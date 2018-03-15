Как приготовить соус песто: ТОП-3 рецепта
Песто – это знаменитый итальянский соус с ярким, освежающим вкусом
Традиционный итальянский соус песто готовится из зеленого базилика и кедровых орехов. Это идеальное дополнение к пасте, ризотто, минестроне и пицце. Песто хорош с любым мясом и в качестве заправки к овощному салату. Знаменитый соус из базилика также считается чрезвычайно полезной вегетарианской едой с низким содержанием углеводов.
Классический песто с базиликом
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- зеленый базилик – 100 г
- оливковое масло – 120-150 мл
- пармезан – 50 г
- кедровые орехи – 30 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль
- свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
1. Базилик помыть и удалить жесткие части стеблей. Грубо нарезать листья.
2. Очистить, раздавить и порубить чеснок.
3. Натереть пармезан на мелкой терке, орехи слегки обжарить на сухой сковородке на среднем огне.
4. Сложить базилик с чесноком и щепоткой соли в ступку или блендер и начать измельчать, постепенно добавляя небольшими порциями масло.
5. Затем добавить орехи и снова измельчить получившуюся смесь, влив все оставшееся масло.
6. Добавить в песто тертый пармезан, поперчить и посолить. Хранить соус в холодильнике не дольше недели.
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Соус песто с грецкими орехами и петрушкой
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- очищенные грецкие орехи – 1 стакан
- нарезанная петрушка – 2 стакана
- тертый пармезан – 1/2 стакана
- нарезанные дольки чеснока – 3 шт.
- соль – 1/2 ч.л.
- оливковое масло – 1/2 стакана
Рецепт приготовления:
1. Положить грецкие орехи, петрушку, сыр, чеснок и соль в кухонный комбайн и взбивать в режиме пульс в течение нескольких секунд.
2. Продолжая взбивать, постепенно влить оливковом масло. Не нужно превращать соус в гладкое пюре, он должен иметь неоднородную текстуру.
3. Соус может храниться в холодильнике в течение нескольких дней.
Песто из рукколы с миндалем
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- руккола – 100 г
- шпинат – 1/2 стакана
- миндаль (бланшированный, поджаренный) – 1/3 стакана
- чеснок (раздавленный) – 2 зубчика
- масло оливковое – 1/2 стакана
- пармезан (тертый на мелкой терке) – 1/3 стакана
Рецепт приготовления:
1. В кухонном комбайне взбить в пюре рукколу, шпинат, миндаль и чеснок.
2. Не выключая комбайн, постепенно влить масло тонкой непрерывной струйкой. Добавить пармезан, соль и перец.
3. Готовый соус переложить в банку и хранить в холодильнике.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриного рулета с соусом песто. Мы также рассказывали, как запечь форель под песто из киви и лайма.
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