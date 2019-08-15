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Как приготовить соус сацебели: два простых рецепта

Рецепты острого грузинского соуса к мясу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Соус сацебели
Соус сацебели
Фото: Depositphotos

Сацебели – это популярный грузинский соус с кисло-сладким вкусом, густой консистенцией и пряным ароматом. Приправа имеет множество вариаций, и каждая из них отличается своими особенностями. 

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

С чем едят сацебели? Этот соус обычно подают не только к цыпленку табака и шашлыку, но и к любому мясу, рыбе, рису, макаронам, лобио, хачапури, сыру, овощным блюдам и теплому лавашу.

Соус сацебели на зиму

Сацебели с помидорами и перцем
Сацебели с помидорами и перцем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1,5 кг помидоров
  • 1 головка чеснока
  • 3 шт. красного сладкого перца
  • 2-3 шт. острого перца
  • 1 ч.л. уцхо-сунели
  • 1 ст.л. кориандра
  • 1 ч.л. сухой мяты
  • 1/2 пучка фиолетового базилика (райхона, регана)
  • 1/2 пучка кинзы
  • 1 ст.л. соли
  • Около 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Чеснок очистить, у помидоров удалить плодоножку, перцы очистить от семян.
  2. Нарезать все овощи, сложить в блендер и измельчить. Если нет блендера, овощи можно пропустить через мясорубку.
  3. Зелень мелко порезать.
  4. Получившуюся массу выложить в кастрюлю с толстым дном, довести до кипения, уваривать, помешивая, на небольшом огне, до консистенции сметаны.
  5.  За 5 минут до готовности добавить толченые специи, соль и сахар.
  6. Разлить по стерилизованным банкам, сверху налить немного растительного масла, закрыть герметично крышками.
  7. Хранить соус сацебели в прохладном месте.

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Рецепт соуса сацебели с орехами

Сацебели с орехами
Сацебели с орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг спелых помидоров
  • 500 г красного болгарского пеца
  • 1/2 – 1 шт. острого красного перца
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. смеси пряностей уцхо-сунели 
  • 1 ч.л. целых семян кориандра
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 100 г грецких орехов

Способ приготовления:

  1. Помидоры и перец помыть.
  2. Перцы (сладкий и острый) разрезать вдоль пополам, удалить плодоножку и семена, затем крупно порезать. 
  3. Помидоры окунуть на минуту в кипяток, затем снять кожицу, порезать дольками и вместе с перцами пропустить через мясорубку.
  4. Овощную массу поставить на плиту, довести до кипения на слабом огне, приправить уцхо-сунели, добавить семена и рубленую зелень кориандра, посолить и добавить немного сахара, если помидоры кислые. Варить томатный соус, время от времени помешивая, пока он не загустеет. На это уйдет примерно 1 час.
  5. Соус пюрировать погружным блендером, затем порциями протереть через сито.
  6. Грецкие орехи слегка прогреть на сковороде без масла, переложить на полотенце и слегка потереть, чтобы от них отделилась шкурка. Очищенные орехи измельчить в блендере в крупную крошку.
  7. Переложить молотые орехи в томатный соус вместе с пропущенным через пресс чесноком и перемешать. 

Напомним, ранее мы делились рецептами сырного соуса. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить соус песто.

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Источник: Сегодня
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