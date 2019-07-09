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Как приготовить соус песто на зиму: рецепт от Татьяны Литвиновой

Рецепт песто в домашних условиях на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Татьяна Литвинова
Татьяна Литвинова
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Итальянский соус песто – прекрасное дополнение к хлебу, пасте и салатам, а также к мясным и рыбным блюдам. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить песто из базилика на зиму.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

"Песто отлично себя ведет в заморозке и после нее. Так что готовим впрок, порционно упаковываем по 50 г в одноразовые емкости и храним в морозилке. Он разукрасит собой любой зимний завтрак, обед или ужин", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Песто из базилика на зиму

Ингредиенты:

  • Базилик – 200 г (только листья) 
  • Оливковое масло – 45 мл
  • Пармезан или Грана Падано – 50 г
  • Кедровые орехи – 40 г
  • Чеснок – 1 очищенный зубчик
  • Соль – 1 ч л. 

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Способ приготовления:

  1. Листья базилика помойте и обсушите. Татьяна Литвинова не использует стебли – в них много влаги, которая расслаивает соус.
  2. Все ингредиенты хорошенько взбейте в чаше блендера. 
  3. Затем перелейте в пластиковые емкости по 50 мл и заморозьте.

Напомним, ранее мы делились рецептом жареных баклажанов с соусом песто. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить теплый салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто.

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Источник: Сегодня
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