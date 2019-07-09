Как приготовить соус песто на зиму: рецепт от Татьяны Литвиновой
Рецепт песто в домашних условиях на зиму
Итальянский соус песто – прекрасное дополнение к хлебу, пасте и салатам, а также к мясным и рыбным блюдам. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить песто из базилика на зиму.
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"Песто отлично себя ведет в заморозке и после нее. Так что готовим впрок, порционно упаковываем по 50 г в одноразовые емкости и храним в морозилке. Он разукрасит собой любой зимний завтрак, обед или ужин", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.
Песто из базилика на зиму
Ингредиенты:
- Базилик – 200 г (только листья)
- Оливковое масло – 45 мл
- Пармезан или Грана Падано – 50 г
- Кедровые орехи – 40 г
- Чеснок – 1 очищенный зубчик
- Соль – 1 ч л.
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Способ приготовления:
- Листья базилика помойте и обсушите. Татьяна Литвинова не использует стебли – в них много влаги, которая расслаивает соус.
- Все ингредиенты хорошенько взбейте в чаше блендера.
- Затем перелейте в пластиковые емкости по 50 мл и заморозьте.
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