Как приготовить соус сацебели: два простых рецепта
Рецепты острого грузинского соуса к мясу
Сацебели – это популярный грузинский соус с кисло-сладким вкусом, густой консистенцией и пряным ароматом. Приправа имеет множество вариаций, и каждая из них отличается своими особенностями.
Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:
С чем едят сацебели? Этот соус обычно подают не только к цыпленку табака и шашлыку, но и к любому мясу, рыбе, рису, макаронам, лобио, хачапури, сыру, овощным блюдам и теплому лавашу.
Соус сацебели на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1,5 кг помидоров
- 1 головка чеснока
- 3 шт. красного сладкого перца
- 2-3 шт. острого перца
- 1 ч.л. уцхо-сунели
- 1 ст.л. кориандра
- 1 ч.л. сухой мяты
- 1/2 пучка фиолетового базилика (райхона, регана)
- 1/2 пучка кинзы
- 1 ст.л. соли
- Около 1 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Чеснок очистить, у помидоров удалить плодоножку, перцы очистить от семян.
- Нарезать все овощи, сложить в блендер и измельчить. Если нет блендера, овощи можно пропустить через мясорубку.
- Зелень мелко порезать.
- Получившуюся массу выложить в кастрюлю с толстым дном, довести до кипения, уваривать, помешивая, на небольшом огне, до консистенции сметаны.
- За 5 минут до готовности добавить толченые специи, соль и сахар.
- Разлить по стерилизованным банкам, сверху налить немного растительного масла, закрыть герметично крышками.
- Хранить соус сацебели в прохладном месте.
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Рецепт соуса сацебели с орехами
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг спелых помидоров
- 500 г красного болгарского пеца
- 1/2 – 1 шт. острого красного перца
- 4 зубчика чеснока
- 1 ст.л. смеси пряностей уцхо-сунели
- 1 ч.л. целых семян кориандра
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 100 г грецких орехов
Способ приготовления:
- Помидоры и перец помыть.
- Перцы (сладкий и острый) разрезать вдоль пополам, удалить плодоножку и семена, затем крупно порезать.
- Помидоры окунуть на минуту в кипяток, затем снять кожицу, порезать дольками и вместе с перцами пропустить через мясорубку.
- Овощную массу поставить на плиту, довести до кипения на слабом огне, приправить уцхо-сунели, добавить семена и рубленую зелень кориандра, посолить и добавить немного сахара, если помидоры кислые. Варить томатный соус, время от времени помешивая, пока он не загустеет. На это уйдет примерно 1 час.
- Соус пюрировать погружным блендером, затем порциями протереть через сито.
- Грецкие орехи слегка прогреть на сковороде без масла, переложить на полотенце и слегка потереть, чтобы от них отделилась шкурка. Очищенные орехи измельчить в блендере в крупную крошку.
- Переложить молотые орехи в томатный соус вместе с пропущенным через пресс чесноком и перемешать.
Напомним, ранее мы делились рецептами сырного соуса. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить соус песто.
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