на низкой скорости.
- Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и добавить тесто.
- Сливы помыть, обсушить и разрезать пополам. Косточки выбросить.
- Выложить фрукты на тесто срезом вверх.
- Готовить сливовый пирог в режиме "Выпечка" 1 час.
- Аккуратно переложить пирог со сливами на тарелку, остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки со сливами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить варенье из яблок и слив на зиму.
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Источник: Сегодня