Как приготовить соус песто на зиму: рецепт от Татьяны Литвиновой

Рецепт песто в домашних условиях на зиму

Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Итальянский соус песто – прекрасное дополнение к хлебу, пасте и салатам, а также к мясным и рыбным блюдам. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить песто из базилика на зиму.

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"Песто отлично себя ведет в заморозке и после нее. Так что готовим впрок, порционно упаковываем по 50 г в одноразовые емкости и храним в морозилке. Он разукрасит собой любой зимний завтрак, обед или ужин", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Песто из базилика на зиму

Ингредиенты:

Базилик – 200 г (только листья)

Оливковое масло – 45 мл

Пармезан или Грана Падано – 50 г

Кедровые орехи – 40 г

Чеснок – 1 очищенный зубчик

Соль – 1 ч л.

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Способ приготовления:

Листья базилика помойте и обсушите. Татьяна Литвинова не использует стебли – в них много влаги, которая расслаивает соус. Все ингредиенты хорошенько взбейте в чаше блендера. Затем перелейте в пластиковые емкости по 50 мл и заморозьте.

Напомним, ранее мы делились рецептом жареных баклажанов с соусом песто. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить теплый салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто.

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