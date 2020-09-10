Как приготовить сочный куриный рулет с яблоками и горчицей
Такое блюдо идеально подойдет для праздничного осеннего ужина
Рецептов приготовления мясного рулета много, но базовых три – из цельного куска мяса, небольших ломтиков и фарша. Это может быть горячее блюдо или холодная закуска.
Мы предлагаем сделать вкусный и необычный рулет из куриного фарша с яблоками, горчицей и чесноком. Такое осеннее блюдо покорит вас своим потрясающим вкусом и ароматом.
Рулет из куриного фарша с яблоками
Время приготовления:
- 1, 5 часа
Калорийность:
- 133 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 450 г фарша из куриных бедрышек
- 4 яблока Голден
- 1 репчатый лук
- 1 крупное яйцо
- 1 ломтик белого хлеба
- 1/4 стакана молока
- 1/2 пучка петрушки
- 1,5 ч.л. семян фенхеля
- 1 ст.л. растительного масла
- 1/4 стакана яблочного джема
- 1 ст.л. дижонской горчицы с зернами
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте.
- Разогрейте духовку до 230 ºС. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком.
- Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину.
- В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками.
- Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга. Или сделайте один большой рулет, только помните, что его нужно будет готовить дольше.
- Смешайте дольки яблок, 1 ч. л. семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов.
- Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут.
- Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10-15 минут до образования румяной корочки.
Как подавать блюдо
Выложите мясо и печеные яблоки на тарелки. В качестве гарнира по желанию можно подать отварную стручковую фасоль.
Смотрите видео, как сделать куриные маффины из фарша:
Напомним, ранее мы делились рецептом печеночного рулета с сырной начинкой, а также писали, как сделать рулет из слоеного теста со шпинатом.
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