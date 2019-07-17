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Как приготовить солянку с копченостями и картошкой: пошаговый рецепт

Простой рецепт солянки на бульоне из копченых ребрышек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Рецепт солянки домашней
Рецепт солянки домашней
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить самую вкусную солянку? Основа этого супа – наваристый мясной бульон, в который добавляют мясо, сосиски, копченую колбасу, маринованные огурцы, маслины или грибы.

Смотрите видео, как сделать домашние копчености:

Для приготовления солянки подойдут говядина или свинина на ребрышках, балык, охотничьи колбаски, вареная, копченая или сыровяленая колбаса, ветчина, сосиски и даже сардельки. Чем больше качественных мясных изделий вы добавите, тем богаче будет вкус блюда.

Рецепт солянки с копченостями и картошкой

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

  • Копченые свиные ребра – 400 г
  • Колбаса вареная – 200 г
  • Балык запеченный – 200 г
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Маринованные огурцы – 200 г
  • Томатный сок – 200 г
  • Оливки – 100 г
  • Лимон – 1 шт
  • Петрушка – несколько веточек
  • Сметана – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Приготовить бульон из копченых свиных ребер. 
  2. Нарезать балык и колбасу небольшими кубиками. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить мясо до румяной корочки.
  3. Добавить балык и колбасу в бульон и варить около 20 минут. Посолить и поперчить по вкусу. 
  4. Очищенный картофель нарезать кубиками и добавить в кастрюлю. Отварить до готовности.
  5. Тем временем лук и морковь почистить, нарезать кубиками вместе с маринованными огурцами. Пассеровать на сковороде с растительным маслом.
  6. Добавить жареные овощи в солянку, затем влить томатный сок. Довести до кипения. 
  7. В конце добавить в суп маслины (можно заменить их каперсами) и лимонный сок по вкусу.
  8. Подавать солянку горячей с измельченной зеленью, долькой лимона и сметаной. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить грузинский суп харчо. "Сегодня" также делились рецептом бефстроганова из свинины.

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Источник: Сегодня
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