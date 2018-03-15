Как приготовить соус песто: ТОП-3 рецепта

Сегодня, 12:00

Песто – это знаменитый итальянский соус с ярким, освежающим вкусом

Соус песто Фото: depositphotos.com
Соус песто Фото: depositphotos.com

Традиционный итальянский соус песто готовится из зеленого базилика и кедровых орехов. Это идеальное дополнение к пасте, ризотто, минестроне и пицце. Песто хорош с любым мясом и в качестве заправки к овощному салату. Знаменитый соус из базилика также считается чрезвычайно полезной вегетарианской едой с низким содержанием углеводов.

Классический песто с базиликом

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • зеленый базилик – 100 г
  • оливковое масло – 120-150 мл
  • пармезан – 50 г
  • кедровые орехи – 30 г
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль
  • свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Базилик помыть и удалить жесткие части стеблей. Грубо нарезать листья.

2. Очистить, раздавить и порубить чеснок.

3. Натереть пармезан на мелкой терке, орехи слегки обжарить на сухой сковородке на среднем огне.

4. Сложить базилик с чесноком и щепоткой соли в ступку или блендер и начать измельчать, постепенно добавляя небольшими порциями масло.

5. Затем добавить орехи и снова измельчить получившуюся смесь, влив все оставшееся масло.

6. Добавить в песто тертый пармезан, поперчить и посолить. Хранить соус в холодильнике не дольше недели.

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Соус песто с грецкими орехами и петрушкой

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • очищенные грецкие орехи – 1 стакан
  • нарезанная петрушка – 2 стакана
  • тертый пармезан – 1/2 стакана
  • нарезанные дольки чеснока – 3 шт. 
  • соль – 1/2 ч.л. 
  • оливковое масло – 1/2 стакана

Рецепт приготовления:

1. Положить грецкие орехи, петрушку, сыр, чеснок и соль в кухонный комбайн и взбивать в режиме пульс в течение нескольких секунд.

2. Продолжая взбивать, постепенно влить оливковом масло. Не нужно превращать соус в гладкое пюре, он должен иметь неоднородную текстуру.

3. Соус может храниться в холодильнике в течение нескольких дней.

Песто из рукколы с миндалем

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • руккола – 100 г
  • шпинат – 1/2 стакана
  • миндаль (бланшированный, поджаренный) – 1/3 стакана
  • чеснок (раздавленный) – 2 зубчика
  • масло оливковое – 1/2 стакана
  • пармезан (тертый на мелкой терке) – 1/3 стакана

Рецепт приготовления:

1. В кухонном комбайне взбить в пюре рукколу, шпинат, миндаль и чеснок.

2. Не выключая комбайн, постепенно влить масло тонкой непрерывной струйкой. Добавить пармезан, соль и перец.

3. Готовый соус переложить в банку и хранить в холодильнике.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриного рулета с соусом песто. Мы также рассказывали, как запечь форель под песто из киви и лайма.

Смотрите видео, где в Украине найти настоящий соевый соус:
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Источник:

"Сегодня"

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