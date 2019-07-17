Как приготовить солянку с копченостями и картошкой: пошаговый рецепт

Простой рецепт солянки на бульоне из копченых ребрышек

Рецепт солянки домашней Фото: Depositphotos

Хотите приготовить самую вкусную солянку? Основа этого супа – наваристый мясной бульон, в который добавляют мясо, сосиски, копченую колбасу, маринованные огурцы, маслины или грибы.

Смотрите видео, как сделать домашние копчености:

Для приготовления солянки подойдут говядина или свинина на ребрышках, балык, охотничьи колбаски, вареная, копченая или сыровяленая колбаса, ветчина, сосиски и даже сардельки. Чем больше качественных мясных изделий вы добавите, тем богаче будет вкус блюда.

Рецепт солянки с копченостями и картошкой

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

Копченые свиные ребра – 400 г

Колбаса вареная – 200 г

Балык запеченный – 200 г

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Маринованные огурцы – 200 г

Томатный сок – 200 г

Оливки – 100 г

Лимон – 1 шт

Петрушка – несколько веточек

Сметана – для подачи

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Способ приготовления:

Приготовить бульон из копченых свиных ребер. Нарезать балык и колбасу небольшими кубиками. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить мясо до румяной корочки. Добавить балык и колбасу в бульон и варить около 20 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Очищенный картофель нарезать кубиками и добавить в кастрюлю. Отварить до готовности. Тем временем лук и морковь почистить, нарезать кубиками вместе с маринованными огурцами. Пассеровать на сковороде с растительным маслом. Добавить жареные овощи в солянку, затем влить томатный сок. Довести до кипения. В конце добавить в суп маслины (можно заменить их каперсами) и лимонный сок по вкусу. Подавать солянку горячей с измельченной зеленью, долькой лимона и сметаной.

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