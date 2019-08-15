Как приготовить соус сацебели: два простых рецепта

Рецепты острого грузинского соуса к мясу

Соус сацебели Фото: Depositphotos

Сацебели – это популярный грузинский соус с кисло-сладким вкусом, густой консистенцией и пряным ароматом. Приправа имеет множество вариаций, и каждая из них отличается своими особенностями.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

С чем едят сацебели? Этот соус обычно подают не только к цыпленку табака и шашлыку, но и к любому мясу, рыбе, рису, макаронам, лобио, хачапури, сыру, овощным блюдам и теплому лавашу.

Соус сацебели на зиму

Сацебели с помидорами и перцем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1,5 кг помидоров

1 головка чеснока

3 шт. красного сладкого перца

2-3 шт. острого перца

1 ч.л. уцхо-сунели

1 ст.л. кориандра

1 ч.л. сухой мяты

1/2 пучка фиолетового базилика (райхона, регана)

1/2 пучка кинзы

1 ст.л. соли

Около 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Чеснок очистить, у помидоров удалить плодоножку, перцы очистить от семян. Нарезать все овощи, сложить в блендер и измельчить. Если нет блендера, овощи можно пропустить через мясорубку. Зелень мелко порезать. Получившуюся массу выложить в кастрюлю с толстым дном, довести до кипения, уваривать, помешивая, на небольшом огне, до консистенции сметаны. За 5 минут до готовности добавить толченые специи, соль и сахар. Разлить по стерилизованным банкам, сверху налить немного растительного масла, закрыть герметично крышками. Хранить соус сацебели в прохладном месте.

Рецепт соуса сацебели с орехами

Сацебели с орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг спелых помидоров

500 г красного болгарского пеца

1/2 – 1 шт. острого красного перца

4 зубчика чеснока

1 ст.л. смеси пряностей уцхо-сунели

1 ч.л. целых семян кориандра

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

100 г грецких орехов

Способ приготовления:

Помидоры и перец помыть. Перцы (сладкий и острый) разрезать вдоль пополам, удалить плодоножку и семена, затем крупно порезать. Помидоры окунуть на минуту в кипяток, затем снять кожицу, порезать дольками и вместе с перцами пропустить через мясорубку. Овощную массу поставить на плиту, довести до кипения на слабом огне, приправить уцхо-сунели, добавить семена и рубленую зелень кориандра, посолить и добавить немного сахара, если помидоры кислые. Варить томатный соус, время от времени помешивая, пока он не загустеет. На это уйдет примерно 1 час. Соус пюрировать погружным блендером, затем порциями протереть через сито. Грецкие орехи слегка прогреть на сковороде без масла, переложить на полотенце и слегка потереть, чтобы от них отделилась шкурка. Очищенные орехи измельчить в блендере в крупную крошку. Переложить молотые орехи в томатный соус вместе с пропущенным через пресс чесноком и перемешать.

Напомним, ранее мы делились рецептами сырного соуса. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить соус песто.

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