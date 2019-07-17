Как приготовить солянку с копченостями и картошкой: пошаговый рецепт
Простой рецепт солянки на бульоне из копченых ребрышек
Хотите приготовить самую вкусную солянку? Основа этого супа – наваристый мясной бульон, в который добавляют мясо, сосиски, копченую колбасу, маринованные огурцы, маслины или грибы.
Смотрите видео, как сделать домашние копчености:
Для приготовления солянки подойдут говядина или свинина на ребрышках, балык, охотничьи колбаски, вареная, копченая или сыровяленая колбаса, ветчина, сосиски и даже сардельки. Чем больше качественных мясных изделий вы добавите, тем богаче будет вкус блюда.
Рецепт солянки с копченостями и картошкой
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
- Копченые свиные ребра – 400 г
- Колбаса вареная – 200 г
- Балык запеченный – 200 г
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Маринованные огурцы – 200 г
- Томатный сок – 200 г
- Оливки – 100 г
- Лимон – 1 шт
- Петрушка – несколько веточек
- Сметана – для подачи
Способ приготовления:
- Приготовить бульон из копченых свиных ребер.
- Нарезать балык и колбасу небольшими кубиками. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить мясо до румяной корочки.
- Добавить балык и колбасу в бульон и варить около 20 минут. Посолить и поперчить по вкусу.
- Очищенный картофель нарезать кубиками и добавить в кастрюлю. Отварить до готовности.
- Тем временем лук и морковь почистить, нарезать кубиками вместе с маринованными огурцами. Пассеровать на сковороде с растительным маслом.
- Добавить жареные овощи в солянку, затем влить томатный сок. Довести до кипения.
- В конце добавить в суп маслины (можно заменить их каперсами) и лимонный сок по вкусу.
- Подавать солянку горячей с измельченной зеленью, долькой лимона и сметаной.
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