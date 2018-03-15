Как приготовить соус песто: ТОП-3 рецепта

Песто – это знаменитый итальянский соус с ярким, освежающим вкусом

Традиционный итальянский соус песто готовится из зеленого базилика и кедровых орехов. Это идеальное дополнение к пасте, ризотто, минестроне и пицце. Песто хорош с любым мясом и в качестве заправки к овощному салату. Знаменитый соус из базилика также считается чрезвычайно полезной вегетарианской едой с низким содержанием углеводов.

Классический песто с базиликом

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

зеленый базилик – 100 г

оливковое масло – 120-150 мл

пармезан – 50 г

кедровые орехи – 30 г

чеснок – 1-2 зубчика

соль

свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Базилик помыть и удалить жесткие части стеблей. Грубо нарезать листья.

2. Очистить, раздавить и порубить чеснок.

3. Натереть пармезан на мелкой терке, орехи слегки обжарить на сухой сковородке на среднем огне.

4. Сложить базилик с чесноком и щепоткой соли в ступку или блендер и начать измельчать, постепенно добавляя небольшими порциями масло.

5. Затем добавить орехи и снова измельчить получившуюся смесь, влив все оставшееся масло.

6. Добавить в песто тертый пармезан, поперчить и посолить. Хранить соус в холодильнике не дольше недели.

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Соус песто с грецкими орехами и петрушкой

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

очищенные грецкие орехи – 1 стакан

нарезанная петрушка – 2 стакана

тертый пармезан – 1/2 стакана

нарезанные дольки чеснока – 3 шт.

соль – 1/2 ч.л.

оливковое масло – 1/2 стакана

Рецепт приготовления:

1. Положить грецкие орехи, петрушку, сыр, чеснок и соль в кухонный комбайн и взбивать в режиме пульс в течение нескольких секунд.

2. Продолжая взбивать, постепенно влить оливковом масло. Не нужно превращать соус в гладкое пюре, он должен иметь неоднородную текстуру.

3. Соус может храниться в холодильнике в течение нескольких дней.

Песто из рукколы с миндалем

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

руккола – 100 г

шпинат – 1/2 стакана

миндаль (бланшированный, поджаренный) – 1/3 стакана

чеснок (раздавленный) – 2 зубчика

масло оливковое – 1/2 стакана

пармезан (тертый на мелкой терке) – 1/3 стакана

Рецепт приготовления:

1. В кухонном комбайне взбить в пюре рукколу, шпинат, миндаль и чеснок.

2. Не выключая комбайн, постепенно влить масло тонкой непрерывной струйкой. Добавить пармезан, соль и перец.

3. Готовый соус переложить в банку и хранить в холодильнике.

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