Как приготовить сочный куриный рулет с яблоками и горчицей

Такое блюдо идеально подойдет для праздничного осеннего ужина

Рецептов приготовления мясного рулета много, но базовых три – из цельного куска мяса, небольших ломтиков и фарша. Это может быть горячее блюдо или холодная закуска.

Мы предлагаем сделать вкусный и необычный рулет из куриного фарша с яблоками, горчицей и чесноком. Такое осеннее блюдо покорит вас своим потрясающим вкусом и ароматом.

Рулет из куриного фарша с яблоками

Куриный рулет с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1, 5 часа

Калорийность:

133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

450 г фарша из куриных бедрышек

4 яблока Голден

1 репчатый лук

1 крупное яйцо

1 ломтик белого хлеба

1/4 стакана молока

1/2 пучка петрушки

1,5 ч.л. семян фенхеля

1 ст.л. растительного масла

1/4 стакана яблочного джема

1 ст.л. дижонской горчицы с зернами

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте. Разогрейте духовку до 230 ºС. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком. Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину. В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками. Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга. Или сделайте один большой рулет, только помните, что его нужно будет готовить дольше. Смешайте дольки яблок, 1 ч. л. семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов. Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут. Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10-15 минут до образования румяной корочки.

Как подавать блюдо

Выложите мясо и печеные яблоки на тарелки. В качестве гарнира по желанию можно подать отварную стручковую фасоль.

Смотрите видео, как сделать куриные маффины из фарша:

Напомним, ранее мы делились рецептом печеночного рулета с сырной начинкой, а также писали, как сделать рулет из слоеного теста со шпинатом.

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